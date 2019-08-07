Киев готовится к вторжению в Донбасс

Военные приготовления украинских вооруженных сил на границе линии соприкосновения свидетельствуют о том, что Киев вынашивает планы вторжения в Донбасс. В управлении Народной милиции Республики во вторник вечером сообщили о том, что украинская армия начала непосредственную подготовку к активным боевым действиям против ДНР, передает Донецкое агентство новостей.

Разведкой ДНР были получены сведения о приведении в высшие степени боевой готовности и выдвижение на передовые позиции частей и подразделений резерва украинской армии на Мариупольском направлении. Речь идет о подразделениях 406-й артиллерийской бригады ВМС, вышедших на передовые позиции в районах населенных пунктов Терновое, Кирово, Андреевка.

Также была зафиксирована активная деятельность беспилотников ВСУ, которые проводили воздушную разведку. Армией ДНР были уничтожены два беспилотных летательных аппарата.

Кроме того, к линии разграничения выдвинулись и развернулись в боевые порядки подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты.

Тем временем полк "Азов" (запрещен в РФ) и подразделения 56-й мотопехотной бригады были подняты по тревоге в Мариуполе и выдвинулись на север города. По данным разведки ДНР, они также готовы прибыть на передовые позиции.

В управлении Народной милиции Республики расценили такие действия украинской стороны как непосредственную подготовку к активным боевым действиям.

Между тем

Ранее также стало известно, что с первого января 2019 года 116 жителей Донецкой народной республики погибли в результате вооруженной агрессии украинских силовиков. Еще около 150 человек получили ранения. Среди погибших трое - несовершеннолетние граждане. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека ДНР.