Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 283-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 24 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; N 30, ст. 3128; 2006, N 1, ст. 10, 21; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3442; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21; N 21, ст. 2455; N 31, ст. 4012; N 45, ст. 5417; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2251, 2260; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3604, 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 17; N 29, ст. 3601; N 48, ст. 5711; N 52, ст. 6419; 2010, N 31, ст. 4195, 4209; N 48, ст. 6246; N 49, ст. 6410; 2011, N 13, ст. 1688; N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4281, 4291; N 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; N 49, ст. 7015, 7042; N 50, ст. 7343; 2012, N 26, ст. 3446; N 30, ст. 4171; N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6390; N 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, N 9, ст. 873, 874; N 14, ст. 1651; N 23, ст. 2871; N 27, ст. 3477, 3480; N 30, ст. 4040, 4080; N 43, ст. 5452; N 52, ст. 6961, 6983; 2014, N 14, ст. 1557; N 16, ст. 1837; N 19, ст. 2336; N 26, ст. 3377, 3386, 3387; N 30, ст. 4218, 4220, 4225; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799, 5804; N 48, ст. 6640; 2015, N 1, ст. 9, 11, 38, 52, 72, 86; N 17, ст. 2477; N 27, ст. 3967; N 29, ст. 4339, 4342, 4350, 4378, 4389; N 48, ст. 6705; 2016, N 1, ст. 22, 79; N 26, ст. 3867; N 27, ст. 4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; N 52, ст. 7494; 2017, N 11, ст. 1540; N 25, ст. 3595; N 27, ст. 3932; N 31, ст. 4740, 4766, 4767, 4771, 4829; 2018, N 1, ст. 26, 27, 39, 47, 90, 91; N 18, ст. 2559; N 32, ст. 5105, 5114, 5123, 5133, 5134, 5135; N 53, ст. 8422, 8448, 8464; 2019, N 26, ст. 3317) следующие изменения:

1) пункт 11 статьи 1 изложить в следующей редакции:

"11) красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории;";

2) в пункте 51 части 1 статьи 6 слова ", используемых для обезвреживания и (или) захоронения отходов I - V классов опасности" заменить словами "размещения отходов, объектов обезвреживания отходов";

3) в статье 30:

а) в части 4 после слова "зоне" дополнить словами ", за исключением земельного участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон", третье и четвертое предложения исключить;

б) часть 5 дополнить словами ", которые являются приложением к правилам землепользования и застройки";

в) часть 51 дополнить предложением следующего содержания: "В отношении таких территорий заключается один или несколько договоров, предусматривающих осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории в соответствии с настоящим Кодексом.";

4) в части 13 статьи 31 слова "не менее двух и не более четырех" заменить словами "не менее одного и не более трех";

5) в статье 33:

а) часть 33 после слов "частью 31 настоящей статьи," дополнить словами "а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов";

б) в части 8 слова "о внесении изменений в правила землепользования и застройки в части отображения" заменить словами "об отображении в правилах землепользования и застройки";

в) в части 9 слова "принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки" заменить словами "обеспечить внесение изменений в правила землепользования и застройки путем их уточнения в соответствии с таким требованием", дополнить предложением следующего содержания: "При этом утверждение изменений в правила землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 8 настоящей статьи, не требуется.";

г) в части 10 слова "внесения изменений в утвержденные правила землепользования и застройки в части" заменить словами "уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 9 настоящей статьи в целях";

6) в статье 40:

а) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.";

б) в части 4 первое предложение дополнить словами ", за исключением случая, указанного в части 11 настоящей статьи";

7) в статье 411:

а) часть 1 дополнить словами ", территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по ее комплексному и устойчивому развитию";

б) дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Состав и содержание документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов, устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

8) в статье 42:

а) подпункт "а" пункта 1 части 3 изложить в следующей редакции:

"а) красные линии;";

б) часть 5 признать утратившей силу;

9) часть 1 статьи 43 дополнить словами ", территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по ее комплексному и устойчивому развитию";

10) в статье 45:

а) наименование дополнить словами ", порядок внесения в нее изменений и ее отмены";

б) в части 1 слова "в части 11" заменить словами "в частях 11 и 1212";

в) в части 11:

пункт 3 дополнить словами "(за исключением случая, указанного в части 1212 настоящей статьи)";

