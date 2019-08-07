На Украине разглядели глобальный кризис и призвали к смене миропорядка

Мир находится в состоянии глобального кризиса, который можно преодолеть сменой установившегося международного порядка, считает замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. В эфире телеканала NewsOne политик заявил, что функционирующие со времен окончания Второй мировой войны механизмы уже не работают, усомнившись, в частности, в эффективности Совета безопасности ООН.

"Сейчас мы все являемся свидетелями глобального кризиса. Во-первых, он заключается в постоянном пренебрежении достигнутыми договоренностями различными государствами", - заявил украинский политик, приведя в качестве примера конфликт в Донбассе.

Затем Георгий Тука констатировал "полное разрушение" мировой системы безопасности. "И вот в этой всей "каше" нужно выстраивать новый международный порядок. Ведь то, что работало раньше, - сейчас не функционирует. Это касается не только Украины: взять ту же самую Сирию, тот же самый Иран. На данный момент просто не работают те механизмы, благодаря которым мир существовал после Второй мировой войны", - убежден заместитель министра.