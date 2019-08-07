Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 300-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике""

Принят Государственной Думой 25 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Внести в Федеральный закон от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электро- энергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1177; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 37; 2007, N 45, ст. 5427; 2008, N 29, ст. 3418; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 31, ст. 4156, 4157, 4158, 4160; 2011, N 1, ст. 13; N 23, ст. 3263; N 30, ст. 4590, 4596; N 50, ст. 7336, 7343; 2012, N 26, ст. 3446; N 27, ст. 3587; N 53, ст. 7616; 2013, N 45, ст. 5797; N 48, ст. 6165; 2014, N 16, ст. 1840; N 30, ст. 4218; N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 19; N 29, ст. 4350, 4359; N 45, ст. 6208; 2016, N 1, ст. 70; N 14, ст. 1904; N 18, ст. 2508; N 26, ст. 3865; N 27, ст. 4201; 2017, N 1, ст. 49; N 27, ст. 3926; 2018, N 1, ст. 35; N 27, ст. 3955; N 30, ст. 4543; N 31, ст. 4843, 4860, 4861; N 53, ст. 8448) следующие изменения:

1) в пункте 4 статьи 23:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"4. Государственное регулирование цен (тарифов) в электроэнергетике на срок не менее чем пять лет может осуществляться на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности соответствующих организаций или на основе заключаемых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, соглашений об условиях осуществления регулируемых видов деятельности.";

б) в абзаце втором слова "динамика изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров (услуг)," исключить;

в) абзац пятый признать утратившим силу;

г) в абзаце шестом первое предложение изложить в следующей редакции: "Государственное регулирование цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми организациями, осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности таких организаций или на основе заключаемых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, соглашений об условиях осуществления регулируемых видов деятельности.", четвертое предложение изложить в следующей редакции: "С 1 января 2023 года осуществляется переход к установлению цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии только в форме долгосрочных цен (тарифов) на такие услуги со сроком действия не менее чем пять лет.", пятое предложение исключить;

2) в пункте 7 статьи 231:

а) абзац первый признать утратившим силу;

б) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"В случае, если органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, установлены на уровне выше максимального или ниже минимального уровня с нарушением порядка, установленного настоящим Федеральным законом, либо эти цены (тарифы) не приведены в соответствие с предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, после их установления федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов, на территории субъекта Российской Федерации до момента установления цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов подлежат применению установленные федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов предельные минимальные уровни цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям.";

в) абзац третий считать абзацем четвертым и в нем слова "Федерации цены (тарифы)" заменить словами "Федерации в области государственного регулирования тарифов цены (тарифы)", слова "цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) не приведены в соответствие с предельными (минимальным и (или) максимальным)" заменить словами "цены (тарифы) не приведены в соответствие с предельными (минимальными и (или) максимальными)";

г) абзацы четвертый - шестой считать соответственно абзацами пятым - седьмым;

3) дополнить статьей 234 следующего содержания:

"Статья 234. Соглашение об условиях осуществления регулируемых видов деятельности

1. Федеральный орган исполнительной власти в области регулирования тарифов и организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью могут заключать соглашение об условиях осуществления регулируемых видов деятельности. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов и территориальная сетевая организация могут заключать соглашение об условиях осуществления регулируемых видов деятельности.

2. Срок действия соглашения об условиях осуществления регулируемых видов деятельности не может быть менее пяти лет.

3. При государственном регулировании цен (тарифов) на основе соглашения об условиях осуществления регулируемых видов деятельности средства достигнутой сетевой организацией экономии расходов в размере, определяемом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, не могут исключаться из необходимой валовой выручки в течение всего периода регулирования цен (тарифов) на основе такого соглашения.

4. Соглашение об условиях осуществления регулируемых видов деятельности заключается в соответствии с примерной формой, утвержденной Правительством Российской Федерации.";

4) в статье 24:

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"устанавливает порядок заключения, изменения, расторжения соглашений об условиях осуществления регулируемых видов деятельности и перечень существенных условий таких соглашений.";

б) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:

"заключает соглашения об условиях осуществления регулируемых видов деятельности с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью;

согласовывает заключение соглашений об осуществлении регулируемых видов деятельности органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.";

в) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"заключают соглашения об условиях осуществления регулируемых видов деятельности.".

Президент Российской Федерации В. Путин