пункт 4 дополнить словами "(за исключением случая, указанного в части 1212 настоящей статьи)";

г) в части 121 слова "тридцати дней" заменить словами "двадцати рабочих дней";

д) в части 126 слово "трех" заменить словом "шести";

е) дополнить частью 1212 следующего содержания:

"1212. В случае, если в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейного объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейного объекта местного значения в соответствии с утвержденным проектом планировки территории необходима реконструкция существующих линейного объекта или линейных объектов, такая реконструкция существующих линейного объекта или линейных объектов может осуществляться на основании указанного проекта планировки территории (за исключением случаев, если для такой реконструкции существующих линейного объекта или линейных объектов не требуется разработка проекта планировки территории). При этом указанный проект планировки территории подлежит согласованию с органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на утверждение проекта планировки территории существующих линейного объекта или линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с предусмотренными настоящей частью планируемыми строительством, реконструкцией линейного объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейного объекта местного значения. Предметом такого согласования являются предусмотренные данным проектом планировки территории границы зон планируемого размещения существующих линейного объекта или линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейного объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейного объекта местного значения. Срок такого согласования проекта планировки территории не может превышать тридцать дней со дня его поступления в указанные орган государственной власти или орган местного самоуправления. В случае, если по истечении этих тридцати дней указанными органами не представлены в орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на утверждение проекта планировки территории в целях планируемых строительства, реконструкции линейного объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейного объекта местного значения, возражения относительно данного проекта планировки территории, данный проект планировки территории считается согласованным.";

ж) часть 18 после слов "части 11 настоящей статьи," дополнить словами "порядок внесения изменений в такую документацию, порядок отмены такой документации или ее отдельных частей, порядок признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению";

з) часть 19 после слов "части 11 настоящей статьи," дополнить словами "порядок внесения изменений в такую документацию, порядок отмены такой документации или ее отдельных частей, порядок признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению";

и) часть 20 после слов "части 11 настоящей статьи," дополнить словами "порядок внесения изменений в такую документацию, порядок отмены такой документации или ее отдельных частей, порядок признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению";

11) в статье 46:

а) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Орган местного самоуправления поселения или орган местного самоуправления городского округа в течение двадцати рабочих дней со дня поступления документации по планировке территории, решение об утверждении которой принимается в соответствии с настоящим Кодексом органом местного самоуправления поселения или органом местного самоуправления городского округа, осуществляет проверку такой документации на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 настоящего Кодекса. По результатам проверки указанные органы обеспечивают рассмотрение документации по планировке территории на общественных обсуждениях или публичных слушаниях либо отклоняют такую документацию и направляют ее на доработку.";

б) в абзаце первом части 51 слова ", если они" заменить словами "в случае, предусмотренном частью 12 статьи 43 настоящего Кодекса, а также в случае, если проект планировки территории и проект межевания территории";

в) дополнить частью 52 следующего содержания:

"52. В случае внесения изменений в указанные в части 5 настоящей статьи проект планировки территории и (или) проект межевания территории путем утверждения их отдельных частей общественные обсуждения или публичные слушания проводятся применительно к таким утверждаемым частям.";

г) часть 12 признать утратившей силу;

д) часть 13 изложить в следующей редакции:

"13. Орган местного самоуправления поселения или орган местного самоуправления городского округа с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания территории и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящей статьей общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся, в срок, указанный в части 4 настоящей статьи.";

12) после статьи 46 дополнить абзацем следующего содержания:

"Глава 51. Виды деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории и порядок их осуществления";

13) часть 6 статьи 461 дополнить предложениями следующего содержания: "Обязательным приложением к решению о развитии застроенной территории являются сведения о границах такой территории, которые должны содержать графическое описание местоположения границ территории, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Требования к точности определения координат характерных точек границ застроенной территории, в отношении которой принимается решение о ее развитии, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.";

14) в части 30 статьи 463 слова "или если договор не был заключен с единственным участником аукциона" заменить словами "и договор не был заключен с заявителем, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или с единственным участником аукциона (при наличии таких лиц)";

15) в статье 469:

