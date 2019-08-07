МИД Южной Кореи: США ограничили въезд побывавшим в КНДР иностранцам

Вашингтон ввел ограничения на въезд в США для тех иностранцев, которые посещали КНДР после марта 2011 года. Такую информацию распространил МИД Республики Корея, ссылаясь на американскую сторону.

Между Южной Кореей и США действует соглашение о безвизовом въезде сроком до 90 дней. Однако с шестого августа граждане Южной Кореи, побывавшие в КНДР, уже не могут им воспользоваться. Теперь для поездки необходимо оформлять визу. Это же правило действует и в отношении других иностранцев, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Yonhap.

Южнокорейское дипведомство подчеркивает, что речь не идет о полном запрете на въезд в США. "Заявитель может попасть в Соединенные Штаты, но сначала он должен будет получить визу, лично посетив консульство и пройдя собеседование", - отмечается в документе.

Новые правила затронут около 37 тысяч граждан Южной Кореи, которые хотя бы раз побывали в КНДР за последние восемь лет.