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07.08.2019 10:05
Рубрика: В мире

Немецкий детектив готов обнародовать данные расследования катастрофы MH-17

Текст: Юрий Чернов

Йозеф Реш, детектив из Германии, в беседе с РИА Новости заявил, что готов обратиться к России, Малайзии и другим заинтересованным странам с предложением об обнародовании собранных им в ходе расследования катастрофы рейса MH-17 над Украиной материалов. Реш занимался расследованием крушения авиалайнера с 2014 года по частному заказу и намеревался передать накопленную информацию Нидерландам. Однако, якобы из-за выдвинутых им условий по раскрытию этих данных, Реш, в частности, настаивал на присутствии в этот момент международных СМИ, голландская сторона отказалась их принять.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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"Я сейчас еще раз напишу в ССГ (Совместная следственная группа), вместе с моим адвокатом, это будет распространено на международном уровне, и посмотрим на реакцию. Я не могу заставить никого из ССГ или откуда бы то ни было принять эти доказательства… Но можно предположить, что я тогда также публично вместе с Малайзией, с Россией и любым государством, которое причастно к этому делу и захочет участвовать… Это будет обнародование, с любым государством, которое будет участвовать", - цитирует детектива агентство.

Собранные им материалы содержат информацию о причинах трагедии, сведения об ответственных лицах, а также американские спутниковые снимки. В ходе интервью он отметил, что сейчас не готов назвать конкретные имена, но если обнародование произойдет, то он все предоставит. "Фотографии со спутников есть в наличии, которых якобы больше нет у США… Они также будут обнародованы", - заявил Реш.

Детектив также рассказал агентству о проведенных в 2016 году допросах в федеральном ведомстве уголовной полиции в Кельне и в Федеральном суде в Карлсруэ. Допросы проводились с участием судьи Ренаты Виммер и представителя генеральной прокуратуры Кристиана Ритшера. Как отметил Реш, в какой-то момент у него создалось впечатление, что дело разваливается, а представители прокуратуры вовсе предлагали свести все к шутке. "Они сказали моему адвокату: пусть господин Реш скажет, что это была шутка, гэг, и они отправят это в Нидерланды, все будут довольны, и все закончится", - отметил Реш.

Кроме того, немецкий детектив сообщил, что за время своего расследования он находился под давлением, неоднократно получал анонимные угрозы, в его квартире проводился обыск. Также он рассказал, что его банковскую ячейку в Швейцарии, где хранился документ по катастрофе, вскрыли по запросу Нидерландов.

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