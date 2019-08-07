В США впервые создали общедоступную карту для оценки риска рака кожи

Ученые NASA создали первую общедоступную карту, которая показывает количество ультрафиолетового излучения на квадратный метр в разных уголках США.

В Соединенных штатах рак кожи является самой распространённой формой рака - к 70 годам это заболевание наблюдается у каждого пятого гражданина, сообщает сайт обсерватории Земли NASA.

Чтобы отследить первопричину болезни, чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения, NASA стало сотрудничать с центром по контролю и профилактике заболеваний. В результате специалисты совместными усилиями создали карту, по которой каждый житель сможет оценить риск для здоровья.

В карте представлены данные, которые охватывают 2005-2015 годы. Их уже можно посмотреть на сайте национальной сети мониторинга состояния окружающей среды общественного здравоохранения.

- Раньше люди изучали воздействие солнца, используя очень грубые показатели. Мы смотрим на определенные УФ-волны, которые могут вызвать рак кожи UVA и UVB, - цитирует сайт слова доцента школы общественного здравоохранения Роллинса университета Эмори.

Карта позволит медикам определить регионы, в которых нужно провести меры по профилактике кожи. Также ученые с помощью нее успели установить, что в некоторых местностях количество УФ- излучения увеличилось. Причины этого только предстоит найти.

Исследование также готовится к публикации в журнале Environmental Pollution.