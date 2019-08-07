Мадуро: Джон Болтон отдал приказ убить меня

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что располагает доказательствами о причастности Джона Болтона, советника по вопросам нацбезопасности президента США, к попытке покушения на него.

Напомним, что год назад, в ходе торжественного парада в венесуэльской столице, к трибуне, где располагался Мадуро и члены правительства, подлетело несколько беспилотников со взрывчаткой. В результате взрывов пострадали несколько нацгвардейцев Венесуэлы, президент ранений не получил.

Слова Мадуро прозвучали в ходе интервью с американским журналистом Максом Блюменталем, которое было записано в Каракасе. Вспоминая покушение, венесуэльский лидер отметил, что на данный момент, он не может напрямую обвинить президента США в организации покушения, но у него имеются веские доказательства причастности к нему Джона Болтона. "Я требую расследования в отношении Джона Болтона, он преступник", - заявил Мадуро. Президент Венесуэлы также вспомнил, что в момент взрыва был настолько сконцентрирован на своем выступлении, что вначале не придал значение случившемуся и не понимал, что это была попытка убийства.

"У нас есть доказательства, что приказ о покушении был отдан Джоном Болтоном и Белым домом. Когда они будут обнародованы, вы увидите, что Болтон вместе с президентом Колумбии Сантосом дали задание бывшему парламентарию Хулио Боргесу в Венесуэле. В нашем распоряжении имеются показания свидетелей, другие доказательства... все они ведут в Колумбию, где была организована вся логистика и поддержка (тем, кто готовил покушение), в том числе, со стороны колумбийских спецслужб", - заявил Мадуро.

"И во всем этом участвовал Джон Болтон, человек с криминальным менталитетом, с образом мысли убийцы...", - подчеркнул Николас Мадуро.