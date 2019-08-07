Новости

В Москве угнали машину за 4 млн рублей 19:36
Английский клуб предложил за Чалова 23 миллиона фунтов 19:35
Лукашенко расширил безвизовый режим для иностранцев 19:30
"Краснодар" и "Порту" назвали составы на матч Лиги чемпионов 19:18
Пострадавшие в Турции россияне остаются в больнице 19:16
Петербургские ученые дополнили модель Млечного Пути 19:06
Путину доложили о событиях в Киргизии 19:03
СК проверит информацию о химическом отравлении девочки нашатырем 19:00
Опасных предметов в аэропорту Кольцово не найдено 18:59
Сэдком "Атланта" продлили на четвертый сезон 18:57
Программа инновационного развития Беларуси дополнена новыми проектами 18:45
В Кремле обсудили вопросы снятия визовых ограничений для туристов 18:43
Исполнитель роли Ихтиандра ответил на комплимент Тарантино 18:40
Появилась новая информация о продолжении сериала "Табу" с Томом Харди 18:25
Экс-президента Киргизии увезли в неизвестном направлении 18:15
Морской фестиваль в Петербурге посвятят юбилею тельняшки 18:11
"Почта России" втрое увеличит объем электронных отправлений от госорганов 18:07
Нефть марки Brent упала ниже 58 долларов с начала января 18:05
На Киркорова подал в суд Кремлевский комбинат питания 18:05
Квентин Тарантино раскрыл концепцию своего самого последнего фильма 17:50
Валерий Газзаев мог стать первым советским футболистом-легионером 17:49
В Ингушетии возбудили дело о посягательстве на жизнь силовиков 17:48
Пользователи Twitter придумали новый способ знакомств через SMS 17:46
В КБР прошли похороны утонувшей чемпионки по кикбоксингу 17:36
Развод караула Президентского полка переместится на ВДНХ 17:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как менялся климат в последние 2000 лет
Как менялся климат в последние 2000 лет
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
07.08.2019 18:39
Рубрика: Экономика

Долгов мало не бывает

Больше половины россиян имеют непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51 процент) имеет непогашенный кредит, подсчитали аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Чаще всего такие займы имеют молодые люди от 25 до 34 лет (72 процента), от 35 до 44 лет (63 процента) и сельские жители (56 процентов). Реже обращается к кредитам молодежь в возрасте до 24 лет и пенсионеры в глубокой старости.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Верховный суд РФ защитил гражданина от обмана при выдаче кредита

За два года доля россиян с кредитами сократилась на 6 процентов: в 2017 году она составляла 57 процентов.

Опрос также показал, что в ближайшие шесть месяцев большинство россиян не планируют кредитных займов или покупок в кредит (84 процента). 74 процента россиян не планируют обращаться в кредитные организации в ближайшие два-три года.

Условно каждый житель России трудоспособного возраста имеет задолженность по кредиту в 9848 рублей, пришли к выводу аналитики агентства "Долговой Консультант", которые разделили все кредитные долги населения на каждого россиянина.

С начала года средняя сумма просроченного кредитного долга перед банками, которая условно приходится на каждого трудоспособного жителя страны, снизилась на 1,1 процента. Однако реальная цифра может быть намного больше 9848 рублей. В официальной статистике не отражены данные по просроченным долгам перед микрофинансовыми организациями и прочими кредиторами, долги в сфере ЖКХ и по алиментам. Поэтому совокупный размер всех этих проблемных долгов на каждого трудоспособного жителя страны может превышать 25 тысяч рублей.

Условно каждый россиянин имеет долг по кредиту в размере 10 тысяч рублей. А если прибавить все остальные долги, например, за ЖКХ, то получится сумма в 25 тысяч рублей, подсчитали эксперты

Тенденция такова, что долги неплательщика по кредитам начинают прямо и косвенно влиять на жизнь сначала его окружающих, а затем и всех людей в стране.

"Как правило, необязательный в отношении собственных финансовых обязательств гражданин постепенно распространяет свою необязательность и на другие сферы социальной жизни. Начиная от неуплаты налогов до отказа своевременно выносить мусор, что приводит к острой социальной напряженности в отдельно взятой семье или микрорайоне", - отметил Денис Аксёнов, генеральный директор агентства "Долговой Консультант".

Ивантер: Потребительские кредиты - это проедание собственного будущего

Регионами-лидерами по размеру просроченного долга на одного жителя трудоспособного возраста стали Московская область (14 332 рубля), Республика Тыва (14 075 рублей) и Калининградская область (13 632 рубля).

Быстрее всего задолженности копят в Севастополе, Калининградской области и Чеченской Республике.

К просроченной задолженности относятся кредиты, по которым заемщики не платят более 90 дней. По таким кредитам банки обязаны создавать резервы на счетах в ЦБ до 100 процентов от размера выданного кредита, что ведет к резкому сокращению прибыли и собственного капитала банка.

Поэтому кредитные учреждения стараются переуступить проблемные кредиты сторонним организациям, в том числе и потенциально "проблемные" кредиты, по которым зафиксирована просрочка даже на один день.

Экономика Финансы Долги и кредиты Наука и образование ВЦИОМ Рынок кредитования
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал Зеленского исключить обстрелы Донбасса
В Госдуме заявили о провале кампании по делу Скрипалей
Опубликовано видео ликвидации боевика в Ингушетии
Экс-президента Киргизии увезли в неизвестном направлении
В деле об убийстве Михаила Круга появился главный подозреваемый