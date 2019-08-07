Седьмого августа исполняется 70 лет председателю Издательского совета Московского патриархата митрополиту Калужскому и Боровскому Клименту. Накануне юбилея он ответил на вопросы "РГ".

Владыка, ваше имя связывают с издательской деятельностью Русской православной церкви. Насколько изменился книжный мир русского православия в постсоветское время? Что из православной литературы остается наиболее популярным у верующих и неверующих читателей? Какие прогнозы можете дать?

Митрополит Климент: За несколько десятков лет ситуация на книжном рынке значительно изменилась. Особенно это касается православной литературы.

Вспомните обычный книжный магазин в восьмидесятые годы. Что там было? Значительная часть продаваемых изданий - доклады и решения партийных съездов. Даже сборники классических произведений было сложно найти. Получить хорошую книгу можно было только по подписке, обменять на десятки килограммов макулатуры или купить с рук. Религиозной литературы совсем не продавалось.

Сегодня книгу о православии может приобрести любой желающий, и это очень важно. Если ежедневно со вниманием читать небольшие отрывки из Евангелия и книг святых отцов, это помогает обрести правильный жизненный настрой. Так человек делает первый шаг к спасению.

Православная литература издается небольшими тиражами, но ассортимент ее разноплановый. Это труды по истории церкви, жития святых, художественная литература, книги о новомучениках и другие. Их выпускают церковные и светские издательства, сами писатели и индивидуальные предприниматели. Ежегодно в Издательский совет поступает около двух тысяч книг, которые рецензируют наши эксперты.

Напомню, что, согласно принятому Священным синодом решению, через церковные лавки при храмах и монастырях могут распространяться только книги, имеющие гриф Издательского совета. Наличие грифа свидетельствует, что книга отражает христианский взгляд на мир, в ней нет богословских ошибок, произведение написано хорошим литературным языком. Такое издание рекомендовано к распространению через церковную книжную сеть.

В наши дни читательским спросом пользуются сборники рождественских и пасхальных рассказов, книги православных психологов, миссионерские новеллы. Среди духовенства много пишущих священников. Трое из них стали лауреатами Патриаршей литературной премии - Николай Агафонов, Николай Блохин, Ярослав Шипов.

Из новых изданий могу отметить книгу писателя Вячеслава Бондаренко об отце Иоанне Крестьянкине, вышедшую в серии "Жизнь замечательных людей". Там же выпускались многие биографии русских святых - равноапостольной княгини Ольги, равноапостольного князя Владимира, благоверного князя Андрея Боголюбского, преподобного Сергия Радонежского, преподобного Иосифа Волоцкого и других. Это показатель того, что литература биографическо-исторического содержания востребована у читателей.

В современную эпоху мало издать хорошую книгу, важно поддерживать интерес к чтению. Для этого Издательский совет проводит творческие встречи, выставки, круглые столы, публикует книжные обзоры, реализует несколько крупных проектов. Один из самых значимых - Патриаршая литературная премия, которая существует уже девять лет. Высокую награду из рук Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла получили Юрий Бондарев, Виктор Николаев, Алексей Варламов, Владимир Крупин, Александр Сегень, Юрий Кублановский, Владимир Костров, Михаил Тарковский, Дмитрий Володихин и другие замечательные писатели.

Важное направление в православной литературе - рассказ об исповедниках православия ХХ века. Этой теме в 2019 году посвящен конкурс "Новая библиотека". Проект был дополнен - появились новые номинации и премии для писателей.

Мы думаем и о литературной смене, поддерживаем юных авторов, для которых проводим конкурс "Лето Господне". В творческих эссе дети и подростки рассказывают о вере в Бога, святых, истории своей малой родины.

За годы работы в Издательском совете я познакомился со многими писателями, поэтами, литературными критиками. Привык ежедневно читать и просматривать десятки новых книг. На звание настоящего литературоведа, как меня называет священник Ярослав Шипов, я не претендую, но стараюсь быть вдумчивым читателем. Сам пишу книги, последние из которых "Действуй сегодня", "Вехи Великого поста", "Вечные вопросы. Беседы о Боге, творении и человеке". Мне интересно работать со словом, оттачивать мысль.

Уверен, что русская литература будет развиваться и дальше. Заметно она становится объединяющим звеном разных поколений. Литература заключает в себе систему образов, опираясь на которые можно проповедовать Христа людям с непохожими интересами и ценностями.

Вы были управляющим патриаршими приходами в Канаде и США, защитили научную работу и написали две книги о православии на Аляске. Что можете сказать об авторитете русского православия на других континентах, его вкладе в духовную жизнь современного мира?

Митрополит Климент: Я возглавлял приходы в Канаде и США в восьмидесятые годы в самый разгар холодной войны. Прилететь тогда из Советского Союза в Америку, из социализма в капитализм, значило оказаться в совершенно другой реальности.

