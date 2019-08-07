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Рубрика: В мире

Сдадут назад

Штрафы за нарушения правил дорожного движения снизят осенью
Текст: Артем Петров (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 173(7931)
Решение о снижении штрафов за нарушение ПДД в республике будет принято ориентировочно в сентябре 2019-го. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД КР.

По словам заместителя начальника ведомства Ыманалы Саркулова, создана рабочая группа во главе с заместителем министра внутренних дел Курсаном Асановым, которая изучает ситуацию и анализирует влияние видеокамер на уровень аварийности на трассах. "Это очень щепетильный момент. Исходя из результатов, мы внесем свои предложения по поводу штрафов за нарушения правил дорожного движения", - отметил он.

В данный момент штрафы варьируются от одной до 17,5 тысячи сомов. Самые распространенные нарушения ПДД в республике сегодня - езда с непристегнутыми ремнями безопасностями, нарушение правил разметки, лихачество, проезд на запрещающий сигнал светофора - с первого января 2019-го подорожали в среднем в три-пять раз. К примеру, выезд на встречную полосу теперь стоит 3000 сомов, а превышение скорости облегчит кошелек на сумму от 1000 до 7500 сомов. А вот за управление автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения придется заплатить 17,5 тысячи сомов.

Фото: Екатерина Ступкина
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При этом средняя заработная плата в Бишкеке, по данным Нацстаткома КР, сегодня составляет около 16 тысяч сомов. Автовладельцы не торопятся "гасить" квитанцию с фото допущенного нарушения. Не помогает даже 50-процентная скидка в случае оплаты в первые две недели после получения извещений, которые в народе уже прозвали "письмами счастья".

Насколько именно будут снижены штрафы в ГУОБДД, пока не уточняют.

Вместе с тем перед уходом на каникулы парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение законопроект, предполагающий разделение нарушений и, соответственно, штрафов за них на две категории.

К первой (с взысканием 1000 сомов) народные избранники отнесли такие нарушения ПДД, как невыполнение требований дорожных знаков либо разметки на проезжей части дороги; нарушение правил остановки или стоянки; несоблюдение безопасной дистанции, интервала либо нарушение расположения транспортных средств на проезжей части или нарушение правил движения по автомагистралям; невыполнение требований правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика; нарушение правил обгона или маневрирования без выезда на полосу встречного движения.

Ко второй, предполагающей взыскание 3000 сомов, относят нарушение водителем транспортного средства правил проезда перекрестков или проезд на запрещающий сигнал светофора либо запрещающий жест регулировщика; нарушение правил остановки или стоянки на полосе для маршрутных транспортных средств; нарушение правил учебной езды; нарушение правил проезда пешеходных переходов, непредставление преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах равно как и движение по тротуарам либо пешеходным или велосипедным дорожкам; нарушение правил перевозки грузов либо буксирования транспортных средств; нарушение правил пользования водителем во время движения транспортного средства средствами связи, не оборудованными техническими устройствами, позволяющими вести переговоры без помощи рук (за исключением водителей специальных транспортных средств во время выполнения ими неотложных служебных задач); выброс (оставление, складирование, сжигание) мусора и иных предметов на автомобильных дорогах водителями, пассажирами или иными участниками дорожного движения; нарушение правил пользования внешними осветительными приборами либо предупредительными сигналами.

Инициаторы документа обосновывают разработку поправок тем, что действующие нормы не соблюдают принцип справедливости. Так, к примеру, на данный момент за нарушение водителем правил остановки и стоянки предусмотрена такая же ответственность, как за проезд на запрещающий сигнал светофора. Однако возможные негативные последствия в указанных ситуациях несоизмеримы. Рассмотрен законопроект будет в сентябре, как только в парламенте начнется новая сессия.

Вместе с тем

По официальным данным, с начала полноценного запуска "Безопасного города" - с марта по май 2019-го - из 108 тысяч выписанных штрафов о нарушениях было оплачено чуть больше 48 тысяч (44 процента). Госбюджет получил 70 миллионов сомов, а должен был в два-три раза больше.

В мире экс-СССР Киргизия
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