а) в части 3 слово "такой" заменить словами "определенной в правилах землепользования и застройки", дополнить словами "(при наличии письменного согласия собственника указанного земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества и (или) при наличии письменного согласия исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченных соответственно на предоставление такого земельного участка, распоряжение таким объектом недвижимого имущества, в случае, если земельный участок и (или) расположенный на нем объект недвижимого имущества находятся в государственной или муниципальной собственности)", дополнить предложением следующего содержания: "В случае, если земельный участок и (или) расположенный на нем объект недвижимого имущества находятся в государственной или муниципальной собственности и мероприятия по комплексному и устойчивому развитию территории не предусматривают изменение вида разрешенного использования земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества, письменное согласование исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченных соответственно на предоставление такого земельного участка, распоряжение таким объектом недвижимого имущества, не требуется.";

б) дополнить частями 31 и 32 следующего содержания:

"31. В границы территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, уполномоченными на предоставление находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, для размещения объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур могут включаться земельные участки, находящиеся в государственной и (или) муниципальной собственности и не обремененные правами третьих лиц, при условии, что такие земельные участки являются смежными по отношению к одному или нескольким земельным участкам правообладателей земельных участков. Порядок такого согласования устанавливается Правительством Российской Федерации.

32. Для включения в границы территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не обремененных правами третьих лиц, в случае, если комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осуществляется в соответствии с предложением об осуществлении такими правообладателями деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, направленным в соответствии с пунктом 4 части 7 статьи 4610 настоящего Кодекса, при условии, что такие земельные участки являются смежными по отношению к одному или нескольким земельным участкам правообладателей земельных участков и расположены в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, согласование, предусмотренное частью 31 настоящей статьи, не требуется.";

в) часть 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) обязательство сторон заключить с органом местного самоуправления договор о комплексном развитии территории.";

г) часть 7 дополнить словами ", а также земельных участков, указанных в частях 31 и 32 настоящей статьи", дополнить предложением следующего содержания: "В случае подготовки документации по планировке территории в соответствии с предложением об осуществлении такими правообладателями деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, направленным в соответствии с пунктом 4 части 7 статьи 4610настоящего Кодекса, подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов территориального планирования и правил землепользования и застройки, действующих на день принятия органом местного самоуправления решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления.";

д) часть 8 после слов "этих земельных участков" дополнить словами ", если иное не предусмотрено соглашением,", после слова "договор," дополнить словом "исключительно";

е) в части 21 слова "в отношении земельного участка такого правообладателя или таких правообладателей" исключить, дополнить предложением следующего содержания: "При этом такие правообладатели обязаны возместить иным правообладателям расходы, понесенные ими на подготовку документации по планировке территории.";

ж) в части 25 слова "в десятидневный срок" заменить словами "в течение десяти рабочих дней";

16) в статье 4610:

а) часть 2 дополнить предложениями следующего содержания: "Указанное решение может быть принято в отношении всей территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, или части такой территории. Обязательным приложением к решению о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления являются сведения о границах такой территории, которые должны содержать графическое описание местоположения границ территории, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. При этом границы такой территории не могут пересекать земельные участки, за исключением земельных участков, границы которых в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон. Требования к точности определения координат характерных точек границ территории, в отношении которой принимается решение о ее комплексном развитии, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.";

б) в части 4 слова ", объектов регионального значения, объектов местного значения в соответствии с документами территориального планирования" заменить словами "в соответствии с документацией по планировке территории";

в) часть 8 после слова "собственности," дополнить словом "исключительно";

г) часть 9 дополнить словами ", или о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории";

д) дополнить частью 91 следующего содержания:

"91. В случае, если уполномоченным органом местного самоуправления принято решение о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории, выполнение указанных в части 5 настоящей статьи мероприятий обеспечивается таким уполномоченным органом местного самоуправления. Проведение аукциона, предусмотренного статьей 4611 настоящего Кодекса, заключение договора о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления не требуются.";

е) в части 13:

в пункте 3 слова ", в соответствии с градостроительным регламентом" исключить;

пункт 8 после слова "инфраструктур" дополнить словами ", иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории";

ж) часть 17 признать утратившей силу;

з) часть 22 после слова "Кодекса" дополнить словами "или решение о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории";

и) в части 24 слова "в десятидневный срок" заменить словами "в течение десяти рабочих дней";

17) в статье 48:

