Каждая вторая российская семья (51 процент) имеет непогашенный кредит, подсчитали аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Чаще всего такие займы имеют молодые люди от 25 до 34 лет (72 процента), от 35 до 44 лет (63 процента) и сельские жители (56 процентов). Реже обращается к кредитам молодежь в возрасте до 24 лет и пенсионеры в глубокой старости.

За два года доля россиян с кредитами сократилась на 6 процентов: в 2017 году она составляла 57 процентов.

Опрос также показал, что в ближайшие шесть месяцев большинство россиян не планируют кредитных займов или покупок в кредит (84 процента). 74 процента россиян не планируют обращаться в кредитные организации в ближайшие два-три года.

Условно каждый житель России трудоспособного возраста имеет задолженность по кредиту в 9848 рублей, пришли к выводу аналитики агентства "Долговой Консультант", которые разделили все кредитные долги населения на каждого россиянина.

С начала года средняя сумма просроченного кредитного долга перед банками, которая условно приходится на каждого трудоспособного жителя страны, снизилась на 1,1 процента. Однако реальная цифра может быть намного больше 9848 рублей. В официальной статистике не отражены данные по просроченным долгам перед микрофинансовыми организациями и прочими кредиторами, долги в сфере ЖКХ и по алиментам. Поэтому совокупный размер всех этих проблемных долгов на каждого трудоспособного жителя страны может превышать 25 тысяч рублей.

Условно каждый россиянин имеет долг по кредиту в размере 10 тысяч рублей. А если прибавить все остальные долги, например, за ЖКХ, то получится сумма в 25 тысяч рублей, подсчитали эксперты

Тенденция такова, что долги неплательщика по кредитам начинают прямо и косвенно влиять на жизнь сначала его окружающих, а затем и всех людей в стране.

"Как правило, необязательный в отношении собственных финансовых обязательств гражданин постепенно распространяет свою необязательность и на другие сферы социальной жизни. Начиная от неуплаты налогов до отказа своевременно выносить мусор, что приводит к острой социальной напряженности в отдельно взятой семье или микрорайоне", - отметил Денис Аксёнов, генеральный директор агентства "Долговой Консультант".

Регионами-лидерами по размеру просроченного долга на одного жителя трудоспособного возраста стали Московская область (14 332 рубля), Республика Тыва (14 075 рублей) и Калининградская область (13 632 рубля).

Быстрее всего задолженности копят в Севастополе, Калининградской области и Чеченской Республике.

К просроченной задолженности относятся кредиты, по которым заемщики не платят более 90 дней. По таким кредитам банки обязаны создавать резервы на счетах в ЦБ до 100 процентов от размера выданного кредита, что ведет к резкому сокращению прибыли и собственного капитала банка.

Поэтому кредитные учреждения стараются переуступить проблемные кредиты сторонним организациям, в том числе и потенциально "проблемные" кредиты, по которым зафиксирована просрочка даже на один день.