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07.08.2019 09:11
Рубрика: Спорт

Лучший футболист ЧМ-2010 завершил карьеру

Текст: Максим Домчев
Уругвайский футболист Диего Форлан, признанный лучшим футболистом чемпионата мира 2010 года, объявил о завершении карьеры. Об этом футболист заявил в Twitter.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В интервью одному из уругвайских телеканалов Форлан объяснил причины данного решения. "Хотел завершить карьеру в клубе, где началась моя карьера, но не получилось договориться", - приводит слова футболиста El Mundo Deportivo.

Теперь уже бывший футболист намерен начать тренерскую карьеру. Он ждет предложений, однако признался, что мечтает возглавить "Пеньяроль" и сборную Уругвая.

Фото: AP/Michael Ainsworth
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Кстати, одним из первых на новость о завершении карьеры Форлана отреагировал нападающий сборной Уругвая и "Барселоны" Луис Суарес.

"Когда я был ребенком, то ты был моим кумиром, - признался Суарес. - Благодарю за все, что ты сделал для сборной, стал частью нашей истории. Мы горды, что в нашей сборной играл такой уникальный футболист".

За свою 31-летнюю карьеру Форлан выступал за уругвайский "Пеньяроль", аргентинский "Индепендьенте", английский "Манчестер Юнайтед", испанские "Вильярреал" и "Атлетико", итальянский "Интер", бразильский "Интернасьонал", "Осаку" из Японии, индийский "Мумбаи Сити". Последним клубом уругвайца стал "Китчи" из Гонконга.

В числе трофеев Форлана - титулы победителя Лиги Европы, Суперкубка УЕФА, чемпиона, обладателя Кубка и Суперкубка Англии.

В составе сборной Уругвая он провел 112 матчей и забил 36 голов. Стал лучшим бомбардиром и лучшим футболистом чемпионата мира 2010 года.

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