а) в части 1 второе предложение исключить;

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. В случае, если документацией по планировке территории предусмотрено размещение объекта транспортной инфраструктуры федерального значения либо линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения или местного значения, архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации (в том числе путем внесения в нее изменений в соответствии с настоящим Кодексом) применительно к такому объекту и его частям, строящимся, реконструируемым, в том числе в границах не принадлежащего застройщику или иному правообладателю (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) земельного участка.";

в) дополнить частью 12 следующего содержания:

"12. В случае, если земельный участок для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, не указанных в части 11 настоящей статьи, образуется из земель или земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и которые не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного сервитута, подготовка проектной документации для размещения указанных объектов капитального строительства до образования такого земельного участка в соответствии с земельным законодательством осуществляется на основании утвержденной документации по планировке территории и (или) выданного в соответствии с частью 11 статьи 573 настоящего Кодекса градостроительного плана земельного участка.";

г) в части 5 слово "застройщик" заменить словами "застройщик, иное лицо (в случае, предусмотренном частями 11 и 12 настоящей статьи)", слово "Застройщик" заменить словами "Застройщик, иное лицо (в случае, предусмотренном частями 11 и 12 настоящей статьи)", слова "он является членом" заменить словами "они являются членами";

д) в части 7 слова "или правообладателей земельных участков" заменить словами ", правообладателей земельных участков, лиц, обеспечивающих подготовку проектной документации в соответствии с частями 11 и 12 настоящей статьи, или лиц, с которыми заключены договоры, предусматривающие осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории", слова "комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строительства" заменить словами "осуществлении деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории", третье и четвертое предложения изложить в следующей редакции: "Правообладатель земельного участка, лицо, обеспечивающее подготовку проектной документации в соответствии с частями 11 и 12 настоящей статьи, в течение одного года или лицо, с которым заключен договор, предусматривающий осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при осуществлении деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории в течение трех лет с момента предоставления технических условий и информации о плате за такое подключение (технологическое присоединение) должны определить необходимую им для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах предоставленных им технических условий. Обязательства организации, предоставившей технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и срок действия технических условий, прекращаются в случае, если в течение одного года или при осуществлении деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории в течение трех лет с момента предоставления правообладателю земельного участка, лицу, обеспечивающему подготовку проектной документации в соответствии с частями 11 и 12 настоящей статьи, или лицу, с которым заключен договор, предусматривающий осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, указанных технических условий они не определят необходимую им для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах предоставленных им технических условий и не подадут заявку о таком подключении (технологическом присоединении).";

18) пункт 1 части 2 статьи 481 дополнить словами ", для ветроэнергетических установок - более чем 250 метров";

19) в статье 49:

а) в части 1 слова "или технический заказчик" заменить словами ", технический заказчик или лицо, обеспечившее выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 11 и 12 статьи 48 настоящего Кодекса,";

б) часть 34 изложить в следующей редакции:

"34. Государственной экспертизе подлежат проектная документация и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой документации, следующих объектов:

1) объекты, указанные в пункте 51 части 1 статьи 6 настоящего Кодекса;

2) объекты, сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта которых в соответствии с требованиями настоящего Кодекса подлежит проверке на предмет достоверности ее определения, за исключением случаев строительства, реконструкции, капитального ремонта линейных объектов и сооружений на них для выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения;

3) объекты культурного наследия регионального и местного значения (в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия регионального или местного значения затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности указанного объекта);

4) объекты, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в границах особо охраняемых природных территорий;

5) объекты размещения отходов, объекты обезвреживания отходов.";

в) в части 41 слова ", используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I - V классов опасности" заменить словами "размещения отходов, объектов обезвреживания отходов";

г) в части 6 слова ", используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I - V классов опасности" заменить словами "размещения отходов, объектов обезвреживания отходов";

д) часть 11 после слов "негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий," дополнить словами "в том числе в случае внесения изменений в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации,";

20) в статье 51:

а) в части 7:

пункт 1 дополнить словами ", а также схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 11 статьи 573 настоящего Кодекса";

дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории.";

б) в абзаце первом части 71 слова "в пунктах 1 - 5, 7 и 9" заменить словами "в пунктах 1 - 5, 7, 9 и 10";

