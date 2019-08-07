Новости

Представитель Вилли Токарева прокомментировала ситуацию с его похоронами 11:03
Стали известны дата и место прощания и похорон композитора Березина 06.08.2019
Звезда сериала "Кухня" Джан Бадмаев задержан за вооруженное нападение 06.08.2019
Дуб, "снявшийся" в "Побеге из Шоушенка", распилили на сувениры 06.08.2019
Культовый космохоррор "Сквозь горизонт" станет сериалом 06.08.2019

Коллега госпитализированного Гафта рассказал о его состоянии

Новости
    07.08.2019, 12:08
Текст:   Олег Усков
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Коллега госпитализированного неделю назад в связи с ухудшением состояния здоровья Гафта рассказал о том, как себя чувствует Валентин Иосифович.

По словам актера и режиссера Саида Багова, любимому артисту стало получше.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Марк Варшавер ответил на слухи о своей госпитализации

"Валентин Иосифович сейчас в больнице, но чувствует себя лучше", - уверил Багов РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Гафт госпитализирован с инсультом, но супруга актера Ольга Остроумова это опровергла, пояснив, что актер находится в медучреждении "на профилактике", поскольку почтенный возраст - 83 года - все-таки дает о себе знать. И хотя состояние Валентина Иосифовича "удовлетворительное", о выписке пока речи нет.

Валентин Гафт родился в Москве в 1935 году. Сниматься начал в пятидесятые: "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Гараж", "Чародеи", "О бедном гусаре замолвите слово".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Композитора "Симпсонов" уволили "за старость". Он будет судиться 06.08.2019
Актриса сериала "Новичок" обвинила коллег в расизме и домогательствах 06.08.2019
Названы лучшие телесериалы года по версии критиков 06.08.2019
Саймон Пегг и Ник Фрост сыграют в сериале об охотниках за привидениями 05.08.2019
⧣ Россия
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Марк Варшавер ответил на слухи о своей госпитализации 05.08.2019
Названа дата похорон Вилли Токарева 05.08.2019
Шнуров прореагировал на смерть Вилли Токарева стихотворением 05.08.2019
⧣ происшествия
Фото: kinopoisk.ru
В Сеть "слили" первые кадры из секретного фильма Кристофера Нолана 03.08.2019
Песня группы Metallica отпугнула пуму и спасла жительницу Канады 03.08.2019
Цой отменила гастроли из-за травмы, полученной на "Жаре" 02.08.2019
⧣ Валентин Гафт
Фото: Виталий Безруких/ РГ
"Вранье, безобразие": Гафт опроверг сведения о своей госпитализации 12.03.2019
"Он влюблял в себя людей": друзья и коллеги простились с Караченцовым 29.10.2018
Валентин Гафт: Совсем не падаю духом 09.08.2018