Китайский проект восстановления Нотр-Дама победил в неофициальном конкурсе

Китайские дизайнеры победили в так называемом "народном" конкурсе проектов по восстановлению разрушенного пожаром собора Парижской Богоматери. В конкурсе, организованном американским издательским домом GoArchitect, приняли участие более 200 дизайнеров из 56 стран мира. Как пишет издание ArchDaily, в голосовании приняло участие более 30 тысяч человек.

Собравший наибольшее количество голосов проект китайского бюро ZEYU CAI & SIBEI LI называется "Парижское сердцебиение". "Мы верим, что пожар 2019 года ознаменовал новую эру для Нотр-Дама", - отметили дизайнеры из КНР в своей презентации.

По их задумке, новая крыша и шпиль собора должны объединить в себе память о былых эпохах, свидетелем которых стало здание, с настоящим и будущим. Крышу собора и шпиль предлагается выполнить из современных, зеркальных, материалов, чтобы в них "отражалось течение времени и изменение ландшафта Парижа".

Центральным моментом в дизайне китайцев является навершие шпиля собора, которое предлагается разместить на "левитирующей магнитной подушке". В навершии будет располагаться "капсула времени", которая будет открываться каждые полвека. Сам шпиль, выполненный из зеркал, станет своего рода "калейдоскопом из парижского ландшафта", говорится в презентации проекта.