в) часть 13 дополнить предложением следующего содержания: "В случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства планируются на территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство также является отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о развитии застроенной территории или договором о комплексном развитии территории (за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории).";

г) часть 17 дополнить пунктом 45 следующего содержания:

"45) размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, предназначенных для размещения средств связи;";

д) в пункте 7 части 2115 слова "разрешения на строительство" заменить словами "разрешения на строительство. В этом случае уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления обязаны запросить такую информацию в соответствующих органе государственной власти или органе местного самоуправления, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия";

21) в статье 573:

а) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. В случае, если земельный участок для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения образуется из земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и которые не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного сервитута, выдача градостроительного плана земельного участка допускается до образования такого земельного участка в соответствии с земельным законодательством на основании утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.";

б) пункт 2 части 3 дополнить словами "или в случае, предусмотренном частью 11 настоящей статьи, о границах образуемого земельного участка, указанных в утвержденной схеме расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории";

в) часть 4 после слова "Кодексом" дополнить словами ", иными федеральными законами", дополнить предложением следующего содержания: "При этом в отношении земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой принято решение о развитии застроенной территории или о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, выдача градостроительного плана земельного участка допускается только при наличии документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о развитии застроенной территории или договором о комплексном развитии территории (за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории).";

г) в части 5 слово "обращается" заменить словами ", иное лицо в случае, предусмотренном частью 11 настоящей статьи, обращаются";

д) часть 8 дополнить словами "и в документации по планировке территории (при наличии такой документации)", дополнить предложением следующего содержания: "Информация о цели использования земельного участка при ее наличии в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка, за исключением случая, если такая информация о цели использования земельного участка не соответствует правилам землепользования и застройки, или сведения из правил землепользования и застройки и (или) документации по планировке территории предоставляются организациям, осуществляющим эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, органами местного самоуправления в составе запроса, указанного в части 7 настоящей статьи.";

е) часть 9 после слов "ее заполнения" дополнить словами ", порядок присвоения номеров градостроительным планам земельных участков".

Статья 2

Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2006, N 52, ст. 5498; 2013, N 23, ст. 2881; 2014, N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4218, 4225; 2015, N 1, ст. 52; N 10, ст. 1418; N 29, ст. 4339, 4350; 2016, N 18, ст. 2495; N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4267, 4269, 4282, 4294, 4298, 4306; 2017, N 27, ст. 3938; N 31, ст. 4765, 4766; 2018, N 1, ст. 90, 91; N 27, ст. 3947, 3954; N 28, ст. 4139, 4149; N 32, ст. 5133, 5134, 5135; N 53, ст. 8411) следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 117 после слова "собой" дополнить словами "(в том числе перераспределение между земельными участками, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и предоставлены гражданам, юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного самоуправления, и землями и земельными участками, которые не предоставлены гражданам, юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного самоуправления и не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного сервитута)";

2) в пункте 2 статьи 396:

а) в подпункте 132 слова "у физического или юридического лица, которому такой земельный участок был предоставлен на праве безвозмездного пользования, аренды," заменить словами ", иного земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии по инициативе органа местного самоуправления,";

б) в пункте 133 слова "с Градостроительным кодексом" заменить словами "со статьей 469 Градостроительного кодекса";

3) статью 398 дополнить пунктом 18 следующего содержания:

"18. В случае, если после заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, осуществляется его перераспределение в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 3927 настоящего Кодекса, внесение изменений в указанный договор аренды, в том числе в части изменения размера арендной платы за земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется при наличии соглашения, указанного в пункте 21 статьи 3927 настоящего Кодекса.";

4) статью 3910 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. В случае, если после заключения договора безвозмездного пользования земельным участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется его перераспределение в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 3927 настоящего Кодекса, внесение изменений в указанный договор безвозмездного пользования осуществляется при наличии соглашения, указанного в пункте 21 статьи 3927 настоящего Кодекса.";

5) в статье 3927:

а) пункт 1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) границы земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности и предоставлен гражданам, юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного самоуправления, и земель и земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, не предоставлены гражданам и юридическим лицам и не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного сервитута, приводятся в соответствие с утвержденным проектом межевания территории (в том числе для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы) при условии, что площадь земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности и предоставлен гражданам, юридическим лицам, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до установленных предельных максимальных размеров земельных участков.";

