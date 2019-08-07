Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 270-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О транспортной безопасности" и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности"

Принят Государственной Думой 23 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 9 февраля 2007 года N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 7, ст. 837; 2009, N 29, ст. 3634; 2010, N 27, ст. 3415; 2011, N 7, ст. 901; N 30, ст. 4590; 2013, N 30, ст. 4041, 4058; 2014, N 6, ст. 566; 2015, N 29, ст. 4356; 2016, N 26, ст. 3870; 2018, N 1, ст. 26; N 32, ст. 5135) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11) зона транспортной безопасности - объект транспортной инфраструктуры, его часть (наземная, подземная, воздушная, надводная), транспортное средство, для которых в соответствии с требованиями по обеспечению транспортной безопасности устанавливается особый режим допуска физических лиц, транспортных средств и перемещения грузов, багажа, ручной клади, личных вещей, иных материальных объектов, а также животных;";

б) дополнить пунктом 15 следующего содержания:

"15) зона безопасности - определяемая в соответствии с частью 81 статьи 123 настоящего Федерального закона часть территории, водного, воздушного пространства вокруг отдельных судна и (или) иного плавучего средства с ядерным реактором либо судна и (или) иного плавучего средства, транспортирующих ядерные материалы, объекта транспортной инфраструктуры, на которых реализуются меры по защите объекта транспортной инфраструктуры, судна и (или) иного плавучего средства с ядерным реактором либо судна и (или) иного плавучего средства, транспортирующих ядерные материалы, от актов незаконного вмешательства в соответствии с установленными особенностями защиты их от актов незаконного вмешательства;";

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) категорирование объектов транспортной инфраструктуры (далее также - категорирование) - отнесение объектов транспортной инфраструктуры к определенным категориям с учетом степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства и его возможных последствий;";

г) в пункте 5:

подпункт "е" дополнить словами ", в том числе гибко или стационарно закрепленные в соответствии с проектной документацией на их создание по месту расположения плавучие (подвижные) буровые установки (платформы), морские плавучие (передвижные) платформы, за исключением подводных сооружений (включая скважины)";

подпункт "ж" изложить в следующей редакции:

"ж) аэродромы и аэропорты;";

подпункт "з" изложить в следующей редакции:

"з) определяемые Правительством Российской Федерации участки автомобильных дорог, железнодорожных и внутренних водных путей, вертодромы, посадочные площадки, а также обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения и помещения для обслуживания пассажиров и транспортных средств, погрузки, разгрузки и хранения грузов повышенной опасности и (или) опасных грузов, на перевозку которых требуется специальное разрешение;";

дополнить подпунктом "и" следующего содержания:

"и) здания, строения, сооружения, обеспечивающие управление транспортным комплексом, его функционирование, используемые федеральными органами исполнительной власти в области транспорта, их территориальными органами и подведомственными организациями, а также объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных средств воздушного, железнодорожного, морского и внутреннего водного транспорта, определяемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;";

д) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств - определение степени защищенности объектов транспортной инфраструктуры и судов, в отношении которых применяются правила торгового мореплавания и требования в области охраны судов и портовых средств, установленные международными договорами Российской Федерации, а также судов ледокольного флота, используемых для проводки по морским путям, от угроз совершения актов незаконного вмешательства;";

е) в пункте 11:

подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) воздушные суда гражданской авиации, используемые для осуществления коммерческих воздушных перевозок и (или) выполнения авиационных работ;";

в подпункте "г" слова "(морские суда)" исключить, после слов "за исключением" дополнить словами "судов, используемых для санитарного, карантинного и другого контроля,";

2) в пункте 4 части 2 статьи 2 слова "и транспортных средств" исключить;

3) в статье 5:

а) в части 1 слова "и транспортных средств" заменить словами ", судов ледокольного флота, используемых для проводки по морским путям, судов, в отношении которых применяются правила торгового мореплавания и требования в области охраны судов и портовых средств, установленные международными договорами Российской Федерации,";

