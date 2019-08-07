Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 269-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 24 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2001, N 53, ст. 5026; 2003, N 27, ст. 2700; N 52, ст. 5037; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3231; N 45, ст. 4377; 2006, N 31, ст. 3436; 2007, N 1, ст. 31; 2008, N 48, ст. 5519; 2009, N 30, ст. 3739; 2010, N 31, ст. 4198; N 48, ст. 6247; 2011, N 27, ст. 3873; N 47, ст. 6611; N 49, ст. 7014; 2012, N 27, ст. 3588; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4081; N 40, ст. 5037, 5038; N 44, ст. 5640; 2014, N 14, ст. 1544; N 23, ст. 2924; N 45, ст. 6157; N 48, ст. 6657, 6660; 2015, N 24, ст. 3377; N 48, ст. 6691; 2016, N 7, ст. 920; N 18, ст. 2506; N 22, ст. 3092; N 27, ст. 4173, 4176, 4177; N 49, ст. 6844; 2018, N 1, ст. 20; N 9, ст. 1291; N 32, ст. 5072, 5087, 5093, 5095; N 49, ст. 7496, 7519; N 53, ст. 8416) следующие изменения:

1) в пункте 41 статьи 5:

а) в абзацах первом и третьем слова ", тарифов страховых взносов" исключить;

б) в абзаце четвертом слова "страховых взносов," и слова ", тарифов страховых взносов" исключить;

2) пункт 2 и подпункт 3 пункта 3 статьи 259 признать утратившими силу;

3) раздел II дополнить главой 35 следующего содержания:

"Глава 35. Налогоплательщики - участники специальных инвестиционных контрактов

Статья 2516. Налогоплательщики - участники специальных инвестиционных контрактов

1. Для целей законодательства Российской Федерации о налогах и сборах налогоплательщиком - участником специального инвестиционного контракта признается лицо, являющееся стороной специального инвестиционного контракта, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации", не являющееся участником консолидированной группы налогоплательщиков, резидентом особой экономической зоны любого типа или территории опережающего социально-экономического развития, участником (правопреемником участника) регионального инвестиционного проекта, участником свободной экономической зоны и (или) резидентом свободного порта Владивосток и не применяющее специальные налоговые режимы, предусмотренные частью второй настоящего Кодекса.

Лицо приобретает статус налогоплательщика - участника специального инвестиционного контракта со дня включения сведений о заключении специального инвестиционного контракта в реестр специальных инвестиционных контрактов, предусмотренный пунктом 73 части 1 статьи 6 Федерального закона от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" (далее в настоящей главе - реестр).

2. Для целей законодательства Российской Федерации о налогах и сборах налогоплательщиками - участниками специальных инвестиционных контрактов признаются также лица, являющиеся сторонами специальных инвестиционных контрактов, заключенных с участием Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации", которые подлежат автоматическому включению уполномоченным органом в реестр, с момента включения инвестиционных проектов, реализуемых данными налогоплательщиками, в перечень инвестиционных проектов, специальные инвестиционные контракты по которым подлежат автоматическому включению уполномоченным органом в указанный реестр.

3. Лицо утрачивает статус налогоплательщика - участника специального инвестиционного контракта при наступлении одного из следующих событий:

1) прекращение действия специального инвестиционного контракта - со дня прекращения действия такого контракта;

2) расторжение специального инвестиционного контракта - со дня включения сведений о расторжении специального инвестиционного контракта в реестр.".

