Коллега госпитализированного Гафта рассказал о его состоянии

Коллега госпитализированного неделю назад в связи с ухудшением состояния здоровья Гафта рассказал о том, как себя чувствует Валентин Иосифович.

По словам актера и режиссера Саида Багова, любимому артисту стало получше.

"Валентин Иосифович сейчас в больнице, но чувствует себя лучше", - уверил Багов РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Гафт госпитализирован с инсультом, но супруга актера Ольга Остроумова это опровергла, пояснив, что актер находится в медучреждении "на профилактике", поскольку почтенный возраст - 83 года - все-таки дает о себе знать. И хотя состояние Валентина Иосифовича "удовлетворительное", о выписке пока речи нет.

Валентин Гафт родился в Москве в 1935 году. Сниматься начал в пятидесятые: "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Гараж", "Чародеи", "О бедном гусаре замолвите слово".