б) часть 2 дополнить предложениями следующего содержания: "Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, не подлежащих категорированию, и транспортных средств, за исключением объектов транспортной инфраструктуры морского транспорта, судов ледокольного флота, используемых для проводки по морским путям, судов, в отношении которых применяются правила торгового мореплавания и требования в области охраны судов и портовых средств, установленные международными договорами Российской Федерации, не проводится. Персонал специализированных организаций, непосредственно осуществляющий оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и судов, в отношении которых применяются правила торгового мореплавания и требования в области охраны судов и портовых средств, установленные международными договорами Российской Федерации, а также судов ледокольного флота, используемых для проводки по морским путям, подлежит подготовке и аттестации в порядке, установленном для сил обеспечения транспортной безопасности.";

в) в части 21 слова "транспортных средств" заменить словами "судов ледокольного флота, используемых для проводки по морским путям, судов, в отношении которых применяются правила торгового мореплавания и требования в области охраны судов и портовых средств, установленные международными договорами Российской Федерации,";

г) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Результаты проведенной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры утверждаются компетентным органом в области обеспечения транспортной безопасности. Результаты проведенной оценки уязвимости судов ледокольного флота, используемых для проводки по морским путям, судов, в отношении которых применяются правила торгового мореплавания и требования в области охраны судов и портовых средств, установленные международными договорами Российской Федерации, утверждаются субъектами транспортной инфраструктуры.";

д) в части 4 слова "и транспортных средств" заменить словами ", судов ледокольного флота, используемых для проводки по морским путям, а также судов, в отношении которых применяются правила торгового мореплавания и требования в области охраны судов и портовых средств, установленные международными договорами Российской Федерации,", слова ", указанных в части 2" заменить словами "указанных в части 5";

е) в части 5 слова "Оценка уязвимости морского судна включает в себя оценку охраны морского судна" заменить словами "Оценка уязвимости судна, в отношении которого применяются правила торгового мореплавания и требования в области охраны судов и портовых средств, установленные международными договорами Российской Федерации, является оценкой охраны судна, осуществляющего международные рейсы,";

ж) в части 7 слова "воздушного судна," исключить;

з) часть 8 изложить в следующей редакции:

"8. Порядок обращения со сведениями о результатах проведенной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, судов ледокольного флота, используемых для проводки по морским путям, судов, в отношении которых применяются правила торгового мореплавания и требования в области охраны судов и портовых средств, установленные международными договорами Российской Федерации, а также со сведениями, содержащимися в планах и паспортах обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств, которые являются информацией ограниченного доступа, устанавливается Правительством Российской Федерации.";

4) в статье 6:

а) в наименовании слова "и транспортных средств" исключить;

б) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Объекты транспортной инфраструктуры подлежат обязательному категорированию в соответствии с порядком и количеством категорий, установленных Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.";

в) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Критерии категорирования объектов транспортной инфраструктуры устанавливаются в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.";

г) в части 3 слова "и транспортных средств" исключить;

д) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Категорированные и не подлежащие категорированию объекты транспортной инфраструктуры, а также транспортные средства включаются (исключаются) в реестр объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, ведение которого осуществляют компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.";

е) в части 5 слова "и транспортные средства" исключить;

5) в статье 8:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Требования по обеспечению транспортной безопасности по видам транспорта, в том числе требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающие уровни безопасности, предусмотренные статьей 7 настоящего Федерального закона, для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры, для объектов транспортной инфраструктуры, не подлежащих категорированию, устанавливаются Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. Указанные требования являются обязательными для исполнения субъектами транспортной инфраструктуры.";

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие уровни безопасности, предусмотренные статьей 7настоящего Федерального закона, для транспортных средств по видам транспорта устанавливаются Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. Указанные требования включают в себя требования, обязательные для исполнения субъектами транспортной инфраструктуры и (или) перевозчиками (в том числе иностранных государств), осуществляющими перевозки из пункта отправления в пункт назначения, расположенные на территории Российской Федерации (каботаж), а также требования, обязательные для исполнения субъектами транспортной инфраструктуры и (или) перевозчиками иностранных государств, осуществляющими перевозки в Российскую Федерацию, из Российской Федерации, через территорию Российской Федерации, учитывающие требования, предусмотренные положениями международных договоров Российской Федерации.";

в) часть 4 после слов "по видам транспорта" дополнить словами ", а также в зонах безопасности, установленных вокруг отдельных судов и (или) иных плавучих средств с ядерным реактором либо судов и (или) иных плавучих средств, транспортирующих ядерные материалы, объектов транспортной инфраструктуры, в соответствии с частью 81 статьи 123 настоящего Федерального закона";

