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07.08.2019 18:18
Рубрика: Экономика

Зато мы делаем таблетки

Когда лекарство продается за рубеж, ему больше доверяют
Текст: Ирина Невинная
Отношение к отечественным лекарствам у наших граждан остается настороженным: 56 процентов считают, что импортные таблетки "лучше". Это показал опрос, проведенный нынешним летом Национальным НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко совместно с межотраслевым объединением "Фармпробег". На этом фоне все ярче проявляется новый тренд: наши фармпредприятия стремятся выйти со своей продукций на зарубежные рынки.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Развитие экспорта выгодно и бизнесу, и потребителям. Для фармкомпаний это возможность развивать производство - по международным стандартам и под контролем зарубежного инспектората. Если наши лекарства покупают за границей, значит, мы научились делать их качественно. Внутренний потребитель от этого только выиграет.

Сейчас Россия экспортирует лекарств на 700 млн долларов в год. В минпромторге считают, что за десять лет возможно нарастить экспорт в пять раз. Что для этого нужно?

Фото: REUTERS
Что делать, чтобы во время болезни лекарства эффективно лечили

"Когда рынок стабилизировался, роста потребления внутри страны не ожидается, производителям, естественно, приходится искать возможности экспорта", - считает глава DSM Group Сергей Шуляк. Потенциал для этого есть: наши лекарства востребованы на постсоветском пространстве. "Наши препараты там как родные, потребители им доверяют", - отметила глава Союза профессиональных фарморганизаций (СПФО) Лилия Титова. Реальные перспективы у российской фармы и на азиатском рынке (Вьетнам, Малайзия), и в Южно-Американском регионе. А вот с Европой и США сложнее. Там рынок поделен, и внедриться туда можно, только предложив уникальные продукты. Сложность еще и в том, что для экспорта компаниям нужно проводить клинические исследования своих лекарств за рубежом, а это сложно и дорого. Но прецеденты есть - так, подписано соглашение с Китаем о проведении исследований сразу нескольких новых онкопрепаратов. Еще пример. В Европе в этом году были представлены результаты исследования адъюванта полиоксидоний, применяемого, в частности, при производстве противогриппозных вакцин. "Для расширения выхода на зарубежные рынки необходимо проводить исследования препаратов в соответствии с международными требованиями. Так, по полиоксидонию мы провели более 17 исследований, в том числе в Словакии. Это дает возможность продвигать наши препараты в страны ЕС", - сказал Николай Додонов, руководитель медицинского отдела российской фармкомпании.

Если наши лекарства покупают за границей - это подтверждает их качество

В минпромторге подтверждают: с 2020 года российской фарме будут предложены дополнительные меры поддержки, стимулирующие экспорт. На одном из форумов директор профильного департамента минпромторга Алексей Алехин также рассказал, что идет работа по взаимному признанию российских правил GMP с действующими в зарубежных странах, - Японии, Великобритании, Испании, Кубе, странах ЕАЭС. "Благодаря этому отечественная продукция сможет без дополнительных барьеров выйти на зарубежные рынки", - пояснил Алехин. Он также отметил высокий экспортный потенциал российских вакцин. Сейчас на их долю приходится примерно две трети всего объема российского экспорта фармпродукции. "Среди множества стран мира лишь около тридцати обладают серьезными компетенциями по разработке и производству вакцин, - подчеркнул директор департамента. - Нам эту компетенцию ни в коем случае нельзя терять". В то же время вакцины не входят в утвержденный минпромторгом перечень высокотехнологичных продуктов. Но именно исходя из этого перечня принимаются решения о предоставлении производителям субсидий для продвижения своих продуктов за рубежом. По мнению экспертов, именно уникальность лекарственной формулы должна стать основным критерием для включения препарата в список высокотехнологичных.

С 2020 года российским фармкомпаниям предложат дополнительные меры поддержки, стимулирующие экспорт

Тем временем

За первое полугодие 2019 года в регионах не состоялось более 60 тысяч тендеров по закупке лекарств, вдвое больше, чем в прошлом году, такие данные привела аналитическая компания Headway. Причина, как пояснила "РГ" руководитель отдела стратегического развития компании Людмила Баландина, в излишне низкой стартовой цене контракта (методика ее расчета изменилась с нынешнего года). Впрочем, срыв торгов не означает, что с обеспечением лекарствами пациентов неизбежны перебои. "Это зависит от того, есть ли в медучреждении необходимый запас медикаментов, и хватит ли его на время, пока будут объявлены и проведены новые торги", - отметила эксперт. В минздраве вчера сообщили, что принимают "меры по недопущению дефектуры жизненно важных и необходимых лекарств", каждый случай срыва госзакупок на уровне региона тщательно разбирается. В министерстве также отметили, что в регионах неверно истолковали новые требования при проведении тендеров, и сейчас приходится проводить разъяснительную работу.

Экономика Отрасли Фарминдустрия
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