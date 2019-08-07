Минобороны России показало видео первого полета ударного дрона

Минобороны РФ разместило в Youtube видеоролик испытательного полета первого российского тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник", разработанного в КБ Сухого.

Видео короткое - всего минута 11 секунд - и не сопровождается никакими комментариями. Но по нему можно судить о конструкции новейшего дрона и его пилотажных возможностях. Внешне беспилотник смахивает на американский стратегический бомбардировщик В-2 - в уменьшенном виде, конечно. Он тоже выполнен по схеме "Летающее крыло" и покрыт серо-белым камуфляжем, состав которого выполнен по технологии "стелс", то есть делает летательный аппарат практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения.

На ролике дрон прокатывается на трех стойках шасси по рулежке, выходит на взлетную полосу и взмывает в небо. Затем выполняет там несколько виражей и, наконец, приземляется. На протяжении всего полета "Охотник" запечатлен с неубранными шасси - это обычная практика на начальном этапе летных испытаний авиатехники. Внешних подвесок для ракет или разведывательной аппаратуры на дроне не видно. Это тоже нормально, ведь полеты с вооружением подразумевает более поздняя стадия опытной эксплуатации беспилотника. Тем более еще не факт, что С-70 будет носить полезную нагрузку на внешних подвесках. Не исключено, что конструкторы расположили средства поражения внутри его фюзеляжа.

Напомним, что о первом вылете тяжелого ударного беспилотника Минобороны объявило в минувшую субботу. Сообщалось, что в небе он находился более 20 минут. Управляемый с земли оператором, на высоте порядка 600 метров беспилотник совершил несколько кругов над аэродромом и выполнил посадку.

Тактико-технические характеристики С-70 официально не разглашаются. Судя по сообщениям СМИ, на нем установлен турбореактивный двигатель серии АЛ-31 - такие используются на истребителях Су-27. "Охотник" оснащен современной аппаратурой оптико-электронной и радиотехнической разведки. По некоторым данным, его взлетная масса достигает 20 тонн, предельная дальность действия - 3,5 тыс. км, максимальная скорость - 920 км/ч, высота полёта - до 10,5 км. И, что очень важно, дрон может поднимать в воздух до 7-8 тонн полезной нагрузки, в том и числе ракеты, которые, судя по внушительным размерам беспилотника, вполне помещаются в его фюзеляже. Характеристики не просто впечатляющие, а ставящие "Охотника" в один ряд с боевыми самолетами. Именно такую технику давно ждут в войсках.

Между тем, источники ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщили, что программа летных испытаний С-70 предусматривает в этом году еще нескольких вылетов с последовательным усложнением полетных заданий. Предполагается, что один из вылетов будет выполнен в частично автономном режиме - оператор с земли подаст на борт только несколько команд. Также рассматривается возможность проведения полностью автономного полета, без участия оператора, когда аппарат взлетает, выполняет программу и садится под контролем собственной системы управления.