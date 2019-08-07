Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 257-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" в части упрощения порядка предоставления некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства разрешения на временное проживание и вида на жительство"

Принят Государственной Думой 23 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2003, N 46, ст. 4437; 2006, N 30, ст. 3286; 2007, N 2, ст. 361; N 49, ст. 6071; 2008, N 19, ст. 2094; N 30, ст. 3616; 2009, N 19, ст. 2283; N 23, ст. 2760; N 26, ст. 3125; N 52, ст. 6450; 2010, N 21, ст. 2524; N 31, ст. 4196; N 40, ст. 4969; N 52, ст. 7000; 2011, N 1, ст. 29; N 13, ст. 1689; N 17, ст. 2318, 2321; N 27, ст. 3880; N 47, ст. 6608; N 49, ст. 7043, 7061; 2012, N 47, ст. 6397; N 53, ст. 7645; 2013, N 19, ст. 2309; N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3461, 3477; N 30, ст. 4036, 4037, 4057, 4081; N 52, ст. 6951, 6955; 2014, N 16, ст. 1828, 1831; N 19, ст. 2311, 2332; N 26, ст. 3370; N 48, ст. 6638, 6659; N 49, ст. 6918; 2015, N 1, ст. 61, 72; N 10, ст. 1426; N 21, ст. 2984; N 27, ст. 3951, 3990, 3993; N 29, ст. 4339; N 48, ст. 6709; 2016, N 1, ст. 58, 85; N 18, ст. 2505; 2017, N 17, ст. 2459; N 24, ст. 3480; N 31, ст. 4765, 4792; 2018, N 1, ст. 82; N 53, ст. 8433, 8454; 2019, N 18, ст. 2224; N 23, ст. 2904; N 25, ст. 3164, 3165) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) пункт 1 дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом";

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Без учета утвержденной Правительством Российской Федерации квоты разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину:

1) который указан в пункте 2 статьи 8 настоящего Федерального закона и которому вид на жительство выдается без получения разрешения на временное проживание;

2) который не достиг возраста восемнадцати лет и родитель (усыновитель, опекун, попечитель) которого является иностранным гражданином и временно проживает в Российской Федерации, - на срок временного проживания его родителя (усыновителя, опекуна, попечителя);

3) не достигшему возраста восемнадцати лет, получающему разрешение на временное проживание совместно с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) - иностранным гражданином;

4) состоящему в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим место жительства в Российской Федерации, - в субъекте Российской Федерации, в котором расположено место жительства гражданина Российской Федерации, являющегося его супругом (супругой);

5) достигшему возраста восемнадцати лет, в соответствии с законодательством иностранного государства признанному недееспособным либо ограниченным в дееспособности, получающему разрешение на временное проживание совместно с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) - иностранным гражданином;

6) который достиг возраста восемнадцати лет, в соответствии с законодательством иностранного государства признан недееспособным либо ограниченным в дееспособности и родитель (усыновитель, опекун, попечитель) которого является иностранным гражданином и временно проживает в Российской Федерации, - на срок временного проживания его родителя (усыновителя, опекуна, попечителя);

7) осуществившему инвестиции в Российской Федерации в размере, установленном Правительством Российской Федерации;

8) поступившему на военную службу, - на срок его военной службы;

9) являющемуся участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам его семьи, переселяющимся совместно с ним в Российскую Федерацию;

10) являющемуся гражданином государства, входившего в состав СССР, и получившему профессиональное образование в государственной образовательной организации высшего образования, государственной профессиональной образовательной организации или государственной научной организации, расположенных на территории Российской Федерации, по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам;

11) являющемуся гражданином Украины или лицом без гражданства, постоянно проживавшими на территории Украины, признанными беженцами либо получившими временное убежище на территории Российской Федерации;

12) переселяющемуся в Российскую Федерацию на постоянное место жительства в соответствии с международными договорами Российской Федерации о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев.";

в) в абзаце первом пункта 4 слово "шестимесячный" заменить словом "четырехмесячный";

г) пункт 7 после слов "признаваемом Российской Федерацией в этом качестве" дополнить словами "(далее также - документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина)";

2) в статье 7:

а) в пункте 1:

подпункт 11 изложить в следующей редакции:

