Огнен Короман вернется в "Динамо" в качестве тренера

Бывший футболист "Динамо" серб Огнен Короман вернется в московский клуб. Уже в ближайшее время он войдет в тренерский штаб Дмитрия Хохлова.

- Я провел замечательное время, играя за одну из величайших российских команд. Очень рад вновь оказаться в "Динамо", хоть и в ином качестве, - написал Короман на своей странице в "Инстаграм".

Тренерский штаб "бело-голубых" действительно нуждался в усилении. Признавался в этом и Хохлов. В интервью "РГ" в марте специалист отметил, что у него всего три ассистента. И что этого маловато для работы на таком уровне. Как видно, пожелания Хохлова были услышаны руководством клуба.

Возвращаясь к Короману, добавим, что он играл за "Динамо" в сезоне 2002/03. В России он также известен по выступлениям за грозненский "Терек" и "Крылья Советов". В самарском клубе он и завершил карьеру в 2013 году. •