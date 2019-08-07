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07.08.2019 17:53

Минобороны России показало видео первого полета ударного дрона

Текст: Юрий Гаврилов
Минобороны РФ разместило в Youtube видеоролик испытательного полета первого российского тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник", разработанного в КБ Сухого.
Серо-белый камуфляж "Охотника" выполнен по технологии "стелс", т.е. делает дрон практически невидимым на радарах. Фото: РИА Новости Серо-белый камуфляж "Охотника" выполнен по технологии "стелс", т.е. делает дрон практически невидимым на радарах. Фото: РИА Новости
Серо-белый камуфляж "Охотника" выполнен по технологии "стелс", т.е. делает дрон практически невидимым на радарах. Фото: РИА Новости

Видео короткое - всего минута 11 секунд - и не сопровождается никакими комментариями. Но по нему можно судить о конструкции новейшего дрона и его пилотажных возможностях. Внешне беспилотник смахивает на американский стратегический бомбардировщик В-2 - в уменьшенном виде, конечно. Он тоже выполнен по схеме "Летающее крыло" и покрыт серо-белым камуфляжем, состав которого выполнен по технологии "стелс", то есть делает летательный аппарат практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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На ролике дрон прокатывается на трех стойках шасси по рулежке, выходит на взлетную полосу и взмывает в небо. Затем выполняет там несколько виражей и, наконец, приземляется. На протяжении всего полета "Охотник" запечатлен с неубранными шасси - это обычная практика на начальном этапе летных испытаний авиатехники. Внешних подвесок для ракет или разведывательной аппаратуры на дроне не видно. Это тоже нормально, ведь полеты с вооружением подразумевает более поздняя стадия опытной эксплуатации беспилотника. Тем более еще не факт, что С-70 будет носить полезную нагрузку на внешних подвесках. Не исключено, что конструкторы расположили средства поражения внутри его фюзеляжа.

Напомним, что о первом вылете тяжелого ударного беспилотника Минобороны объявило в минувшую субботу. Сообщалось, что в небе он находился более 20 минут. Управляемый с земли оператором, на высоте порядка 600 метров беспилотник совершил несколько кругов над аэродромом и выполнил посадку.

Тактико-технические характеристики С-70 официально не разглашаются. Судя по сообщениям СМИ, на нем установлен турбореактивный двигатель серии АЛ-31 - такие используются на истребителях Су-27. "Охотник" оснащен современной аппаратурой оптико-электронной и радиотехнической разведки. По некоторым данным, его взлетная масса достигает 20 тонн, предельная дальность действия - 3,5 тыс. км, максимальная скорость - 920 км/ч, высота полёта - до 10,5 км. И, что очень важно, дрон может поднимать в воздух до 7-8 тонн полезной нагрузки, в том и числе ракеты, которые, судя по внушительным размерам беспилотника, вполне помещаются в его фюзеляже. Характеристики не просто впечатляющие, а ставящие "Охотника" в один ряд с боевыми самолетами. Именно такую технику давно ждут в войсках.

Фото: пресс-служба "Ростеха"
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Между тем, источники ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщили, что программа летных испытаний С-70 предусматривает в этом году еще нескольких вылетов с последовательным усложнением полетных заданий. Предполагается, что один из вылетов будет выполнен в частично автономном режиме - оператор с земли подаст на борт только несколько команд. Также рассматривается возможность проведения полностью автономного полета, без участия оператора, когда аппарат взлетает, выполняет программу и садится под контролем собственной системы управления.

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