"11) находился за пределами Российской Федерации более шести месяцев суммарно в течение календарного года, за исключением случаев отсутствия возможности покинуть территорию иностранного государства по обстоятельствам, связанным с необходимостью экстренного лечения, тяжелой болезнью данного иностранного гражданина или со смертью его близкого родственника, проживавшего на момент смерти в иностранном государстве, а также случаев нахождения иностранного гражданина за пределами Российской Федерации в связи со служебной необходимостью;";

дополнить подпунктом 15 следующего содержания:

"15) обратился с заявлением об аннулировании выданного ему разрешения на временное проживание.";

б) пункт 15 признать утратившим силу;

в) в пункте 16 цифры "11" заменить цифрами "11, 15";

3) статью 8 изложить в следующей редакции:

"Статья 8. Постоянное проживание иностранных граждан в Российской Федерации

1. Вид на жительство может быть выдан иностранному гражданину, прожившему в Российской Федерации не менее одного года на основании разрешения на временное проживание.

2. Без получения разрешения на временное проживание вид на жительство выдается:

1) иностранному гражданину, родившемуся на территории РСФСР и состоявшему в прошлом в гражданстве СССР;

2) иностранному гражданину, который не достиг возраста восемнадцати лет и родитель (усыновитель, опекун, попечитель) которого является иностранным гражданином и постоянно проживает в Российской Федерации;

3) иностранному гражданину, не достигшему возраста восемнадцати лет, получающему вид на жительство совместно с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) - иностранным гражданином;

4) иностранному гражданину, имеющему родителя (усыновителя, опекуна, попечителя), сына или дочь, состоящих в гражданстве Российской Федерации и постоянно проживающих в Российской Федерации;

5) иностранному гражданину, достигшему возраста восемнадцати лет, в соответствии с законодательством иностранного государства признанному недееспособным либо ограниченным в дееспособности, получающему вид на жительство совместно с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) - иностранным гражданином;

6) иностранному гражданину, который достиг возраста восемнадцати лет, в соответствии с законодательством иностранного государства признан недееспособным либо ограниченным в дееспособности и родитель (усыновитель, опекун, попечитель) которого является иностранным гражданином и постоянно проживает в Российской Федерации;

7) иностранному гражданину, признанному носителем русского языка в соответствии со статьей 331 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации";

8) иностранному гражданину, который сам либо родственник по прямой восходящей линии, усыновитель или супруг (супруга) которого был подвергнут незаконной депортации с территории Крымской АССР, а также родственнику по прямой нисходящей линии, усыновленным детям или супругу (супруге) указанного иностранного гражданина, представившим справку о реабилитации, выданную органом внутренних дел, органом прокуратуры Российской Федерации или судом;

9) высококвалифицированному специалисту и членам его семьи в соответствии со статьей 132 настоящего Федерального закона;

10) иностранному гражданину, осуществлявшему не менее шести месяцев до дня обращения с заявлением о выдаче вида на жительство трудовую деятельность в Российской Федерации по профессии (специальности, должности), включенной в перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства - квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, утвержденный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере занятости населения и безработицы. При этом в указанный период осуществления трудовой деятельности в отношении такого иностранного гражданина работодателем должны быть начислены страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации;

11) иностранному гражданину, успешно освоившему в Российской Федерации имеющую государственную аккредитацию образовательную программу высшего образования по очной форме обучения и получившему документ об образовании и о квалификации с отличием;

12) лицу, которое проживает в Российской Федерации и у которого прекращено гражданство Российской Федерации;

13) лицу, которое проживает в Российской Федерации и в отношении которого отменено решение о приобретении гражданства Российской Федерации, за исключением лиц, в отношении которых указанное решение отменено на основании вступившего в силу приговора суда, установившего факт совершения лицом хотя бы одного из преступлений (приготовления к преступлению или покушения на преступление), предусмотренных статьями 205, 2051, частью второй статьи 2052, статьями 2053 - 2055, 206, 208, частью четвертой статьи 211, статьями 281, 2821 - 2823 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо хотя бы одного из преступлений (приготовления к преступлению или покушения на преступление), предусмотренных статьями 277 - 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, если их совершение сопряжено с осуществлением террористической деятельности;

14) лицу, указанному в части первой или третьей статьи 411 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".

3. Вид на жительство выдается без ограничения срока действия, за исключением вида на жительство высококвалифицированному специалисту и членам его семьи, указанным в подпункте 9 пункта 2 настоящей статьи, который выдается на срок действия разрешения на работу, выданного указанному высококвалифицированному специалисту.