6) в статье 9:

а) в части 1 слова "и (или) транспортных средств" заменить словами "и (или) судов ледокольного флота, используемых для проводки по морским путям, судов, в отношении которых применяются правила торгового мореплавания и требования в области охраны судов и портовых средств, установленные международными договорами Российской Федерации,";

б) дополнить частями 11 - 15 следующего содержания:

"11. Субъекты транспортной инфраструктуры в отношении объекта транспортной инфраструктуры, не подлежащего категорированию, и транспортного средства, за исключением объектов транспортной инфраструктуры морского транспорта, судов, в отношении которых применяются правила торгового мореплавания и требования в области охраны судов и портовых средств, установленные международными договорами Российской Федерации, судов ледокольного флота, используемых для проводки по морским путям, разрабатывают и утверждают соответственно паспорт обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и паспорт обеспечения транспортной безопасности транспортного средства. Типовые формы указанных паспортов по видам транспорта утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

12. План обеспечения транспортной безопасности соответственно объекта транспортной инфраструктуры, судна ледокольного флота, используемого для проводки по морским путям, судна, в отношении которого применяются правила торгового мореплавания и требования в области охраны судов и портовых средств, установленные международными договорами Российской Федерации, паспорт обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и паспорт обеспечения транспортной безопасности транспортного средства определяют меры, реализуемые субъектами транспортной инфраструктуры по исполнению соответствующих требований по обеспечению транспортной безопасности, предусмотренных частями 1 и 11 статьи 8 настоящего Федерального закона.

13. Паспорт обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) паспорт обеспечения транспортной безопасности транспортного средства разрабатываются и утверждаются субъектом транспортной инфраструктуры в течение одного месяца с даты вступления в силу соответствующих требований по обеспечению транспортной безопасности для объектов транспортной инфраструктуры, не подлежащих категорированию, и транспортных средств по видам транспорта, предусмотренных частями 1 и 11 статьи 8 настоящего Федерального закона.

14. Два экземпляра утвержденного паспорта обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства и его электронная копия в течение семи дней направляются субъектом транспортной инфраструктуры в компетентный орган в области обеспечения транспортной безопасности. Первый экземпляр утвержденного паспорта с отметкой о получении подлежит возврату субъекту транспортной инфраструктуры в течение десяти дней с даты его поступления в компетентный орган в области обеспечения транспортной безопасности.

15. Началу разработки паспорта обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, не подлежащего категорированию, и (или) транспортного средства предшествует проведение субъектом транспортной инфраструктуры обследования соответствующих объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства, а также изучение реализуемых на них мер от угроз совершения актов незаконного вмешательства с учетом требований по обеспечению транспортной безопасности. Результаты обследования и изучения являются приложением к паспорту обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства.";

в) в части 2 слова "и транспортных средств" заменить словами "и судов ледокольного флота, используемых для проводки по морским путям, судов, используемых в целях торгового мореплавания, на которые распространяются требования, установленные международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,";

г) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Сведения, содержащиеся в планах обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, судов ледокольного флота, используемых для проводки по морским путям, судов, в отношении которых применяются правила торгового мореплавания и требования в области охраны судов и портовых средств, установленные международными договорами Российской Федерации, паспортах обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, являются информацией ограниченного доступа. Сведения, содержащиеся в планах обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, судов ледокольного флота, используемых для проводки по морским путям, судов, в отношении которых применяются правила торгового мореплавания и требования в области охраны судов и портовых средств, установленные международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, в паспортах обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, указанных в части 5 статьи 4 настоящего Федерального закона, являются сведениями, составляющими государственную тайну.";

д) в части 4 слова "или транспортных средств" заменить словами ", судов ледокольного флота, используемых для проводки по морским путям, судов, в отношении которых применяются правила торгового мореплавания и требования в области охраны судов и портовых средств, установленные международными договорами Российской Федерации, и паспортов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств";

е) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. Меры по защите от актов незаконного вмешательства, предусмотренные планами и паспортами обеспечения транспортной безопасности транспортных средств, используемых для перевозки грузов повышенной опасности и (или) опасных грузов, на перевозку которых требуется специальное разрешение, а также обеспечивающих функционирование транспортного комплекса зданий, сооружений и помещений, используемых для погрузки, разгрузки и хранения грузов повышенной опасности и (или) опасных грузов, на перевозку которых требуется специальное разрешение, реализуются с момента принятия такого груза к перевозке или хранению и до его выдачи грузополучателю, уполномоченному им лицу.";

