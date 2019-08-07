Августовская суббота, время к вечеру. Вся Италия словно вымерла: кто на пляже, кто скрывается от жары за плотно закрытыми ставнями своих домов. Но что это? Откуда звучит эта волшебная музыка? И ведь ошибиться нельзя: "Турандот" Джакомо Пуччини.

Так, следуя на эти знакомые звуки, я и нашел место, где репетировали музыканты оркестра альпийских стрелков "Тридентина".

Их руководитель лейтенант Донато Темпеста раз за разом добивался такого слаженного звучания, чтобы трепетала душа. Шел третий час репетиции в актовом зале начальной школы городка, расположенного на берегу знаменитого озера Гарда.

Конечно, этот коллектив - один из самых необычных среди тех, кто примет участие в музыкальном фестивале на Красной площади. Хотя бы потому, что все его участники живут в разных городах и селениях Cеверной Италии, разбросанных друг от друга на десятки и даже на сотни километров. Поэтому собираются вместе они нечасто, максимум два десятка раз в год, и, значит, мне повезло, если застал их на этой репетиции - последней перед поездкой в Москву.

У них нет спонсоров и нет никакой поддержки от государства - коллектив держится исключительно на энтузиазме и личных средствах музыкантов.

Еще все в прошлом служили под знаменем альпийских стрелков. Чтобы стало понятно, это здесь котируется примерно так же, как у нас принадлежность к ВДВ. Правда, в фонтанах ветераны не купаются, зато верны традициям, и когда поднимают бокал с вином, то указательный палец обязательно оттопыривают вверх, жест, напоминающий перо на их форменных зеленых шляпах.

"Тридинтина" - так называлась бригада, где они проходили службу, а с 2000 года, когда ветераны впервые собрались вместе не с оружием, но с музыкальными инструментами, так стал называться их самодеятельный оркестр.

Вот я все пытался понять, какая же сила заставляет этих теперь не очень молодых мужиков почти половину своих выходных проводить сначала в дороге, а затем в классах для репетиций под строгим присмотром их бравого командира Донато Темпеста? Тромбонист Марко Себастьян - автомеханик. Флейтист Дино Фронер - чиновник миграционной службы. Трубач Рикардо Авиго - предприниматель. Есть плотник, экскаваторщик, банковский служащий, бухгалтер... И вот что в "сухом остатке". Музыка! Те самые волшебные звуки, на которые повелся я субботним днем и которые не оставляют равнодушными ни их самих, ни тех, кто становится их слушателем.

За девятнадцать лет у них сложился своеобразный клуб - со своим кодексом чести, правилами и привычками. Так, например, будучи после репетиций приглашенным разделить со стрелками ужин, я с удивлением обнаружил, что в скромном ресторанчике накрыт не один большой стол, а два: вместе с оркестрантами в Манерба дель Гарда приехали их жены и дети. Получилось такое вполне семейное застолье. И на Рождество они тоже обязательно собираются семьями, последний раз в горном шале этот праздник объединил больше восьмидесяти персон.

Стрелки везут в Москву музыку Джакомо Пуччини. Фото: Из архива "Тридентины"

Да, военная служба, разводы караулов, ученья и парады остались далеко позади, но сеньор Темпеста все время подчеркивает: мы - альпийские стрелки, краса и гордость итальянских вооруженных сил. И потому в их репертуаре по преимуществу бравые марши, а "фирменной" мелодией является "Альпийский гимн", который наряду с отрывком из "Турандот" также будет представлен зрителям "Спасской башни".

Только один из "Тридентины" прежде бывал в России, это тот самый бизнесмен Рикардо, приезжавший к нам пятнадцать лет назад туристом. Всем остальным предстоит совершить открытие нашей страны, и понятно то волнение, с которым ветераны готовятся к поездке в Москву. Многие из них ради репетиций даже пожертвовали своим отпуском. По видеороликам они уже представляют себе масштаб того грандиозного музыкального праздника, в котором им предстоит участвовать, вот почему так требователен на репетициях лейтенант Темпеста.

Сейчас в Национальную ассоциацию альпийских стрелков Италии входят триста пятьдесят тысяч человек, это и действующие военные, и отставники. Сорок три из них в конце августа строем пройдут под стенами Кремля. Под музыку Джакомо Пуччини и свои любимые марши.

Мне кажется, зрителям "Спасской башни" это понравится.

Конкретно

Мирей - талисман

Мы созвонились с организаторами "Спасской башни". Все сюрпризы, конечно, они не откроют, но некоторые тайны для читателей "РГ" здесь и сейчас станут явью.

Соло на площади

Мирей Матье прилетит?

Сергей Хлебников, комендант Кремля: Да, она наш талисман. У нее четыре сольных выступления за три дня: 30 и 31 августа, 1 сентября. 1 сентября она участвует и в дневной, и в вечерней программе.

Разведка донесла, что будут еще и Хибла, и Тамара Гвердцители. Споют вместе с Мирей?

Сергей Хлебников: Нет, у всех сольные выступления. Тамара Гвердцители поет 22, 24, 25 и 29 августа, Хибла Герзмава - 27 и 28 августа.

Из Белоруссии едет рота Почетного караула. Будет состязание с нашей ротой специального караула Президентского полка?

Сергей Хлебников: Президентский полк выступает с оружием в прологе, но по времени у наших все очень плотно. У белорусов - до 6-7 минут. Очень много стран-участниц, объективно нет возможности для продолжительных выступлений. Так что состязания не будет.

Организаторы Эдинбургского фестиваля раньше обижались - вы у них "зрителя отнимаете".

Сергей Хлебников: Мы это не специально. Определяющим временным фактором нашего фестиваля является погода: стараемся поймать побольше солнечных дней. Но в этом году у них 21 августа фестиваль завершается, у нас 23-го - открытие. Зритель успевает перелететь из Эдинбурга в Москву. Организаторам Royal Edinburgh Military Tattoo мы прислали приглашение.

Гейша напоит

Из Японии в прошлые годы прилетала гейша и поила гостей матчей. Прилетит, напоит?

Сергей Смирнов, руководитель дирекции: Будет гейша. Думаю, уместно уточнить, что матча - это японский зеленый чай. В Москву приезжает госпожа Сато Сидзуэ, старший чайный мастер школы "Садо Энсюрю". Сейчас она, так сказать, на чемоданах. На всякий случай напомню читателям, что слово "гейша" в переводе с японского - это "человек искусства". Она чиста и всегда счастлива. Миссия настоящей гейши: напоить вас чаем так, чтобы и вы тоже стали безнадежно счастливыми, научились радоваться и летнему дождю, и осеннему листопаду.

По коням!

Зрители фестиваля увидят единственный в мире конный духовой оркестр. Он приедет из Тывы.