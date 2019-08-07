Чемпион UFC в легкой весовой категории, российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал, что стоит на кону его боя с американцем Дастином Порье, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

- Психологическая ответственность давит на меня, - приводит слова Нурмагомедова UFC Russia. - Самое главное, чтобы я для себя понимал, на что я иду. Я знаю, что могу потерять все, если проиграю. Я вполне серьезно осознаю это, тренируюсь и готовлюсь.

Нурмагомедов в смешанных единоборствах одержал 27 побед в 27 боях. У Порье 25 побед при пяти поражениях. Титул Хабиб завоевал в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. В октябре пояс попытался вернуть ирландец Коннор Макгрегор, но сдался в четвертом раунде раскрученного им же боя.

Вокруг предстоящего поединка с Порье нет такой шумихи, он считается чуть ли не самым легким соперником для Хабиба. Несмотря на прозвище Бриллиант, эксперты не видят в нем яркости и уникальности.