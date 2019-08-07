Павлюченкова и Александрова выиграли на крупном турнире WTA в Торонто

Россиянки Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова вышли во второй круг крупного турнира в Торонто. Завершила выступление в Канаде первая ракетка мира Эшли Барти.

В Торонто продолжается крупный турнир WTA с призовым фондом 2,83 миллиона долларов. Россиянка Анастасия Павлюченкова встречалась с белоруской Ариной Соболенко.

Уступив в первом сете 3:6, россиянка сумела переломить ход встречи и выиграть две следующие партии - 6:3, 7:5 Матч продолжался два часа 13 минут. В третьем круге Павлюченкова встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко.

Россиянка Екатерина Александрова также прошла во второй круг. В двух сетах она переиграла японку Мисаки Дои - 6:2, 6:2. Во втором круге Александрова встретится с китаянкой Чжан Шуай.

Первый номер в рейтинге WTA австралийка Эшли Барти уступила американке Софии Кенин - 7:6, 3:6, 4:6.