ж) в части 5 слова "План обеспечения транспортной безопасности морского судна является планом охраны морского судна" заменить словами "План обеспечения транспортной безопасности судна, в отношении которого применяются правила торгового мореплавания и требования, установленные международными договорами Российской Федерации, является планом охраны судна, осуществляющего международные рейсы";

з) часть 9 изложить в следующей редакции:

"9. Программа авиационной безопасности эксплуатанта (авиационного предприятия), предусмотренная международными стандартами Международной организации гражданской авиации в области защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, включает в себя совокупность паспортов обеспечения транспортной безопасности транспортных средств воздушного транспорта, эксплуатируемых одним субъектом транспортной инфраструктуры.";

7) в статье 10:

а) пункт 7 части 1 признать утратившим силу;

б) часть 12 изложить в следующей редакции:

"12. Обработка персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или выполняющих такую работу, в целях проверки субъектом транспортной инфраструктуры сведений, указанных в пунктах 1 - 6, 9 части 1 настоящей статьи, осуществляется органами аттестации, уполномоченными компетентными органами в области обеспечения транспортной безопасности и находящимися в их ведении, и аттестующими организациями на основании договора с учетом особенностей, предусмотренных порядком аттестации сил обеспечения транспортной безопасности.";

8) в части 2 статьи 12:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) предоставлять в компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности полную и достоверную информацию для проведения категорирования и ведения реестра объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, предусмотренных статьей 6 настоящего Федерального закона;";

б) дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) обеспечивать на объекте транспортной инфраструктуры или транспортном средстве доступ к данным с технических средств обеспечения транспортной безопасности подразделениям федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, а также передачу таких данных в служебные помещения на объекте транспортной инфраструктуры, предоставленные (переданные) территориальным органам и (или) подразделениям указанных федеральных органов исполнительной власти для выполнения задач на объекте транспортной инфраструктуры в соответствии с установленными полномочиями, в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.";

9) в статье 121:

а) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Определение привлекаемой аттестующей организации осуществляется субъектом транспортной инфраструктуры, подразделением транспортной безопасности или организацией, претендующей на аккредитацию в качестве подразделения транспортной безопасности, из числа аккредитованных организаций, включенных в реестр аттестующих организаций, установление порядка формирования и ведения которого предусмотрено частью 10 настоящей статьи.";

б) часть 7 после слов "пунктами 1 - 7" дополнить словами " и 9";

в) в части 8 слово "публичного" исключить;

10) в статье 122:

а) части 3 - 5 изложить в следующей редакции:

"3. В ходе проведения досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности осуществляются мероприятия по обследованию физических лиц, транспортных средств, грузов, багажа, почтовых отправлений, ручной клади и личных вещей, находящихся у физических лиц, иных материальных объектов, направленные на обнаружение предметов и веществ, имеющих внешние признаки схожести с оружием, взрывчатыми веществами или другими устройствами, предметами и веществами, в отношении которых установлены запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть и (или) которые могут быть использованы для совершения актов незаконного вмешательства, а также на выявление лиц, транспортных средств, для допуска которых в зону транспортной безопасности или ее часть не имеется правовых оснований. Повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности проводится при получении субъектом транспортной инфраструктуры или перевозчиком информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства, а также при принятии решения о его проведении по результатам наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности.

4. В ходе дополнительного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности осуществляются мероприятия по распознаванию предметов и веществ, обнаруженных в ходе досмотра и (или) повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности.

5. Наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности направлены на выявление физических лиц, в действиях которых усматриваются признаки подготовки к совершению актов незаконного вмешательства, а также на обнаружение транспортных средств и иных материальных объектов, которые могут быть использованы для совершения акта незаконного вмешательства.";

б) часть 6 признать утратившей силу;

в) часть 7 после слов "в целях обеспечения транспортной безопасности" дополнить словами "в соответствии с правилами, предусмотренными частью 13 настоящей статьи,";

г) часть 8 после слов "обязательной сертификации" дополнить словами "в соответствии с законодательством Российской Федерации";

д) в части 10 слово "идентификации" заменить словом "распознавания";

11) в статье 123:

а) части 1 - 8 изложить в следующей редакции:

"1. Для защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства подразделения транспортной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право на приобретение, хранение и применение специальных средств.

