Супруга Валентина Гафта опровергла информацию об инсульте артиста

Супруга народного артиста России Валентина Иосифовича Гафта, актриса Ольга Остроумова, опровергла ранее появившиеся сообщения о том, что актер был госпитализирован с инсультом.

"Никакого инсульта нет, он в больнице просто на профилактике", - рассказала Остроумова в беседе с "Москва 24". Добавив, что любимый артист "потихонечку поправляется".

"Это не дело двух секунд, потому что уже и возраст, и все", - пояснила актриса. Акцентировав, что "внимательны все вокруг него".

Сообщается, что 83-летнего Гафта госпитализировали около недели назад.

Валентин Гафт родился в Москве в 1935 году. Сниматься начал в пятидесятые: "Интервенция", "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Гараж", "Чародеи", "О бедном гусаре замолвите слово".