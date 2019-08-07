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07.08.2019 11:12
Рубрика: Власть

Миронов: Госдума должна изучить попытки вмешательства в выборы в РФ

Текст: Анна Полтавцева
Глава фракции "Справедливой России" в Государственной думе считает необходимым создать специальную рабочую группу по изучению материалов о возможном вмешательстве извне в выборную кампанию в РФ. Обращаясь к председателю Госдумы РФ, он предложил созвать внеочередное заседание совета Госдумы и обсудить этот вопрос.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Журналистам свое предложение Сергей Миронов объяснил тем, что он доверяет информации официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой, сообщившей, что МИД РФ поставит в известность руководство США и Германии о том, что их дипломаты и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в столице. В частности, американское посольство в Москве опубликовало точный маршрут и время проведения несанкционированной акции 3 августа, тем самым явно призывая людей к участию в незаконном митинге. Своим же гражданам, находящимся в эти дни в Москве, посольство рекомендовало не появляться в этих местах.

Фото: РИА Новости
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- Россия - суверенная страна, мы сами разберемся, что у нас здесь происходит, никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела. Выборы в Российской Федерации - это внутреннее дело нашей страны", - заявил Сергей Миронов.

По его мнению в рабочую группу должны войти представители всех четырех парламентских фракций. От "СР" он предложил включить в нее члена Комитета по безопасности и противодействию коррупции Николая Рыжака.

Миронов напомнил, что "справедливороссы" вот уже 10 лет участвуют в выборах и всегда внимательно следят за исполнением избирательного законодательства. "У партии тоже есть ряд претензий к действующему законодательству и предложений по его изменению, в частности, об отмене "муниципального фильтра" и переносе единого дня голосования, - сказал он. - Но при этом всегда есть законные способы опротестовать решение, если не зарегистрировали того или иного кандидата или партию". В частности, именно так они добились восстановления всего партийного списка кандидатов, снятых с выборов в городскую думу в Чите.

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