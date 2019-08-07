Носить на голове лопату отказались моряки крейсера "Варяг"

Питерский энтузиаст и коллекционер Вадим Шутиков ("РГ" 17.05.2017 писала о его исследованиях: "Глубоко копнул") написал вторую книгу об армейской лопате. На 640-страничный труд ушло 1,5 года времени в режиме 12-15 часов работы в сутки. И опять Вадим "накопал" немало удивительных вещей.

Николай II часто позировал с лопатой: чистил снег у дворца, испытывал пехотную лопатку. Иногда дурачился (на фото). Фото: РГАСПИ / ТАСС

Пять неизвестных фактов о малой пехотной лопате.

1. Отгребли

Легендарный "Варяг" строили в США. Контракт заключили халатно, а в довершение бед верфи парализовали стачки. Корабль спустили на воду с массой недоделок, у экипажа был постоянный аврал. Но вместо помощи в 1900 году из Петербурга пришло предписание: командиру крейсера провести закупку и испытания лопаты Родеса. Капитан армии США Джулиус Родес придумал чудной инструмент: лопатка, стальная рукоять которой откручивалась, после чего лоток вогнутой формы можно было закрепить на шляпу или фуражку.

Изобретатель уверял, что морская пехота США их использует. В США морякам, высадившимся на берег, вменялась деликатная задача: зарывать свои экскременты, чтобы избежать дизентерии.

Приказы не обсуждаются. Купили на судовые средства "Варяга" лопату Родеса, сравнили ее с обычными. По итогам испытаний в Петербург отправили депешу с отрицательным отзывом.

Судьба единственной закупленной лопаты Родеса неизвестна. Возможно, раритет был на борту "Варяга" в момент затопления.

Лопата капитана Джулиуса Родеса. Неизвестный подвиг матросов крейсера "Варяг": с мозолями на руках они убедили наших адмиралов и генералов, что России такая не нужна. Фото: Вадим Шутиков / "Малая пехотная лопата в документах, чертежах, фотографиях"

2. Кормилица, поилица, линейка

На рубеже XIX и XX веков изобретатели начали предлагать военным инструмент, который сегодня мы называем "мультитулом".

Лопатой не только копали и рубили противника, но и использовали ее как сковороду, как мерную линейку (ее длина 50 см), бронещит. В черенке размещали флягу и патроны для винтовки, а сам черенок использовался как составная стойка для палатки.

Капитан армии США Эдвард Райт в качестве черенка использовал штык. Солдат Мартин Лютер (какие фамилии!) сделал вариацию на тему лопаты и кирки.

Отставной подполковник российской армии Трескин, требуя принять на снабжение свою лопату (довольно удачная модель), устроил настоящую войну с "ретроградами". Когда ему отказали, потребовал допустить его лично к императору. С лопатой...

3. Оружие пролетариата

В 1907 году вышла 96-страничная иллюстрированная брошюра "Тактика уличного боя". Набор рекомендаций: как революционным массам захватывать городские кварталы и отражать атаки казаков и пехоты. В частности, содержались инструкции по перекрытию улиц: из противоположных дворов одновременно навстречу друг другу на глубину 3 футов копать ров, выбрасывая землю в сторону неприятеля.

По сути, это было пособие террориста, написанное профессионалом очень высокого уровня.

Фамилия автора - С. Вычегодский. Под этим псевдонимом скрывался Александр Вановский, дворянин, офицер и инженер. Его "Тактика" могла натворить страшных дел. Книгу, конечно, власти сразу запретили. Но типографий у революционеров было изрядно, могли тиражировать в любых количествах.

Но этого не произошло. Революционный порыв плохо сочетался с нудной работой лопатой. Куда как проще было возводить баррикады из всего, что подвернулось под руку.

4. Царь, просто царь

Осенью 1909 года в крымской Ливадии Николай II переоделся солдатом и промаршировал по Ялте.

Писатель Валентин Пикуль представил это так: пьяный в стельку император бродил в солдатской форме, чем смущал подданных. Чтобы замять скандал, дело было представлено как испытание военного снаряжения.

Но есть документальные свидетельства, что 16-й стрелковый полк императора Александра III 24 октября 1909 года действительно выделил для императора комплект полевого снаряжения, включая малую пехотную лопатку. Царь маршировал при полной выкладке почти два часа, отдавая честь встречным офицерам. Отчитался: лопата, висящая на ремне, во время марша совсем не била его по ногам. Но предположил, что на поле боя все будет иначе.

Автор книги деликатно заключает: Валентин Пикуль был писателем-романистом, его версии изложения истории не всегда соответствовали действительности.

5. Все равно ее не брошу

Во время Русско-японской войны отношение к лопате в войсках было сугубо отрицательное. Солдаты тяжелый шанцевый инструмент часто "теряли" на марше.

Генерал Михаил Драгомиров, чей авторитет был тогда высок, публично требовал, чтобы войска перестали окапываться. Он верил только в "бешеный" напор пехоты, считал пулеметы "нелепостью", а телеграф - излишеством.

Ту войну мы проиграли.

А вот уже в Первую мировую солдат мог бросить все. Даже винтовку. Но только не лопату.

Не генералы, а жизнь научила: если лопаты нет, то в землю зарываться будешь ногтями...

И во Второй мировой все было точно так же.

...В самых последних вариантах снаряжения "солдата будущего" - малая пехотная лопата есть.

Если бы такая попала в руки бойцу конца XIX, то он бы немного удивился: "Чудная какая-то. Почти уставная, но упрощенная. Но все-таки она самая, родная!"

Кстати

Россия: за все заплачено

Создатель лопаты датский капитан Мадс Иоган Линнеманн оформлял патенты и в Европе пытался получить авторское вознаграждение. С разным успехом. Например, Королевство Бавария выдало ему краткосрочный патент, но стало закупать лопаты Линнеманна после окончания патента. Проиграв конкурс, изобретатель попросил все-таки выплатить ему хоть немного денег. Баварцы отказали. Тогда Линнеманн вежливо попросил медаль и орден (его наградили орденами Дания, Австрия и Пруссия). Баварцы остались верны своему имиджу: изобретатель не получил ничего.

С одной страной у изобретателя не было никаких проблем: Россия закупила его лопаты и честно выплатила авторское вознаграждение.