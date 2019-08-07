Чаще всего такие займы имеют молодые люди от 25 до 34 лет (72 процента), от 35 до 44 лет (63 процента) и сельские жители (56 процентов). Реже обращается к кредитам молодежь в возрасте до 24 лет и пенсионеры в глубокой старости.
За два года доля россиян с кредитами сократилась на 6 процентов: в 2017 году она составляла 57 процентов.
Опрос также показал, что в ближайшие шесть месяцев большинство россиян не планируют кредитных займов или покупок в кредит (84 процента). 74 процента россиян не планируют обращаться в кредитные организации в ближайшие два-три года.
Условно каждый житель России трудоспособного возраста имеет задолженность по кредиту в 9848 рублей, пришли к выводу аналитики агентства "Долговой Консультант", которые разделили все кредитные долги населения на каждого россиянина.
С начала года средняя сумма просроченного кредитного долга перед банками, которая условно приходится на каждого трудоспособного жителя страны, снизилась на 1,1 процента. Однако реальная цифра может быть намного больше 9848 рублей. В официальной статистике не отражены данные по просроченным долгам перед микрофинансовыми организациями и прочими кредиторами, долги в сфере ЖКХ и по алиментам. Поэтому совокупный размер всех этих проблемных долгов на каждого трудоспособного жителя страны может превышать 25 тысяч рублей.
Тенденция такова, что долги неплательщика по кредитам начинают прямо и косвенно влиять на жизнь сначала его окружающих, а затем и всех людей в стране.
"Как правило, необязательный в отношении собственных финансовых обязательств гражданин постепенно распространяет свою необязательность и на другие сферы социальной жизни. Начиная от неуплаты налогов до отказа своевременно выносить мусор, что приводит к острой социальной напряженности в отдельно взятой семье или микрорайоне", - отметил Денис Аксёнов, генеральный директор агентства "Долговой Консультант".
Регионами-лидерами по размеру просроченного долга на одного жителя трудоспособного возраста стали Московская область (14 332 рубля), Республика Тыва (14 075 рублей) и Калининградская область (13 632 рубля).
Быстрее всего задолженности копят в Севастополе, Калининградской области и Чеченской Республике.
К просроченной задолженности относятся кредиты, по которым заемщики не платят более 90 дней. По таким кредитам банки обязаны создавать резервы на счетах в ЦБ до 100 процентов от размера выданного кредита, что ведет к резкому сокращению прибыли и собственного капитала банка.
Поэтому кредитные учреждения стараются переуступить проблемные кредиты сторонним организациям, в том числе и потенциально "проблемные" кредиты, по которым зафиксирована просрочка даже на один день.