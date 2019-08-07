Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования до рекордно низкого уровня

Национальный банк Беларуси принял решение снизить ставку рефинансирования. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"С 14 августа 2019 года ставка рефинансирования снижается с 10 до 9,5 процента годовых, ставка по кредиту овернайт - с 11,5 до 10,75 процента годовых, ставка по депозиту овернайт - с 8,5 до 8,25 процента годовых", - сказано в сообщении.

В Нацбанке добавили, что во II квартале 2019 года интенсивность инфляционных процессов замедлилась.

"Оценка прироста потребительских цен с исключением сезонности за II квартал 2019 года показывает его снижение ниже целевого уровня 5% (в течение предыдущих трех кварталов прирост находился выше данного параметра)", - говорится в сообщении.

Отметим, что никогда еще в истории Беларуси ставка рефинансирования не была ниже 10 процентов.