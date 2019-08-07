Минздрав: регионы без лекарств не останутся

За первое полугодие в регионах не состоялось более 60 тысяч тендеров по закупке лекарств, вдвое больше, чем в прошлом году. Фактически провалился каждый четвертый аукцион - такие данные привела аналитическая компания Headway. Значит ли это, что в больницах будет нечем лечить? Минздрав заявил в среду, что принимает все меры, чтобы этого не допустить.

Главная причина "торговой лихорадки", как поясняют эксперты, - в излишне низкой стартовой цене контракта, она не выгодна для поставщиков. Методика ее расчета изменилась в этом году. Теперь, формируя лоты, госзаказчики должны ориентироваться на референтные цены (прежде заключенных контрактов, - пояснил глава DSM Group Сергей Шуляк. Впрочем, срыв торгов не означает, что с лекарствами возникнут перебои. Если торги срываются из-за отсутствия участников, заказчик имеет право пересчитать начальную цену, несколько ее увеличив, и объявить торги снова.

"Возникнет ли дефицит, зависит, есть ли в медучреждении запас медикаментов на время, пока будут проведены новые торги", - пояснила "РГ" руководитель отдела стратегического развития Headway Людмила Баландина. На это уходит примерно месяц.

Единой системы проведения торгов в стране нет. Примерно в десяти регионах закупки проводят централизованно - медучреждения подают заявки в региональный департамент здравоохранения, там формируют лоты для поставщиков. В остальных - заказчиками выступают медучреждения, причем кто-то считает потребности на год и объявляет торги в ноябре - декабре, а кто-то делает это ежеквартально. "Децентрализация и возможность медикам самим закупать лекарства - лучший вариант", - отметила Баландина. И назвала еще одну возможную причину срыва торгов: когда "суммарная" заявка слишком большая, ее никто не может выполнить.

Расчеты при закупке лекарств часто оказываются неправильными. Минздрав сейчас проводит разъяснительные беседы с участниками торгов, чтобы те избежали ошибок в будущем

В минздраве о проблеме знают. Проверили, как в регионах считают стартовую цену - и выяснилось, часто неправильно. Сейчас идут разъясняющие совещания и с производителями, и поставщиками , с руководителями департаментов здравоохранения. "Каждый случай срыва госзакупок лекарственных препаратов тщательно разбирается. Министерство принимает меры по недопущению дефектуры жизненно важных и необходимых лекарств", - сообщили в минздраве. Иногда приходится включать "ручное управление". Как это было с возникшей угрозой дефицита базового препарата для лечения ВИЧ-инфицированных. Минздрав организовывал "переброску" запасов лекарства из регионов, где был излишек. Остроту проблемы сняли - запасов хватит до новых поставок.