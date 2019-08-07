Лондон не смог доказать причастность России к отравлению Скрипалей

Ответственные за расследование отравления Скрипалей британские силовики признали, что за четыре месяца так и не смогли получить улики, доказывающие причастность России и руководства страны к этому происшествию. Об этом на пресс-конференции заявил начальник контртеррористического управления полиции Нил Басу, передает The Guardian .

В ходе общения с прессой Басу признал, что детективы так и не приблизились к установлению личностей причастных к отравлению. "Мне бы очень хотелось, находясь здесь, заявить о том, что нам удалось идентифицировать и поймать ответственных, а также заявить об абсолютной уверенности в том, что в стране больше нет следов этого опасного нервнопаралитического вещества. Однако жестокая реальность заключается в том, что я не могу предоставить вам никаких подобных заверений и гарантий на данный момент", - заявил Басу.

Говоря об обвинениях в адрес руководства России в этом деле, Нил Басу заявил, что для этого необходимо иметь веские доказательства прямого участия в преступлении, а у следствия их нет.

"Мы полицейские, поэтому мы ищем улики (доказательства). За это время появилось огромное количество спекуляций относительно того, кто же несет ответственность, кто отдавал приказы, и все они (спекуляции) базировались на экспертных знаниях людей о России. Мне же нужны доказательства", - подчеркнул Басу.

