Лукашенко расширил безвизовый режим для иностранцев

Росту туристической привлекательности Беларуси и укреплению экономики ее приграничных будет способствовать новый порядок безвизового въезда и выезда иностранных граждан. Указ об этом подписан Александром Лукашенко 7 августа, информирует его пресс-служба.

Документ, уточняют в администрации президента, будет действовать вместо предыдущего указа от 26 декабря 2017 года. Ранее существовавшие раздельно две безвизовые зоны для туристско-рекреационных территорий Бреста и Гродно объединяются в одну безвизовую территорию "Брест - Гродно". Кроме того, в нее включаются еще пять районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский.

Теперь в этом регионе срок безвизового пребывания в туристических целях увеличивается до 15 суток для граждан 73 государств. Для удобства туристов впредь будет обеспечена возможность въезда еще через два дополнительных пункта пропуска на государственной границе: "Бенякони" и "Берестовица".

В документе поясняется, что иностранцы смогут перемещаться без виз по всей территории западных областей при условии следования в составе организованных туристических групп по маршрутам, предусматривающим посещение безвизовой территории "Брест - Гродно".

Принятие нового указа продолжает "целенаправленные усилия белорусского государства по развитию трансграничных человеческих контактов и является свидетельством открытого и дружелюбного характера внешней политики Беларуси", - подчеркивает источник в администрации Лукашенко.

Правда, следует иметь ввиду, что данный акт вступает в силу через три месяца после его официального опубликования. При этом сохраняется безвизовый порядок въезда в РБ для граждан ряда государств на срок до 30 суток через пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск, что предусмотрено предыдущими указами главы государства.