Статья 2

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 33, ст. 3413; 2002, N 1, ст. 4; N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3027, 3033; 2003, N 1, ст. 2, 6; N 28, ст. 2886; N 52, ст. 5030; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3220, 3231; N 34, ст. 3520, 3522, 3525; N 35, ст. 3607; N 41, ст. 3994; 2005, N 1, ст. 30; N 24, ст. 2312; N 30, ст. 3128; N 52, ст. 5581; 2006, N 3, ст. 280; N 23, ст. 2382; N 31, ст. 3436, 3443; N 45, ст. 4627; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 31, 39; N 21, ст. 2462; N 22, ст. 2563, 2564; N 31, ст. 3991, 4013; N 49, ст. 6045, 6071; N 50, ст. 6237, 6245; 2008, N 18, ст. 1942; N 27, ст. 3126; N 30, ст. 3591, 3614; N 48, ст. 5500, 5519; N 49, ст. 5723; N 52, ст. 6237; 2009, N 1, ст. 13, 21, 31; N 11, ст. 1265; N 29, ст. 3598, 3639; N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5711, 5731; N 51, ст. 6153, 6155; N 52, ст. 6444, 6455; 2010, N 15, ст. 1737; N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4198; N 32, ст. 4298; N 40, ст. 4969; N 47, ст. 6034; N 48, ст. 6247; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 7, 9, 21, 37; N 11, ст. 1492; N 23, ст. 3262; N 24, ст. 3357; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4563, 4575, 4583, 4587, 4593, 4597; N 45, ст. 6335; N 47, ст. 6610, 6611; N 48, ст. 6729, 6731; N 49, ст. 7014, 7015, 7017, 7037, 7043; 2012, N 14, ст. 1545; N 19, ст. 2281; N 25, ст. 3268; N 27, ст. 3588; N 41, ст. 5526, 5527; N 49, ст. 6751; N 53, ст. 7596, 7607; 2013, N 19, ст. 2321; N 23, ст. 2866, 2889; N 30, ст. 4046, 4048, 4081, 4084; N 40, ст. 5037, 5038; N 44, ст. 5640, 5645; N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6985; 2014, N 8, ст. 737; N 16, ст. 1835, 1838; N 19, ст. 2313, 2314, 2321; N 26, ст. 3373; N 30, ст. 4220; N 48, ст. 6647, 6657, 6660, 6661, 6663; 2015, N 1, ст. 13, 16, 17, 18, 31, 32; N 10, ст. 1402; N 18, ст. 2613; N 24, ст. 3377; N 27, ст. 3968, 3969; N 29, ст. 4340; N 48, ст. 6687, 6688, 6689, 6692, 6693, 6694; 2016, N 1, ст. 16, 18; N 7, ст. 913, 920; N 18, ст. 2504; N 22, ст. 3092; N 27, ст. 4175, 4176, 4177, 4182, 4184; N 49, ст. 6844, 6848; 2017, N 1, ст. 4, 16; N 15, ст. 2131; N 30, ст. 4446, 4448, 4449; N 40, ст. 5753; N 49, ст. 7307, 7311, 7314, 7316, 7318, 7320, 7324, 7325; 2018, N 1, ст. 20, 50; N 9, ст. 1291; N 18, ст. 2568, 2575, 2583; N 24, ст. 3404; N 30, ст. 4534; N 32, ст. 5087, 5090, 5094, 5095; N 45, ст. 6828; N 49, ст. 7496, 7498, 7499; N 53, ст. 8416, 8419; 2019, N 16, ст. 1826; N 18, ст. 2225; N 22, ст. 2664; N 23, ст. 2908, 2920; N 27, ст. 3527) следующие изменения:

1) пункт 21 статьи 283 после цифр "110" дополнить цифрами ", 114";

2) в статье 284:

а) в пункте 1:

дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:

"Для налогоплательщиков - участников специальных инвестиционных контрактов законами субъектов Российской Федерации может устанавливаться пониженная налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, в соответствии с положениями пункта 3 статьи 2849 настоящего Кодекса.";

абзацы десятый - двенадцатый считать соответственно абзацами одиннадцатым - тринадцатым;

б) в пункте 15 слова "и пункте 2" исключить;

в) дополнить пунктом 114 следующего содержания:

"114. Для налогоплательщиков - участников специальных инвестиционных контрактов налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 0 процентов и применяется в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 2849 настоящего Кодекса.";

3) в статье 2843:

а) в пункте 1 слова "или пункте 2" исключить, слова "в виде положительных курсовых разниц" заменить словами "в виде положительной курсовой разницы";

б) подпункт 3 пункта 2 признать утратившим силу;

в) подпункт 3 пункта 3 признать утратившим силу;

4) дополнить статьей 2849 следующего содержания:

"Статья 2849. Особенности применения налоговой ставки к налоговой базе, определяемой организациями, имеющими статус налогоплательщика - участника специального инвестиционного контракта

1. Налогоплательщики - участники специальных инвестиционных контрактов применяют налоговые ставки в размерах, предусмотренных настоящей статьей:

ко всей налоговой базе, определяемой в соответствии с настоящей главой, в случае, если доходы от реализации товаров, произведенных в рамках реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключен специальный инвестиционный контракт, составляют не менее 90 процентов всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу в соответствии с настоящей главой (без учета доходов в виде положительной курсовой разницы, предусмотренных пунктом 11 части второй статьи 250 настоящего Кодекса);

к налоговой базе от деятельности, осуществляемой в рамках реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключен специальный инвестиционный контракт, при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой в рамках реализации указанного инвестиционного проекта, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении иной деятельности.