2. Для защиты объектов транспортной инфраструктуры первой и второй категорий от актов незаконного вмешательства подразделения транспортной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации также имеют право на приобретение, хранение и применение служебного огнестрельного оружия.

3. Для защиты объектов транспортной инфраструктуры первой и второй категорий от актов незаконного вмешательства подразделения ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти в области транспорта, являющиеся подразделениями транспортной безопасности, в соответствии с законодательством Российской Федерации также имеют право на получение, хранение и применение боевого ручного стрелкового оружия.

4. Работники подразделений транспортной безопасности обязаны ежегодно проходить профилактический медицинский осмотр, включающий в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, и периодические проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств. Порядок прохождения указанного профилактического медицинского осмотра и форма заключения, выдаваемого по его результатам, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. Порядок прохождения указанных периодических проверок устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере оборота оружия.

5. Работники подразделений транспортной безопасности после прохождения профессиональной подготовки и медицинского осмотра при исполнении должностных обязанностей имеют право на:

1) ношение и хранение служебного огнестрельного оружия и специальных средств, а работники подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти в области транспорта, являющихся подразделениями транспортной безопасности, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, также на ношение и хранение боевого ручного стрелкового оружия;

2) применение физической силы, служебного огнестрельного оружия, специальных средств в соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1999 года N 77-ФЗ "О ведомственной охране", а работники подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти в области транспорта, являющихся подразделениями транспортной безопасности, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, также на применение боевого ручного стрелкового оружия в соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1999 года N 77-ФЗ "О ведомственной охране".

6. Превышение полномочий при применении физической силы, служебного огнестрельного оружия, боевого ручного стрелкового оружия и специальных средств влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Виды, типы и модели служебного огнестрельного оружия, патроны к нему, специальные средства, нормы обеспечения ими работников подразделений транспортной безопасности, правила приобретения, хранения, ношения, учета, ремонта и уничтожения специальных средств определяются Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, согласованному с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере оборота оружия.

8. Работники подразделений транспортной безопасности, исполняющие обязанности, связанные с учетом, хранением, ношением, использованием и применением оружия, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

б) дополнить частью 81 следующего содержания:

"81. Правительство Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, вправе определять отдельные суда и (или) иные плавучие средства с ядерным реактором либо суда и (или) иные плавучие средства, транспортирующие ядерные материалы, объекты транспортной инфраструктуры, вокруг которых устанавливаются зоны безопасности, и определять особенности их защиты от актов незаконного вмешательства. Границы и конфигурация (пространственное очертание границ) зон безопасности вокруг отдельных объектов транспортной инфраструктуры и границы зон безопасности вокруг отдельных судов и (или) иных плавучих средств с ядерным реактором либо судов и (или) иных плавучих средств, транспортирующих ядерные материалы, устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Компетенция федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, предусмотренная частью 2 статьи 4 настоящего Федерального закона, по реализации мер по защите от актов незаконного вмешательства в зонах безопасности и на отдельных объектах транспортной инфраструктуры, транспортных средствах определяется особенностями их защиты от актов незаконного вмешательства. Порядок финансового обеспечения реализации особенностей защиты отдельных объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства определяется Правительством Российской Федерации. Меры по защите от актов незаконного вмешательства, реализуемые субъектами транспортной инфраструктуры в зонах безопасности, установленных вокруг отдельных объектов транспортной инфраструктуры, судов и (или) иных плавучих средств с ядерным реактором либо судов и (или) иных плавучих средств, транспортирующих ядерные материалы, определяются в соответствии с требованиями, предусмотренными частями 1 и 11 статьи 8 настоящего Федерального закона, и включаются в планы или паспорта обеспечения транспортной безопасности таких объектов.";

в) часть 9 изложить в следующей редакции:

