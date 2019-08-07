Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 302-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" в части уточнения требований к организации и осуществлению деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничном рынке"

Принят Государственной Думой 24 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2006 года N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 34; 2008, N 30, ст. 3616; 2013, N 52, ст. 7011) следующие изменения:

1) пункт 11 статьи 3 признать утратившим силу;

2) пункт 9 части 1 статьи 14 признать утратившим силу;

3) статью 20 признать утратившей силу;

4) в статье 21:

а) пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:

"4) иметь в наличии на торговом месте договор о предоставлении торгового места или его копию и документ, удостоверяющий личность, и предъявлять их по требованию сотрудников органов внутренних дел, контрольных и надзорных органов, а также уполномоченных сотрудников управляющей рынком компании;";

б) часть 4 признать утратившей силу.

Президент Российской Федерации В. Путин