При этом выбранный способ определения налоговой базы должен быть закреплен в учетной политике и не подлежит изменению в течение срока, на который заключен специальный инвестиционный контракт.

2. Налоговая ставка, предусмотренная пунктом 114 статьи 284 настоящего Кодекса, применяется в течение периода применения пониженной налоговой ставки налога, подлежащего зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, установленной в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.

3. Размер налоговой ставки налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации для налогоплательщиков - участников специальных инвестиционных контрактов может быть понижен до 0 процентов.

Налоговая ставка, предусмотренная настоящим пунктом, действует начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от реализации товаров, произведенных в рамках реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключен специальный инвестиционный контракт, до отчетного (налогового) периода, в котором организация утратит статус налогоплательщика - участника специального инвестиционного контракта, но не позднее отчетного (налогового) периода, в котором совокупный объем расходов и недополученных доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, образующихся в связи с применением мер стимулирования деятельности в сфере промышленности в отношении инвестиционного проекта, реализуемого в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, превысил 50 процентов объема капитальных вложений в инвестиционный проект, размер которых предусмотрен специальным инвестиционным контрактом.

Порядок расчета совокупного объема расходов и недополученных доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, образующихся в связи с применением мер стимулирования деятельности в сфере промышленности в отношении инвестиционного проекта, реализуемого в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, устанавливается методикой, указанной в пункте 8 части 2 статьи 183 Федерального закона от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации".

4. В случае расторжения специального инвестиционного контракта в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) организацией обязательств по специальному инвестиционному контракту по решению суда или в случае отказа Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования от исполнения специального инвестиционного контракта в соответствии с частью 9 статьи 186 Федерального закона от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" сумма налога, не уплаченная в связи с применением пониженных налоговых ставок, предусмотренных настоящей статьей, подлежит исчислению и уплате в бюджет. Исчисление налога производится без учета применения пониженных налоговых ставок, предусмотренных настоящей статьей, за весь период реализации инвестиционного проекта, в отношении которого заключен специальный инвестиционный контракт. Исчисленная сумма налога подлежит уплате по истечении отчетного или налогового периода, в котором специальный инвестиционный контракт был расторгнут, не позднее сроков, установленных для уплаты авансовых платежей по налогу за отчетный период или налога за налоговый период в соответствии с абзацами первым и вторым пункта 1 статьи 287 настоящего Кодекса.";

5) в пункте 1 статьи 2882 слова "или пункте 2" исключить.

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункт 2 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2020 года.

3. Статья 2 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.

4. Положения абзаца третьего пункта 1 статьи 2849 Налогового кодекса Российской Федерации распространяются на налогоплательщиков - участников специальных инвестиционных контрактов, заключивших специальные инвестиционные контракты:

1) со дня вступления в силу настоящего Федерального закона;

2) с 1 января 2017 года до дня вступления в силу настоящего Федерального закона в случае, если заключенный специальный инвестиционный контракт в качестве меры стимулирования предусматривает льготу по налогу на прибыль организаций.

5. Налогоплательщик - участник специального инвестиционного контракта, соответствующий требованиям пункта 2 части 4 настоящей статьи, применяет налоговые ставки, предусмотренные статьей 2849 Налогового кодекса Российской Федерации, к налоговой базе, определенной в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 2849 Налогового кодекса Российской Федерации, начиная с налогового периода по налогу на прибыль организаций, следующего за налоговым периодом, в котором таким налогоплательщиком в учетной политике закреплен соответствующий способ определения налоговой базы.

6. Пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, установленные законами субъектов Российской Федерации для организаций, заключивших специальный инвестиционный контракт без участия Российской Федерации до 1 января 2019 года, действуют до налогового периода, в котором действие специального инвестиционного контракта прекращено либо специальный инвестиционный контракт расторгнут.

7. Положения пункта 41 статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в отношении налогоплательщиков - участников специальных инвестиционных контрактов, заключенных после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин