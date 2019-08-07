Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 302-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" в части уточнения требований к организации и осуществлению деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничном рынке"

Новости

В Сочи в море утонули молодой мужчина и ребенок 21:44
В Москве Квентин Тарантино потер на счастье Царь-колокол 21:36
Пришедшие с ребенком на акцию супруги проходят по делу как свидетели 21:26
Шарапова стала седьмой в списке самых высокооплачиваемых спортсменок года 21:16
S&P оценило влияние новых санкций США на кредитоспособность России 21:10
Брак Никиты и Екатерины Белых будет расторгнут в сентябре 20:58
Путин надеется на демократичность выборов президента Абхазии 20:55
Японского посла вызвали в МИД России из-за Южных Курил 20:51
Продлены аресты по делу о разбойном нападении с участием сотрудников ФСБ 20:26
В России отзывают кроссоверы Audi Q5 20:24
В США появится крупнейший издатель ежедневных газет 20:20
Путин получит тигренка в подарок от мальчика из Тулуна 19:54
Бывших чиновников Порошенко заподозрили в краже 5,8 миллиона долларов 19:50
Росстат оценил рост цен в июле 19:50
Убийцам калужской студентки дали по 19 лет колонии строгого режима 19:40
У задержанных на несанкционированной акции в Москве нашли миллионные долги 19:36
Стали известны дата и место прощания и похорон композитора Березина 19:30
СМИ опубликовали прощальное письмо посла США в Москве 19:28
Сергей Родионов вернулся на пост президента академии ФК "Спартак" 19:23
Toyota хочет захватить рынок электромобилей в Европе 19:15
В Испании начали штрафовать нарушителей ПДД по снимкам с беспилотников 19:03
Жена Никиты Белых подала на развод 19:03
В Петербурге из горящего кондитерского цеха вывели 40 человек 18:35
Звезда сериала "Кухня" Джан Бадмаев задержан за вооруженное нападение 18:35
Сделанные из стали "Титаника" часы проданы с молотка за $8,7 тыс 18:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
7 августа 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 172(7930)

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 302-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" в части уточнения требований к организации и осуществлению деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничном рынке"

Дата подписания 2 августа 2019 г.
Опубликован 7 августа 2019 г.
Вступает в силу 13 августа 2019 г.

Документ является поправкой к

Закон о розничных рынках и изменениях в Трудовой кодекс РФ

Комментарии Российской Газеты

На розничных рынках разрешили работать без карты продавца

Принят Государственной Думой 24 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2006 года N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 34; 2008, N 30, ст. 3616; 2013, N 52, ст. 7011) следующие изменения:

1) пункт 11 статьи 3 признать утратившим силу;

2) пункт 9 части 1 статьи 14 признать утратившим силу;

3) статью 20 признать утратившей силу;

4) в статье 21:

а) пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:

"4) иметь в наличии на торговом месте договор о предоставлении торгового места или его копию и документ, удостоверяющий личность, и предъявлять их по требованию сотрудников органов внутренних дел, контрольных и надзорных органов, а также уполномоченных сотрудников управляющей рынком компании;";

б) часть 4 признать утратившей силу.

Президент Российской Федерации В. Путин

Главное сегодня

Путин: Пострадавшее жилье в Иркутской области будет восстановлено
Патрушев: США пытаются добиться доминирования в любой точке мира
В Совфеде объяснили высказывание генсека НАТО о Крыме
Японского посла вызвали в МИД России из-за Южных Курил
Богатейшие люди мира потеряли почти 120 млрд долларов за день
Проекты
Родина
Родина
"Мы, открыв рот, глазели на архитектурные сооружения..." ВДНХ - 80!
Кинократия
Кинократия
Чем западным СМИ не угодили боевики и фэнтезийные фильмы 80-х