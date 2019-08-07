КДК РФС оштрафовал "Спартак" и "Динамо" на 405 тысяч рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам матча 4-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Динамо" принял решение оштрафовать "красно-белых" на 210 тысяч рублей.

100 тысяч "Спартак" заплатил за оскорбительные и несогласованные баннеры, 80 тысяч - за использование пиротехники и 30 тысяч за оскорбительные скандирования с трибун. "Динамо" заплатит за поведение своих болельщиков в дерби чуть меньше - 195 тысяч. Пиротехнику КДК оценил в 150 тысяч, в 25 тысяч обошелся несогласованный баннер и 20 тысяч за скандирование оскорблений, сообщает ТАСС.

Самарские "Крылья Советов" оштрафованы на 100 тысяч за неподобающее поведение. Команда получила шесть желтых карточек, а за это автоматически выписывается такой штраф. При этом шестую карточку получил главный тренер команды Миодраг Божович, а с нынешнего сезона это предупреждение суммируется с теми, которые получают футболисты.

На 10 тысяч за выход из технической зоны штрафован главный тренер "Краснодара"" Сергей Матвеев. Тульский "Арсенал" заплатит 20 тысяч за оскорбительные кричалки в адрес главного тренера "Тамбова" Александра Григоряна.