4. Заявление о выдаче вида на жительство подается иностранным гражданином в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, в том числе в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

5. Заявление о выдаче вида на жительство подается не ранее чем через восемь месяцев первого года проживания в Российской Федерации на основании разрешения на временное проживание и не позднее чем за четыре месяца до истечения срока действия разрешения на временное проживание. Данное правило не распространяется на лиц, указанных в пункте 2 настоящей статьи.

6. Вид на жительство подлежит замене в случае:

1) достижения иностранным гражданином возраста четырнадцати лет, двадцати лет и сорока пяти лет;

2) изменения иностранным гражданином в установленном порядке фамилии, имени, сведений о дате (числе, месяце, годе) и (или) месте рождения, гражданской принадлежности;

3) изменения пола;

4) непригодности вида на жительство для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин;

5) обнаружения неточности или ошибки в произведенных в виде на жительство записях о фамилии, об имени, о дате (числе, месяце, годе) и (или) месте рождения.

7. Заявление о замене вида на жительство иностранного гражданина подается не позднее чем по истечении одного месяца со дня наступления обстоятельств, указанных в подпунктах 1, 4 и 5 пункта 6 настоящей статьи, и не позднее десяти дней после получения иностранным гражданином документа, удостоверяющего личность, в случае наступления обстоятельств, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 6 настоящей статьи.

Заявление о замене вида на жительство лица без гражданства подается не позднее чем по истечении одного месяца со дня наступления обстоятельств, указанных в пункте 6 настоящей статьи.

8. Вид на жительство содержит следующие сведения: фамилию, имя (написанные буквами русского и латинского алфавитов), дату и место рождения, пол, гражданство иностранного гражданина, номер и дату принятия решения о выдаче вида на жительство, срок действия вида на жительство (в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом), наименование органа исполнительной власти, выдавшего вид на жительство, и оформляется в виде документа по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

9. Вид на жительство, выданный лицу без гражданства по заявлению о выдаче вида на жительство, поданному начиная с 1 января 2013 года, содержит электронный носитель информации для хранения указанных в пункте 8 настоящей статьи персональных данных владельца, а также для хранения биометрических персональных данных владельца (электронного изображения лица человека и электронного изображения папиллярных узоров указательных пальцев рук этого человека).

Для получения биометрических персональных данных лица без гражданства, записываемых на электронный носитель информации, лицо, которое подало заявление о выдаче вида на жительство, или лицо, в отношении которого такое заявление подано, подлежит цифровому фотографированию, а лицо, достигшее возраста двенадцати лет, также сканированию папиллярных узоров указательных пальцев его рук, осуществляемым в территориальном органе федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. В случае невозможности сканирования папиллярных узоров указательных пальцев рук лица без гражданства проводится сканирование папиллярных узоров других пальцев его рук.

Требования к электронному изображению лица человека и электронному изображению папиллярных узоров пальцев рук устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, и с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по защите прав субъектов персональных данных.

Территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел осуществляют обработку персональных данных лиц без гражданства, которые подали заявление о выдаче вида на жительство, и лиц без гражданства, в отношении которых такое заявление подано, в объеме, необходимом для оформления и выдачи вида на жительство, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел ведет учет видов на жительство, выданных лицам без гражданства и содержащих электронный носитель информации, а также персональных данных их владельцев в государственной информационной системе миграционного учета. Условия хранения и использования таких данных, содержащихся в государственной информационной системе миграционного учета, определяются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. Порядок выдачи вида на жительство, замены вида на жительство, формы заявлений о выдаче вида на жительство, о замене вида на жительство, срок рассмотрения таких заявлений и порядок подачи заявлений в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, утверждаются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Заявление о выдаче вида на жительство иностранному гражданину, указанному в подпункте 10 пункта 2 настоящей статьи, подается с представлением документов, подтверждающих осуществление указанным иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации: трудовой книжки (копии трудовой книжки, заверенной в установленном порядке работодателем) и (или) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), сведений о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, предоставленных территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации по форме, утвержденной Пенсионным фондом Российской Федерации.

Перечень документов, представляемых одновременно с заявлением о выдаче вида на жительство, заявлением о замене вида на жительство, в том числе представляемых в форме электронного документа, утверждается федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

11. Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня получения им вида на жительство подать уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту своего жительства (при отсутствии места жительства - по месту пребывания).

