Новости

Квентин Тарантино раскрыл концепцию своего самого последнего фильма 17:50
Валерий Газзаев мог стать первым советским футболистом-легионером 17:49
В Ингушетии возбудили дело о посягательстве на жизнь силовиков 17:48
Пользователи Twitter придумали новый способ знакомств через SMS 17:46
В КБР прошли похороны утонувшей чемпионки по кикбоксингу 17:36
Развод караула Президентского полка переместится на ВДНХ 17:35
США запретили въезд иностранным туристам после посещения КНДР 17:30
На дне Эгейского моря найдены остатки колоссального древнего корабля 17:27
Минобороны: Склад под Ачинском, где произошел пожар, уже не опасен 17:26
Кроссовер от премиум-марки Hyundai может дебютировать в этом году 17:25
На участке "синей" ветки остановили поезда из-за инцидента с пассажиром 17:21
Пакистан понизит уровень дипотношений с Индией из-за Кашмира 17:16
Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования до рекордно низкого уровня 17:15
В Японии началось извержение вулкана Асама 17:04
Вышел новый тизер девятого сезона "Американской истории ужасов" 16:55
В Петербурге пенсионера задержали за распространение детского порно 16:43
Володин отправил саратовских чиновников лично достраивать стадион 16:43
На Кубани работники онкодиспансера украли лекарства для льготников 16:32
Сын Вилли Токарева рассказал, когда похоронят певца 16:30
Московским подросткам предложат стажировку 16:22
Вышел трейлер фэнтезийного стимпанк-нуара дель Торо "Карнивал Роу" 16:10
На острове Гогланд в Финском заливе оборудовали вертодром 16:09
В социальные объекты Сыктывкара подадут тепло 16:09
Geely Atlas получат голосового помощника Алису 16:04
На какое съемное жилье можно заработать в регионах 16:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как менялся климат в последние 2000 лет
Как менялся климат в последние 2000 лет
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Российский ранний картофель начал заполнять наши прилавки. Не за горами - массовая уборка, в конце августа - сентябре. Так что нам ждать в этом году? Рассыпчатого "ситного" картофеля или расползающиеся после варки водянистые клубни со сладковатым привкусом? Какие будут цены? За ответами на эти вопросы корреспонденты "Российской газеты" отправились на картофельные поля.
Мало вырастить хороший картофель. Нужно его потом еще правильно сохранить. Фото: РИА Новости Мало вырастить хороший картофель. Нужно его потом еще правильно сохранить. Фото: РИА Новости
Мало вырастить хороший картофель. Нужно его потом еще правильно сохранить. Фото: РИА Новости

Первым делом расспросили о ценах. В опте на новый урожай они пока очень благоприятны для покупателей - либо снижаются, либо остаются на уровне прошлого года.

В Приморском крае это 13-18 рублей за килограмм. В Алтайском крае - 9-10 рублей. В Брянской, Воронежской областях и в Татарстане 7-8 рублей и даже 5 рублей. Похоже, они останутся примерно такими же, как и в прошлом году. В Башкирии пока о ценах не говорят - рано, но, судя по динамике последних лет, оптовая цена за килограмм не будет выше 8 рублей. Такой она была в 2018-м. И за пять лет упала на 9 рублей. В Краснодарском крае тоже пока не спешат прогнозировать. Но в минсельхозе региона заявили, что не имеют данных о повышении стоимости картофеля по сравнению с прошлым годом.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Эксперт: Некоторые товары подешевеют на 13-15% в августе

Однако что хорошо для покупателей, не всегда радует производителей. Если из-за низких цен картофелеводы лишаются прибыли, то стоит ожидать, что они начнут сокращать размеры своих картофельных полей. Тогда, рано или поздно, цены поползут вверх, а то и подскочат. И здесь Рубиконом будет черта, за которой начнет падать потребительский спрос из-за дороговизны. Лучше, конечно, такой круговорот цен не допускать.

Столь низкие цифры сегодня в первую очередь связаны с тем, что из-за больших объемов ввоза импортного картофеля у российских производителей остаются значительные остатки нереализованной продукции, говорят картофелеводы. В Приморье - все планы нарушает демпинг со стороны китайских аграриев на овощеводческую продукцию и картофель.

Цены на новый урожай картофеля пока очень благоприятны для покупателей - либо снижаются, либо остаются  на уровне прошлого года

"Проблемы колоссальные! - это уже крик души алтайского директора Союзагро Алексея Болотина. - Картофель продавать некуда. Географически мы находимся в тупике. Сказывается также соотношение в крае городского и сельского населения. На селе сейчас живут 43 процента. Даже в Барнауле многие люди растят картошку на дачах или привозят от родственников из деревень. Продавать за пределы края? Рынки сбыта приходят к нам только тогда, когда в других регионах заканчивается своя картошка".

