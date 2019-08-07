В субботу в Беларуси вступает в силу новый "призывной" закон: в армию идут студенты

Белорусский Закон "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства", прозванный в народе "законом об отсрочках", вступит в силу уже в эту субботу.

Военные говорят о нем как о документе, который поспособствует поддержанию постоянной боевой готовности Вооруженных сил страны в условиях активизации военной деятельности в мире. Призывники тем временем вчитываются в строки документа: кого он коснется? Отвечаем: в первую очередь тех, кто хочет продолжить образование. Отныне для студентов вводится принцип одноразовости отсрочки от призыва. В пресс-службе Минобороны Беларуси объясняют: все дело в непростой демографической ситуации в стране.

За последние 10 лет число призывников в Беларуси уменьшилось в два раза. Кроме того, было большое число отсрочек, по большей части для продолжения образования. Определенные шаги по сокращению количества отсрочек предпринимались. Первый шаг - их отменили студентам-заочникам. Пересматривались и требования к состоянию здоровья. Однако наступил момент, когда необходимо было принимать кардинальные меры. Так, весной 2018 года потребность в новом пополнении была удовлетворена только на 62,5%. При этом 104 802 человека имели отсрочки от призыва по различным основаниям. Из них более 80% - для продолжения образования.

Новый порядок затронет небольшую часть призывников - тех, кто решил получить вторую ступень образования: после высшего - окончить магистратуру или аспирантуру, после среднего технического - пойти на высшее.

- Исключение составят лишь выпускники средних школ, а также граждане, которые очно получают образование за границей по направлениям государственных организаций в рамках реализации госпрограмм, - подчеркнули в пресс-службе. - Принципиально важно, что сохранены все отсрочки по состоянию здоровья, семейному положению и другие, предоставлявшиеся ранее.

Отслужившим - "пряники", уклонистам - "кнут". Новый закон, скажем, ограничивает принятие на государственную службу, службу в органах обеспечения национальной безопасности граждан, не прошедших воинскую службу без законных оснований. Для призывников, не исполняющих воинскую обязанность, может быть временно ограничен выезд из страны. В Минобороны оговариваются: такое правило действовало и раньше, однако теперь оно будет распространено и на тех, кто нарушает обязанности по воинскому учету. То есть в недельный срок не извещает военкомат об изменении места пребывания и жительства либо при выезде за границу лично не прибывает в военкомат и не сообщает об этом, что не позволяет вручить повестку. Временное ограничение в таком случае будет действовать до момента явки таких призывников.

Одновременно Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Правительству проработать комплекс мер, направленных на повышение престижа срочной военной службы. Начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства обороны Владимир Макаров уточнил: речь, в частности, о создании льготных условий для поступления в учреждения образования, предоставлении места в общежитии, приеме на работу. А самое главное - о включении периода срочной военной службы в страховой стаж. И при этом обратил внимание: ряд мер уже реализован.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Виктор Расторгуев

А как в России

Как и в Беларуси, в России действует смешанный принцип комплектования Вооруженных сил - в одном строю, как правило, служат и призывники, и солдаты-контрактники.

Профессионалов офицеры предпочитают ставить на сержантские должности, им отдают предпочтение при назначении на "высокотехнологичные" посты. Поскольку Российская армия в последние годы активно осваивает сложную боевую технику, соотношение призывник-контрактник давно перевалило в пользу профи. По официальным данным, на сегодняшний день в Вооруженных силах РФ насчитывается почти 395 тыс. профессиональных солдат и около 260 тыс. рядовых по призыву. Причем, как заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, с 2012 года количество контрактников в Российской армии возросло более чем в два раза. По словам министра, сейчас в каждом полку и бригаде формируется по два батальона, укомплектованных контрактниками, а третий - призывниками.

Демографических проблем в нашей стране, конечно, хватает. Но именно курс на профессионализацию Вооруженных сил (по плану к исходу 2025 года количество контрактников превысит 475 тыс. человек, а потребность в срочниках снизится до 220 тыс.) позволяет не увеличивать 12-месячный срок призывной службы и не менять возрастную планку вызова в солдатский строй: в России она ограничена 27 годами. Более того, как утверждают в Генеральном штабе, военкоматы даже имеют возможность отбирать необходимых армии и флоту новобранцев. А еще - жестко придерживаться установленных законом условий предоставления призывникам отсрочки от казармы.

В этом вопросе Россия - настоящий рекордсмен. У нас действуют почти три десятка официальных оснований либо совсем не идти на военную службу, или отложить расставание с домом на какое-то время. Эта льгота, в частности, распространяется на призывников, имеющих двух и более детей. Ею пользуются те, кто воспитывает ребенка-инвалида в возрасте до трех лет, а также опекуны или попечители несовершеннолетних братьев и сестер.

Но самая большая категория таких льготников - это российские студенты и учащиеся. Недавно принятый в России закон уравнял всех "школяров" в праве на получение полноценного высшего образования без перерыва на военную службу. Первоначально к двум действующим учебным отсрочкам планировали добавить одну, гарантирующую всем студентам-очникам непрерывность учебного процесса в вузе или колледже. Однако в итоге закон пополнился сразу двумя отсрочками, в том числе льготой для тех молодых людей, чей путь в вуз идет через подготовительное отделение.

Заметим, что право не призываться в строй предоставляется только парням, обучающимся очно за бюджетный счет на подготовительных отделениях государственных вузов.

Ну а что с призывниками, не попадающими под данный закон? Они идут служить. Причем в отдельных случаях эта служба проходит неподалеку от дома. По мере возможности в близлежащие воинские части распределяют женатых новобранцев и сыновей пожилых либо не слишком здоровых родителей. Случается, что вызов таких призывников в армию военкоматы даже откладывают.

Впрочем, сильно беспокоиться за судьбу молодых солдат тоже особо не стоит. О пресловутой "дедовщине" в Российской армии постепенно забывают. Ребята на службе за государственный счет обеспечены всем необходимым - жильем, формой, обязательным трехразовым питанием по принципу шведского стола. За их здоровьем постоянно следят военные медики. Срочникам даже установлена ежемесячная выплата в две тысячи рублей. Деньги, быть может, не ахти какие, но на несколько походов в солдатскую чайную вполне хватает.