Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 295-ФЗ "О внесении изменения в статью 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 24 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Внести в абзац первый пункта 9 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, N 32, ст. 3339; 2007, N 18, ст. 2117; 2010, N 40, ст. 4969; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3473; N 52, ст. 6983; 2014, N 43, ст. 5795; 2016, N 1, ст. 26; N 7, ст. 911; N 27, ст. 4278; 2017, N 30, ст. 4458; 2018, N 1, ст. 18; N 30, ст. 4557; N 53, ст. 8430) изменение, дополнив его после слов "указанным в пунктах 1, 7 - 81 настоящей статьи," словами "в том числе в соответствии с условиями специальных инвестиционных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации",".

Президент Российской Федерации В. Путин