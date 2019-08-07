Российский ранний картофель начал заполнять наши прилавки. Не за горами - массовая уборка, в конце августа - сентябре. Так что нам ждать в этом году? Рассыпчатого "ситного" картофеля или расползающиеся после варки водянистые клубни со сладковатым привкусом? Какие будут цены? За ответами на эти вопросы корреспонденты "Российской газеты" отправились на картофельные поля.

Мало вырастить хороший картофель. Нужно его потом еще правильно сохранить. Фото: РИА Новости

Первым делом расспросили о ценах. В опте на новый урожай они пока очень благоприятны для покупателей - либо снижаются, либо остаются на уровне прошлого года.

В Приморском крае это 13-18 рублей за килограмм. В Алтайском крае - 9-10 рублей. В Брянской, Воронежской областях и в Татарстане 7-8 рублей и даже 5 рублей. Похоже, они останутся примерно такими же, как и в прошлом году. В Башкирии пока о ценах не говорят - рано, но, судя по динамике последних лет, оптовая цена за килограмм не будет выше 8 рублей. Такой она была в 2018-м. И за пять лет упала на 9 рублей. В Краснодарском крае тоже пока не спешат прогнозировать. Но в минсельхозе региона заявили, что не имеют данных о повышении стоимости картофеля по сравнению с прошлым годом.

Однако что хорошо для покупателей, не всегда радует производителей. Если из-за низких цен картофелеводы лишаются прибыли, то стоит ожидать, что они начнут сокращать размеры своих картофельных полей. Тогда, рано или поздно, цены поползут вверх, а то и подскочат. И здесь Рубиконом будет черта, за которой начнет падать потребительский спрос из-за дороговизны. Лучше, конечно, такой круговорот цен не допускать.

Столь низкие цифры сегодня в первую очередь связаны с тем, что из-за больших объемов ввоза импортного картофеля у российских производителей остаются значительные остатки нереализованной продукции, говорят картофелеводы. В Приморье - все планы нарушает демпинг со стороны китайских аграриев на овощеводческую продукцию и картофель.

Цены на новый урожай картофеля пока очень благоприятны для покупателей - либо снижаются, либо остаются на уровне прошлого года

"Проблемы колоссальные! - это уже крик души алтайского директора Союзагро Алексея Болотина. - Картофель продавать некуда. Географически мы находимся в тупике. Сказывается также соотношение в крае городского и сельского населения. На селе сейчас живут 43 процента. Даже в Барнауле многие люди растят картошку на дачах или привозят от родственников из деревень. Продавать за пределы края? Рынки сбыта приходят к нам только тогда, когда в других регионах заканчивается своя картошка".

Проблемой картофелеводства многие годы было отсутствие достаточного количества современных хранилищ. То есть вырастить картофель могли, а вот сохранить до следующего сезона никак не получалось, все сгнивало. Потому весной и летом на рынок выходил импорт и цены поднимались в несколько раз. Сейчас хранилища построили и потеснили импорт.

Но теперь на первый план выходит другая проблема - нехватка качественных семян, рассказывают на местах. Приходится закупать сорта немецкой, голландской селекции. В некоторых регионах выводят свои сорта, но пока о замещении импорта говорить не приходится. Закупка качественного посевного материала, а тем более селекция собственных сортов требуют немалых вложений. Инвестиции нужны и для приобретения дорогостоящей опять же зарубежной техники, которая подходит для работы с импортными сортами картофеля. Сюда добавляются вложения и в строительство современных картофелехранилищ. Однако окупить эти затраты становится все сложнее. Цены-то падают.

Бьет по картофелеводам недобросовестная, как они говорят, конкуренция со стороны "фирм-однодневок". На волне роста спроса они выращивают картофель, не вкладываясь в селекцию, хранилища, быстро собирают урожай и распродают его по бросовым ценам. Торговля добавляет проблем, диктуя производителям цены. Понятно, в свою пользу.

Так что сейчас для рынка важна стабильность производства и цен, говорят аграрии. Тогда магазины будут гарантированно обеспечены качественным товаром, а покупатели не станут переживать по поводу всплесков цен.

Пробуем на вкус

Так почему "сладит" картофель и расползается при варке?

Ответы картофелеводов в регионах в основном были такие: у нас все нормально, с такими проблемами не сталкивались. Может, лукавят? Впрочем, были и откровения.

Нарваться на некачественный картофель больше шансов в небольших ­магазинах, палатках на рынках. Крупные производители дорожат репутацией

"Почему картофель сладкий и водянистый? Потому что некоторые аграрии применяют слишком много удобрений. Например, вносят селитру, чтобы картофель лучше рос. Побочный эффект: такой картофель имеет малый срок хранения и неприятный вкус", - говорит замдиректора картофелеводческого хозяйства в Красноярском крае Светлана Черных. "Наше специализированное сельхозпредприятие дважды в год перед внесением удобрений отдает образцы почвы на анализ специалистам, и те выдают рекомендации, когда и сколько удобрений вносить, - поясняет она. - Также на предприятии тщательно соблюдают технологию выращивания и хранения, потому и вкус нормальный". Спасибо за откровенность!

Итак, одну причину нашли. Вторая - конечно же, неправильное хранение, подмороженные клубни. Но это уже проблемы поздней осени. И третья причина - некачественные семена. Их закупают по дешевке мелкие производители, часто приезжающие из соседних стран. Они не только сбивают цены, но и наносят удар по качеству. "Они покупают посевной материал, который отбраковывают при калибровке. Засевают небольшие участки, например, в Поволжье, на Урале", - пояснил "РГ" исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

Нарваться на некачественный картофель больше шансов в небольших магазинчиках, в палатках на рынках. Крупные производители дорожат репутацией и стараются работать с торговыми сетями.

Но два рецепта борьбы за качество картофеля уже есть. Минсельхоз скоро запустит информационную систему по семеноводству, которая позволит учитывать движение всего посадочного материала в стране.

Другой способ гарантировать качество продукта - правильно его маркировать. На рынке есть разные сорта, каждый из них подходит для определенного вида переработки. Бывает так, что картофель, предназначенный для переработки на чипсы, не могут продать на завод и по низкой цене отправляют в магазины. Вот тогда покупатели могут разочароваться, говорит Красильников.

Чтобы не было таких неприятных сюрпризов, в магазинах стоит правильно отмечать, какой картофель предназначен для варки, какой для жарки. Некоторые крупные производители уже переходят на эту систему, добавляет эксперт.