"9. Уполномоченные работники подразделения транспортной безопасности в целях защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства имеют право задерживать для передачи органам внутренних дел или органам федеральной службы безопасности физических лиц, нарушивших требования в области обеспечения транспортной безопасности, оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества или взрывные устройства, ядовитые или радиоактивные вещества при условии отсутствия законных оснований для их ношения или хранения, а также по документам, удостоверяющим личность, устанавливать личность физического лица, находящегося и (или) пересекающего зону транспортной безопасности. Задержанные физические лица, используемые такими лицами транспортные средства и находящиеся при них материальные объекты, оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества или взрывные устройства, ядовитые или радиоактивные вещества при условии отсутствия законных оснований для их ношения или хранения подлежат незамедлительной передаче уполномоченным представителям подразделений органов внутренних дел или органов федеральной службы безопасности на объекте транспортной инфраструктуры или транспортном средстве, на которых они были задержаны. По согласованию с уполномоченным представителем подразделения органов внутренних дел или органов федеральной службы безопасности задержанное на транспортном средстве физическое лицо, находящиеся при нем материальные объекты, оружие, боеприпасы, патроны к оружию при условии отсутствия законных оснований для их ношения или хранения силами подразделения транспортной безопасности могут быть переданы в ближайшем служебном помещении органов внутренних дел или органов федеральной службы безопасности.";

12) в статье 13:

а) слово "Настоящий" заменить словами "1. Настоящий";

б) дополнить частями 2 - 4 следующего содержания:

"2. Реализация требований по обеспечению транспортной безопасности, установленных частью 1 статьи 8 настоящего Федерального закона, в части оснащения техническими средствами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств осуществляется поэтапно в сроки, установленные соответствующими планами обеспечения транспортной безопасности, до 1 марта 2020 года, за исключением:

1) объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, расположенных на федеральных автомобильных дорогах, объектов транспортной инфраструктуры воздушного транспорта, обеспечение транспортной безопасности которых осуществляется организациями, находящимися в ведении федеральных органов исполнительной власти, объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в собственности открытого акционерного общества "Российские железные дороги" или используемых этим обществом на ином законном основании, а также судоходных гидротехнических сооружений, которые расположены на внутренних водных путях и оснащение которых техническими средствами обеспечения транспортной безопасности осуществляется поэтапно в сроки, установленные Правительством Российской Федерации;

2) объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств, обеспечение транспортной безопасности которых осуществляется органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо бюджетными учреждениями, созданными субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, оснащение которых техническими средствами обеспечения транспортной безопасности осуществляется поэтапно в сроки, установленные соответственно высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.

3. Особенности оснащения транспортных средств воздушного транспорта системами видеонаблюдения, а также сроки и этапность их ввода в эксплуатацию определяются Правительством Российской Федерации.

4. Технические средства обеспечения транспортной безопасности, установленные и используемые субъектами транспортной инфраструктуры, перевозчиками на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах до определения требований и порядка, предусмотренных частью 8 статьи 122 настоящего Федерального закона, подлежат сертификации до 1 января 2022 года.".

Статья 2

Пункт 3 части 6 статьи 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5553; 2008, N 30, ст. 3616; 2014, N 6, ст. 566; 2015, N 29, ст. 4374; N 48, ст. 6723; 2016, N 1, ст. 74; N 27, ст. 4190) изложить в следующей редакции:

"3) наличие уведомления о приеме паспорта обеспечения транспортной безопасности транспортного средства.".

Статья 3

В части 2 статьи 4 Федерального закона от 23 июля 2013 года N 208-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам антитеррористической защищенности объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 30, ст. 4041) слова "применяются до дня издания" заменить словами "применяются до дня вступления в силу".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Подпункты "б", "в" и "д" пункта 1, пункты 2-6, подпункт "б" пункта 11 статьи 1 и статья 2 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Требования по обеспечению транспортной безопасности, установленные в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 9 февраля 2007 года N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, применяются до дня вступления в силу требований по обеспечению транспортной безопасности, предусмотренных статьей 8 Федерального закона от 9 февраля 2007 года N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" (в редакции настоящего Федерального закона), с учетом категорий, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области обеспечения транспортной безопасности.

4. Меры, содержащиеся в утвержденных планах обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, не подлежащих категорированию, или транспортных средств, реализуются субъектами транспортной инфраструктуры до получения уведомления о приеме компетентным органом в области обеспечения транспортной безопасности утвержденного паспорта обеспечения транспортной безопасности соответствующих объекта транспортной инфраструктуры или транспортного средства, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 9 февраля 2007 года N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" (в редакции настоящего Федерального закона).

Президент Российской Федерации В. Путин