При наличии уважительных причин указанное уведомление может быть подано иностранным гражданином в более поздний срок, но не позднее чем через шесть месяцев со дня истечения очередного года со дня получения вида на жительство с приложением документов, подтверждающих невозможность подачи указанного уведомления в установленный срок. Документы, подтверждающие невозможность подачи указанного уведомления в установленный срок, могут быть представлены в форме электронных документов.

12. В уведомление, указанное в пункте 11 настоящей статьи, вносятся следующие сведения:

1) имя иностранного гражданина, постоянно проживающего в Российской Федерации, включающее его фамилию, собственно имя, отчество (последнее - при наличии);

2) адрес места жительства (при отсутствии места жительства - адрес места пребывания) иностранного гражданина;

3) место (места) работы и продолжительность осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности в течение очередного года со дня получения им вида на жительство;

4) период нахождения иностранного гражданина за пределами Российской Федерации в течение очередного года со дня получения им вида на жительство (с указанием государств выезда);

5) размер и источники дохода иностранного гражданина за очередной год со дня получения им вида на жительство.

13. Уведомление, указанное в пункте 11 настоящей статьи, подается иностранным гражданином лично при предъявлении документа, удостоверяющего личность данного иностранного гражданина и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве, а также его вида на жительство, либо в установленном порядке почтовым отправлением, либо путем направления в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14 настоящей статьи.

14. По истечении каждого пятого года постоянного проживания в Российской Федерации уведомление, указанное в пункте 11 настоящей статьи, подается иностранным гражданином только лично непосредственно в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.

15. Форма и порядок подачи уведомления, указанного в пункте 11 настоящей статьи, и перечень документов, подтверждающих сведения, указанные в пункте 12 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

16. При подаче уведомления, указанного в пункте 11 настоящей статьи, не допускается требовать представление иностранным гражданином сведений, не указанных в пункте 12 настоящей статьи, а также документов, не включенных в перечень, предусмотренный пунктом 15 настоящей статьи.";

4) в статье 9:

а) в пункте 1:

подпункт 11 изложить в следующей редакции:

"11) находился за пределами Российской Федерации более шести месяцев суммарно в течение календарного года, за исключением случаев отсутствия возможности покинуть территорию иностранного государства по обстоятельствам, связанным с необходимостью экстренного лечения, тяжелой болезнью данного иностранного гражданина или со смертью его близкого родственника, проживавшего на момент смерти в иностранном государстве, а также случаев нахождения иностранного гражданина за пределами Российской Федерации в связи со служебной необходимостью;";

дополнить подпунктами 14 и 15 следующего содержания:

"14) обратился с заявлением об аннулировании выданного ему вида на жительство;

15) непрерывно в течение любых двух календарных лет после получения вида на жительство не уведомлял о подтверждении своего проживания в Российской Федерации территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.";

б) в пункте 2 слова "срок действия ранее выданного вида на жительство не продлевается либо" исключить;

в) в пункте 5 цифры "11" заменить цифрами "11, 14, 15";

г) пункты 6 - 8 изложить в следующей редакции:

"6. Вид на жительство, выданный в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 8 настоящего Федерального закона иностранному гражданину, имеющему сына или дочь, состоящих в гражданстве Российской Федерации, аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин решением суда, вступившим в законную силу, лишен родительских прав или ограничен в родительских правах в отношении указанных сына или дочери.

7. Вид на жительство иностранного гражданина, указанного в подпункте 10 пункта 2 статьи 8 настоящего Федерального закона, аннулируется в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, а также в случае, если в течение тридцати рабочих дней со дня расторжения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) иностранный гражданин не заключил новый трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) по профессии (специальности, должности), включенной в перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства - квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, утвержденный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере занятости населения и безработицы.

