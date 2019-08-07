Первым делом расспросили о ценах. В опте на новый урожай они пока очень благоприятны для покупателей - либо снижаются, либо остаются на уровне прошлого года.
В Приморском крае это 13-18 рублей за килограмм. В Алтайском крае - 9-10 рублей. В Брянской, Воронежской областях и в Татарстане 7-8 рублей и даже 5 рублей. Похоже, они останутся примерно такими же, как и в прошлом году. В Башкирии пока о ценах не говорят - рано, но, судя по динамике последних лет, оптовая цена за килограмм не будет выше 8 рублей. Такой она была в 2018-м. И за пять лет упала на 9 рублей. В Краснодарском крае тоже пока не спешат прогнозировать. Но в минсельхозе региона заявили, что не имеют данных о повышении стоимости картофеля по сравнению с прошлым годом.
Однако что хорошо для покупателей, не всегда радует производителей. Если из-за низких цен картофелеводы лишаются прибыли, то стоит ожидать, что они начнут сокращать размеры своих картофельных полей. Тогда, рано или поздно, цены поползут вверх, а то и подскочат. И здесь Рубиконом будет черта, за которой начнет падать потребительский спрос из-за дороговизны. Лучше, конечно, такой круговорот цен не допускать.
Столь низкие цифры сегодня в первую очередь связаны с тем, что из-за больших объемов ввоза импортного картофеля у российских производителей остаются значительные остатки нереализованной продукции, говорят картофелеводы. В Приморье - все планы нарушает демпинг со стороны китайских аграриев на овощеводческую продукцию и картофель.
"Проблемы колоссальные! - это уже крик души алтайского директора Союзагро Алексея Болотина. - Картофель продавать некуда. Географически мы находимся в тупике. Сказывается также соотношение в крае городского и сельского населения. На селе сейчас живут 43 процента. Даже в Барнауле многие люди растят картошку на дачах или привозят от родственников из деревень. Продавать за пределы края? Рынки сбыта приходят к нам только тогда, когда в других регионах заканчивается своя картошка".
Проблемой картофелеводства многие годы было отсутствие достаточного количества современных хранилищ. То есть вырастить картофель могли, а вот сохранить до следующего сезона никак не получалось, все сгнивало. Потому весной и летом на рынок выходил импорт и цены поднимались в несколько раз. Сейчас хранилища построили и потеснили импорт.
Но теперь на первый план выходит другая проблема - нехватка качественных семян, рассказывают на местах. Приходится закупать сорта немецкой, голландской селекции. В некоторых регионах выводят свои сорта, но пока о замещении импорта говорить не приходится. Закупка качественного посевного материала, а тем более селекция собственных сортов требуют немалых вложений. Инвестиции нужны и для приобретения дорогостоящей опять же зарубежной техники, которая подходит для работы с импортными сортами картофеля. Сюда добавляются вложения и в строительство современных картофелехранилищ. Однако окупить эти затраты становится все сложнее. Цены-то падают.
Бьет по картофелеводам недобросовестная, как они говорят, конкуренция со стороны "фирм-однодневок". На волне роста спроса они выращивают картофель, не вкладываясь в селекцию, хранилища, быстро собирают урожай и распродают его по бросовым ценам. Торговля добавляет проблем, диктуя производителям цены. Понятно, в свою пользу.
Так что сейчас для рынка важна стабильность производства и цен, говорят аграрии. Тогда магазины будут гарантированно обеспечены качественным товаром, а покупатели не станут переживать по поводу всплесков цен.
Пробуем на вкус
Так почему "сладит" картофель и расползается при варке?
Ответы картофелеводов в регионах в основном были такие: у нас все нормально, с такими проблемами не сталкивались. Может, лукавят? Впрочем, были и откровения.
"Почему картофель сладкий и водянистый? Потому что некоторые аграрии применяют слишком много удобрений. Например, вносят селитру, чтобы картофель лучше рос. Побочный эффект: такой картофель имеет малый срок хранения и неприятный вкус", - говорит замдиректора картофелеводческого хозяйства в Красноярском крае Светлана Черных. "Наше специализированное сельхозпредприятие дважды в год перед внесением удобрений отдает образцы почвы на анализ специалистам, и те выдают рекомендации, когда и сколько удобрений вносить, - поясняет она. - Также на предприятии тщательно соблюдают технологию выращивания и хранения, потому и вкус нормальный". Спасибо за откровенность!
Итак, одну причину нашли. Вторая - конечно же, неправильное хранение, подмороженные клубни. Но это уже проблемы поздней осени. И третья причина - некачественные семена. Их закупают по дешевке мелкие производители, часто приезжающие из соседних стран. Они не только сбивают цены, но и наносят удар по качеству. "Они покупают посевной материал, который отбраковывают при калибровке. Засевают небольшие участки, например, в Поволжье, на Урале", - пояснил "РГ" исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.
Нарваться на некачественный картофель больше шансов в небольших магазинчиках, в палатках на рынках. Крупные производители дорожат репутацией и стараются работать с торговыми сетями.
Но два рецепта борьбы за качество картофеля уже есть. Минсельхоз скоро запустит информационную систему по семеноводству, которая позволит учитывать движение всего посадочного материала в стране.
Другой способ гарантировать качество продукта - правильно его маркировать. На рынке есть разные сорта, каждый из них подходит для определенного вида переработки. Бывает так, что картофель, предназначенный для переработки на чипсы, не могут продать на завод и по низкой цене отправляют в магазины. Вот тогда покупатели могут разочароваться, говорит Красильников.
Чтобы не было таких неприятных сюрпризов, в магазинах стоит правильно отмечать, какой картофель предназначен для варки, какой для жарки. Некоторые крупные производители уже переходят на эту систему, добавляет эксперт.