Проблемой картофелеводства многие годы было отсутствие достаточного количества современных хранилищ. То есть вырастить картофель могли, а вот сохранить до следующего сезона никак не получалось, все сгнивало. Потому весной и летом на рынок выходил импорт и цены поднимались в несколько раз. Сейчас хранилища построили и потеснили импорт.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Что изменилось за пять лет ответного продэмбарго

Но теперь на первый план выходит другая проблема - нехватка качественных семян, рассказывают на местах. Приходится закупать сорта немецкой, голландской селекции. В некоторых регионах выводят свои сорта, но пока о замещении импорта говорить не приходится. Закупка качественного посевного материала, а тем более селекция собственных сортов требуют немалых вложений. Инвестиции нужны и для приобретения дорогостоящей опять же зарубежной техники, которая подходит для работы с импортными сортами картофеля. Сюда добавляются вложения и в строительство современных картофелехранилищ. Однако окупить эти затраты становится все сложнее. Цены-то падают.

Бьет по картофелеводам недобросовестная, как они говорят, конкуренция со стороны "фирм-однодневок". На волне роста спроса они выращивают картофель, не вкладываясь в селекцию, хранилища, быстро собирают урожай и распродают его по бросовым ценам. Торговля добавляет проблем, диктуя производителям цены. Понятно, в свою пользу.

Так что сейчас для рынка важна стабильность производства и цен, говорят аграрии. Тогда магазины будут гарантированно обеспечены качественным товаром, а покупатели не станут переживать по поводу всплесков цен.

Пробуем на вкус

Так почему "сладит" картофель и расползается при варке?

Ответы картофелеводов в регионах в основном были такие: у нас все нормально, с такими проблемами не сталкивались. Может, лукавят? Впрочем, были и откровения.

Нарваться на некачественный картофель больше шансов в небольших ­магазинах, палатках на рынках. Крупные производители дорожат репутацией

"Почему картофель сладкий и водянистый? Потому что некоторые аграрии применяют слишком много удобрений. Например, вносят селитру, чтобы картофель лучше рос. Побочный эффект: такой картофель имеет малый срок хранения и неприятный вкус", - говорит замдиректора картофелеводческого хозяйства в Красноярском крае Светлана Черных. "Наше специализированное сельхозпредприятие дважды в год перед внесением удобрений отдает образцы почвы на анализ специалистам, и те выдают рекомендации, когда и сколько удобрений вносить, - поясняет она. - Также на предприятии тщательно соблюдают технологию выращивания и хранения, потому и вкус нормальный". Спасибо за откровенность!

Итак, одну причину нашли. Вторая - конечно же, неправильное хранение, подмороженные клубни. Но это уже проблемы поздней осени. И третья причина - некачественные семена. Их закупают по дешевке мелкие производители, часто приезжающие из соседних стран. Они не только сбивают цены, но и наносят удар по качеству. "Они покупают посевной материал, который отбраковывают при калибровке. Засевают небольшие участки, например, в Поволжье, на Урале", - пояснил "РГ" исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

Фото: Марина Волосевич
"РГ" выяснила, как изменились правила продажи молочной продукции

Нарваться на некачественный картофель больше шансов в небольших магазинчиках, в палатках на рынках. Крупные производители дорожат репутацией и стараются работать с торговыми сетями.

Но два рецепта борьбы за качество картофеля уже есть. Минсельхоз скоро запустит информационную систему по семеноводству, которая позволит учитывать движение всего посадочного материала в стране.

Другой способ гарантировать качество продукта - правильно его маркировать. На рынке есть разные сорта, каждый из них подходит для определенного вида переработки. Бывает так, что картофель, предназначенный для переработки на чипсы, не могут продать на завод и по низкой цене отправляют в магазины. Вот тогда покупатели могут разочароваться, говорит Красильников.

Чтобы не было таких неприятных сюрпризов, в магазинах стоит правильно отмечать, какой картофель предназначен для варки, какой для жарки. Некоторые крупные производители уже переходят на эту систему, добавляет эксперт.

Экономика Товары и цены
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде назвали отставку Хантсмана логичной
Опубликовано видео ликвидации боевика в Ингушетии
В деле об убийстве Михаила Круга появился главный подозреваемый
Стоимость золота достигла шестилетнего максимума
В Минстрое прокомментировали предложение включать отопление летом