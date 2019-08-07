Опекунам хотят вернуть индексацию пенсий

Опекунам и попечителям, исполняющим свои обязанности по договору о приемной семье, предложили вернуть индексацию страховых пенсий.

С такой инициативой выступила Новгородская облдума. Свои предложения по изменениям в Закон "О страховых пенсиях" законодатели уже внесли на рассмотрение в Госдуму.

Сегодня те, кто подписал договор о приемной семье, считается работающим пенсионером. А у них ежегодная индексация пенсий не отражается на размере выплат.

Только после завершения трудовой деятельности пенсионер получает право на получение пропущенных индексаций. Страховая пенсия пересматривается и выплачивается человеку с учетом всех пропущенных индексаций. Перерасчет осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения пенсионером трудовой деятельности.

Фактически пенсию с учетом индексации пенсионер начнет получать через три месяца после увольнения с работы.

Авторы законодательной инициативы напоминают, что опека и попечительство у нас могут быть оформлены как возмездная услуга по договору о приемной семье. Иными словами, опекун за то, что берет ребенка-сироту или оставшегося без родителей родственника, начинает получать от государства ежемесячные выплаты. Они идут и на содержание ребенка, и на оплату различных услуг. Бывают разовые выплаты на приобретение, например бытовой техники.

Регионы сами корректируют размер выплат. В Москве, например, на одного ребенка выплачивают более 25 тысяч в месяц. Соответственно, считается, что если опекун - пенсионер, то он таким образом получает ежемесячный доход за оказываемые услуги и индексация пенсии ему не полагается.

По нынешнему законодательству пенсию с учетом всех индексаций за время работы пенсионер начинает получать через три месяца после увольнения. Касается это и тех, кто воспитывает сирот

Законодатели предлагают изменить этот порядок. И индексировать пенсии тем, кто воспитывает детей по договору о приемной семье. Это улучшит материальное положение пенсионеров и детей, которых они опекают, отмечают авторы законопроекта.

Новгородские депутаты даже подсчитали, сколько дополнительно придется потратить средств на таких пенсионеров в их регионе. Их, кстати, 535 человек. В 2019 году - 813 тысяч рублей, в 2020 году - около 866 тысяч рублей, а в 2021 году - около 922 тысяч рублей.

Эксперт "Российской газеты", проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов идею поддержал.

Однако, по его мнению, впоследствии надо бы вообще вернуться к прежней практике индексации пенсий вс­ем работающим пенсио­нерам. "Во-первых, - поясняет эксперт, - мн­огие пенсионеры полу­чают небольшие зарпл­аты, и этот шаг серье­зно поддержал бы уро­вень жизни, а борьба с бедностью - одна из главных задач, опре­деленных президентом России.​

Во-вторых, это бы сп­особствовало продолжению трудовой деятельности пенсионеро­в, которые работают на низкооплачиваемых рабочих местах. В-третьих, дополните­льный потребительский спрос в случае увеличения пенсий помог бы рос­ту экономики".