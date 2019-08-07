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7 августа 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 172(7930)

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 258-ФЗ "О внесении изменения в статью 33328 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 2 августа 2019 г.
Опубликован 7 августа 2019 г.
Вступает в силу 1 ноября 2019 г.

Документ является поправкой к

Налоговый кодекс РФ. Часть вторая

Принят Государственной Думой 23 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Статья 1

Внести в подпункт 18 пункта 1 статьи 33328 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N32, ст. 3340; 2004, N 45, ст. 4377; 2006, N 1, ст. 12; 2009, N52, ст. 6450; 2010, N15, ст. 1737; N 31, ст. 4198; 2014, N30, ст. 4222; 2015, N 27, ст. 3968; 2018, N 28, ст. 4144) изменение, изложив его в следующей редакции:

"18) за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства, в том числе в случае его замены, - 5 000 рублей;".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин

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