Американский этап жизни стал ценным для понимания глубины русской православной культуры. Будучи молодым епископом, я встречался с русскими эмигрантами, предпринимателями, губернаторами штатов. Мне было интересно понять особенности менталитета американцев. Бросилась в глаза их убежденность, что главное это земной успех, материальные блага. Прагматизм проявлялся даже по отношению к вере, несмотря на это, поход в храм по воскресеньям для многих американцев обязателен.

Живя в Америке, я узнал многое о подвиге преподобных Германа Аляскинского и святителя Иннокентия (Вениаминова), просветителей народов, проживающих на Аляске. Русские миссионеры проповедовали о Христе и при этом очень уважительно относились к традициям местного населения.

Что, по-вашему, происходит со вселенским православием? И как повлияли на его единство ситуация на Украине?

Митрополит Климент: Как правильно было замечено, церковь имеет вселенский характер. Несмотря на то, что она существует в виде поместных церквей, ее единство не умаляется. К сожалению, случается, что церковь приравнивают к общественному институту и желают использовать в политических целях, как происходит это сейчас на Украине, забывая, что она - богочеловеческий организм. Это может привести к трагическим последствиям. Политические вопросы должны обсуждать дипломаты и государственные деятели, и нельзя смешивать их с церковной жизнью. Каждый институт общества имеет свои цели. У церкви цель - спасение людей, и печально, что даже среди церковных деятелей есть такие, которые ослепленные гордыней вмешиваются в дела другой поместной церкви по происку политиков. Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра и другие духовные центры - это святыни всей нашей церкви. Я молился перед мощами преподобного Иова Почаевского еще в трудные хрущевские годы, тогда мы все были едины в защите наших святынь. Сегодняшняя церковная ситуация на Украине - это испытание нашей веры. Мы же должны молиться о мире на Украине и церковном единстве.

Владыка, вы из верующей семьи. Ваш брат - митрополит, другие братья - священники, мама - не так давно умершая схимонахиня Мария, и многие ее знали. Насколько семья значима в жизни современного человека? Какие тенденции в семейной жизни сегодня заметны, и как можно укрепить семью в России?

Митрополит Климент: Я благодарю Бога за то, что родился в благочестивой семье, где самым главным было сохранение православной веры. Мое детство связано с послевоенным временем. Люди жили радостью победы и восстанавливали страну из руин. Мои отроческие годы выпали на время гонений - хрущевскую эпоху. Родители учили меня и братьев никогда не отрекаться от Бога. Когда выросли, все четверо мы выбрали путь церковного служения, хотя за веру можно было и пострадать. Примером нам были родительская твердость в вере, их личный образец жизни.

Папа скончался, когда ему было 50 лет, а мама прожила 102 года. В преклонном возрасте приняла постриг, непрестанно молилась, учила никого не осуждать и в каждом человеке видеть хорошее. Она часто говорила нам: "Все люди хорошие, но, чтобы увидеть это, надо самим быть хорошим". Она много в своей жизни перенесла трудностей, но она никогда никого не осуждала и за все благодарила Бога. Ее светлый образ навсегда запечатлелся в моем сердце.

Современное состояние семьи у меня вызывает тревогу. При первых трудностях люди с легкостью разводятся. В браке они не видят главного - возможности научиться настоящей жертвенной любви. Эгоизм, стремление к удовольствиям, безответственность, - эти качества мешают построить счастливую многодетную семью.

Человек не хочет бороться со своими греховными привычками. Но если жить только для себя, можно так и не узнать подлинной радости жизни в браке, тайны единодушия, когда воистину двое становятся одной плотью (см. Мф. 19:5-6).

Очень важно уделять время детям. Они ждут проявления хоть немного родительской любви и ласки и сами открыты для ответного чувства. Но в чем должна быть проявлена любовь? Сейчас любовь сводят к подарку нового гаджета. Это не любовь, а откуп от любви. Настоящая любовь - это подарить ребенку свое время, часть своей жизни: вместе почитать, вместе помолиться, вместе сходить в храм, не одна мама ведет ребенка к причащению или в воскресную школу, а и папа рядом.

Христианский идеал семьи основан на любви и верности. Конечно, жизнь супругов - это борьба с собственным эгоизмом ради близких людей, перенесение болезней, жизненных неурядиц. Чтобы научиться терпению, объединиться в испытаниях, необходимо в качестве фундамента семейной жизни положить веру в Бога и соблюдение заповедей и любить ближнего, как самого себя. В браке не удовольствие искать, а быть готовым нести крест другого, а чтобы Господь в этом помогал, надо научиться обращаться к нему, то есть вместе молиться. Свойство молитвы таково: она соединяет и по вертикали - с Богом, и созидает единство по горизонтали - с ближним. Если семья вместе молится, она становится крепче.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"