б) в пункте 2 слова "пункте 1" заменить словами "подпунктах 1 - 3 пункта 1";

в) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. В случае, указанном в подпункте 4 пункта 1 настоящей статьи, перераспределение земель или земельных участков осуществляется на основании соглашений между уполномоченными органами и лицами, которым предоставлены такие земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, при наличии утвержденного проекта межевания территории.";

г) дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. В случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 1 настоящей статьи, соглашение о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не может быть заключено при наличии обстоятельств, указанных в пункте 7 настоящей статьи, а также при наличии следующих обстоятельств:

1) заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не предусмотренных подпунктом 4 пункта 1 настоящей статьи;

2) не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 112 настоящего Кодекса, если земельные участки, которые предлагается перераспределить, обременены правами указанных лиц;

3) на подлежащем перераспределению земельном участке, который находится в государственной или муниципальной собственности и предоставлен гражданам, юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного самоуправления, в результате такого перераспределения будут расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в собственности других граждан или юридических лиц, за исключением сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено), размещение которого допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекта, размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 3936 настоящего Кодекса;

4) проектом межевания территории предусматривается перераспределение земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности и предоставлен гражданам, юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного самоуправления, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и изъятых из оборота;

5) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности и предоставлен гражданам, юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного самоуправления, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и зарезервированных для государственных или муниципальных нужд;

6) проектом межевания территории предусматривается перераспределение земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности и предоставлен гражданам, юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного самоуправления, и земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и являющегося предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 3911 настоящего Кодекса, либо в отношении такого земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек;

7) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности и предоставлен гражданам, юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного самоуправления, и земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и в отношении которых подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или заявление о предоставлении земельного участка и не принято решение об отказе в этом предварительном согласовании или этом предоставлении;

8) в результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности и предоставлен гражданам, юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного самоуправления, будет превышать установленные предельные максимальные размеры земельных участков.";

6) в пункте 22 статьи 46 после слов "на основании" дополнить словами "договора о развитии застроенной территории,", слова "такого договора" заменить словами "таких договора о развитии застроенной территории, договора", слова "указанный договор" заменить словами "такие договор о развитии застроенной территории, договор о комплексном развитии территории", слова "таким договором" заменить словами "такими договором о развитии застроенной территории, договором о комплексном развитии территории";

7) в пункте 3 статьи 563 слово "трех" заменить словом "шести";

8) подпункт 5 пункта 4 статьи 5611 дополнить словами ", за исключением случаев, если приобретение такого земельного участка в частную собственность не допускается на основании федерального закона";

9) в пункте 2 статьи 106 слово "государственной" исключить.

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3296; N 31, ст. 3452; N 43, ст. 4412; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 21, ст. 2455; N 25, ст. 2977; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 48, ст. 5517; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5733; N 52, ст. 6441; 2010, N 15, ст. 1736; N 49, ст. 6409; 2011, N 17, ст. 2310; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4591, 4594, 4595; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7015, 7039; 2012, N 26, ст. 3444, 3446; N 50, ст. 6967; 2013, N 14, ст. 1663; N 19, ст. 2325; N 27, ст. 3477; N 43, ст. 5454; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6981, 7008; 2014, N 14, ст. 1562; N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 30, ст. 4235; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 52, ст. 7558; 2015, N 1, ст. 11, 52; N 27, ст. 3978, 3995; N 48, ст. 6723; 2017, N 1, ст. 6; N 31, ст. 4828; 2018, N 1, ст. 27, 47, 87; N 7, ст. 975; N 32, ст. 5133; 2019, N 6, ст. 461; N 18, ст. 2211) следующие изменения:

1) в статье 14:

а) пункт 20 части 1 после слов "территории, выдача" дополнить словами "градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача";

б) часть 3 после слов "в границах населенных пунктов поселения)," дополнить словами "20 (в части принятия в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с установленными требованиями),";

2) пункт 15 части 1 статьи 15 дополнить словами ", выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на межселенной территории";

3) пункт 26 части 1 статьи 16 после слов "территории, выдача" дополнить словами "градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах городского округа, выдача".