8. Вид на жительство иностранному гражданину, указанному в подпункте 8 пункта 2 статьи 8 настоящего Федерального закона, не выдается в случаях, предусмотренных подпунктами 1 - 7, 12, 13, 15 пункта 1 и пунктом 2 настоящей статьи, а ранее выданный указанному иностранному гражданину вид на жительство аннулируется в случаях, предусмотренных подпунктами 1-7, 10-15 пункта 1 и пунктом 2 настоящей статьи.";

д) дополнить пунктом 81 следующего содержания:

"81. Вид на жительство иностранному гражданину, указанному в подпункте 7 пункта 2 статьи 8 настоящего Федерального закона, не выдается, а ранее выданный указанному иностранному гражданину вид на жительство аннулируется в случаях, предусмотренных подпунктами 1 - 7, 10, 11, 13 - 15 пункта 1 и пунктом 2 настоящей статьи.";

5) в пункте 11 статьи 13 слова "(далее также - документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина)" исключить;

6) пункт 11 статьи 132 изложить в следующей редакции:

"11. В течение тридцати рабочих дней со дня досрочного расторжения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) высококвалифицированный специалист вправе осуществить поиск другого работодателя или заказчика работ (услуг) из числа указанных в пункте 5 настоящей статьи и получить новое разрешение на работу в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящей статьей.

Выданные высококвалифицированному специалисту разрешение на работу, виза и вид на жительство, а также виза и вид на жительство, выданные членам его семьи, считаются действительными в течение указанного в абзаце первом настоящего пункта срока и в течение периода рассмотрения ходатайства, поданного работодателем или заказчиком работ (услуг), с которыми высококвалифицированный специалист заключил новый трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг). В случае удовлетворения указанного ходатайства высококвалифицированному специалисту и членам его семьи выдается новый вид на жительство в соответствии с пунктом 3 статьи 8 настоящего Федерального закона.

В случае, если высококвалифицированный специалист не заключил новый трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) по истечении срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, либо ходатайство работодателя или заказчика работ (услуг) о привлечении данного высококвалифицированного специалиста было отклонено, выданные указанному высококвалифицированному специалисту разрешение на работу, виза и вид на жительство, а также виза и вид на жительство, выданные членам его семьи, считаются действительными в течение тридцати рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, либо со дня принятия решения об отклонении ходатайства работодателя или заказчика работ (услуг). До истечения указанных тридцати рабочих дней высококвалифицированный специалист и члены его семьи, не имеющие иных законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны выехать из Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

7) пункт 5 статьи 151 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

"9) иностранные граждане, обратившиеся с заявлением о выдаче вида на жительство, имеющие родителя (усыновителя, опекуна, попечителя), сына или дочь, состоящих в гражданстве Российской Федерации и постоянно проживающих в Российской Федерации.";

8) подпункт 1 пункта 1 статьи 19 дополнить словами ", в том числе в случае его замены";

9) статью 371 изложить в следующей редакции:

"Статья 371. Особенности подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации отдельными категориями иностранных граждан

Иностранный гражданин, которому вид на жительство был выдан до 1 января 2015 года, представляет документ, подтверждающий владение им русским языком, знание им истории России и основ законодательства Российской Федерации, однократно при подаче заявления о выдаче вида на жительство без срока действия.".

Статья 2

1. В течение срока действия вида на жительство, выданного иностранному гражданину или лицу без гражданства до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, данные иностранный гражданин или лицо без гражданства вправе обратиться с заявлением о выдаче вида на жительство без срока действия.

2. Для получения вида на жительство без срока действия иностранный гражданин или лицо без гражданства, указанные в части 1 настоящей статьи, подают в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел:

1) заявление о выдаче вида на жительство, составленное в произвольной форме;

2) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве;

3) две личные фотографии размером 35 х 45 миллиметров в черно-белом или цветном исполнении;

4) квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу вида на жительство. Указанную квитанцию иностранный гражданин или лицо без гражданства вправе представить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по собственной инициативе. В случае непредставления указанной квитанции территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел проверяет факт уплаты государственной пошлины за выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства вида на жительство с использованием информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах;

5) документ, подтверждающий владение иностранным гражданином или лицом без гражданства русским языком, знание ими истории России и основ законодательства Российской Федерации, с учетом положений, предусмотренных статьями 151 и 371 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона).

3. Получение биометрических персональных данных лица без гражданства, записываемых на электронный носитель информации, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9 статьи 8 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона).

4. Вид на жительство, выданный иностранному гражданину до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подтверждает право иностранного гражданина на постоянное проживание в Российской Федерации и продолжает действовать в течение срока, на который он был выдан, либо до его аннулирования.

5. Вид на жительство, выданный лицу без гражданства до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подтверждает право лица без гражданства на постоянное проживание в Российской Федерации, а также его право на свободный выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию и продолжает действовать в течение срока, на который он был выдан, либо до его аннулирования.

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин