Пакистан понизит уровень дипотношений с Индией из-за Кашмира

Совет национальной безопасности Пакистана принял решение о понижении уровня дипломатических отношений с Индией из-за изменений в позиции Нью-Дели по Кашмиру. В ходе совещания, передает местное издание Dawn, проходившего под председательством пакистанского премьер-министра Имран Хана, было также принято решение пересмотреть некоторые двусторонние соглашения с Индией.

Дополнительно совет принял решение отозвать посла Пакистана из Нью-Дели для проведения консультаций. Одновременно с этим было принято решение о высылке руководителя индийской дипмиссии из Исламабада. "Наш посол более не будет находиться в Нью-Дели, а их (дипломаты), находящиеся здесь, также будут отправлены обратно", заявил местным СМИ министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

Напомним, что на этой неделе правительство Индии решилось на беспрецедентный шаг - президент республики Рам Натх Ковинд подписал указ, отменяющий особый статус Джамму и Кашмира - единственного штата с преимущественно мусульманским населением в Индии, вокруг которого у нее до сих пор не урегулирован пограничный спор с Пакистаном.