Статья 4

Статью 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 17; 2006, N 1, ст. 17; N 52, ст. 5498; 2009, N 52, ст. 6419, 6427; 2011, N 13, ст. 1688; N 30, ст. 4594; 2012, N 27, ст. 3587; N 53, ст. 7614, 7615; 2013, N 52, ст. 6976; 2014, N 26, ст. 3377; 2015, N 1, ст. 9, 38; N 10, ст. 1418; N 29, ст. 4376; 2016, N 1, ст. 22; N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4306; 2017, N 25, ст. 3593; 2018, N 1, ст. 39) дополнить частями 6 - 9 следующего содержания:

"6. Внесение изменений в документацию по планировке территории, утвержденную федеральными органами исполнительной власти в соответствии с федеральными законами, указанными в статьях 101, 102 и 106 настоящего Федерального закона, признание такой документации утратившей силу в полном объеме или отдельных ее частей осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7. До 1 января 2020 года подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство не является основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство при условии, что со дня истечения срока действия разрешения на строительство до дня получения заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство прошло не более трех лет.

8. В случае приобретения застройщиком прав на земельный участок на основании соглашения о завершении строительства объекта незавершенного строительства и об исполнении застройщиком обязательств перед гражданами, денежные средства которых привлечены для строительства многоквартирных домов и права которых нарушены, включенными в реестр пострадавших граждан в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", либо приобретения застройщиком прав на земельный участок в порядке, предусмотренном статьями 20115-1 и 20115-2 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство допускается в течение одного года с даты приобретения таких прав.

9. В случаях, указанных в частях 7 и 8 настоящей статьи, положения пункта 8 части 2115 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части отказа в выдаче разрешения на строительство по основанию подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство не применяются.".

Статья 5

Внести в статью 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 19; 2008, N 52, ст. 6243; 2010, N 31, ст. 4210; 2011, N 1, ст. 52; N 27, ст. 3880; 2013, N 23, ст. 2886; 2014, N 26, ст. 3377; 2015, N 10, ст. 1424; N 21, ст. 2983; 2017, N 1, ст. 11; 2019, N 12, ст. 1227; N 26, ст. 3317) следующие изменения:

1) в части 11:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) копии разрешения на строительство, выданного лицу, получившему сертификат, или его супругу (супруге), либо копии уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, направленного указанным лицом, его супругом (супругой) в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство орган государственной власти, орган местного самоуправления;";

б) в пункте 4 слова ", на которое (которых) оформлено разрешение на строительство либо которому (которым) выдано уведомление, указанное в пункте 2 части 7 статьи 511 Градостроительного кодекса Российской Федерации," исключить;

2) часть 11-1 дополнить предложением следующего содержания: "Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные органы запрашивают также в уполномоченных на выдачу разрешения на строительство органах государственной власти, органах местного самоуправления информацию о направлении лицу, получившему сертификат, или его супругу (супруге) в срок, установленный частью 7 статьи 511 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства параметров этого объекта установленным параметрам и (или) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке.".

Статья 6

Внести в статью 9 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 373-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4306) следующие изменения:

1) в части 1 слова "до дня вступления в силу настоящего Федерального закона" заменить словами "до 1 июля 2017 года", слова "со дня вступления в силу настоящего Федерального закона" заменить словами "начиная с 1 июля 2017 года";

2) дополнить частями 41 и 42 следующего содержания:

"41. Проект планировки территории, проект межевания территории, утвержденные до 1 января 2017 года, применяются без приведения их состава и содержания в соответствие с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

42. Случаи, в которых требуется приведение состава и содержания проекта планировки территории (за исключением проектов планировки и проектов межевания территории, утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти) в соответствие с требованиями пунктов 2 и 3 части 3, пункта 7 части 4 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), устанавливаются нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.".

Статья 7

1. В случае, если до дня вступления в силу настоящего Федерального закона принято решение о подготовке документации по планировке территории, подготовка такой документации может осуществляться в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона).

2. Красные линии, которые обозначают границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов, и которые установлены до дня вступления в силу настоящего Федерального закона или которые установлены, изменены документацией по планировке территории, указанной в части 1 настоящей статьи, сохраняют свое действие и могут быть отменены посредством утверждения проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории и (или) внесения в них изменений либо решением органа местного самоуправления поселения или городского округа.

Статья 8

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин