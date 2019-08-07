"Почта России" втрое увеличит объем электронных отправлений от госорганов

В ближайшие три года "Почта России" планирует втрое увеличить объем отправлений от госорганов в электронном виде: с 25 до 75 процентов.

Увеличение числа электронных заказных писем - часть долгосрочной стратегии "Почты России" по переходу на цифровые носители. Пилотный проект доказал востребованность такого способа отправки и получения юридически значимой корреспонденции.

Электронные заказные письма - сервис, позволяющий любому желающему отказаться от получения бумажных уведомлений от госорганов и начать получать их онлайн.

Уже сейчас с помощью этого цифрового сервиса постановления о нарушениях правил дорожного движения (ПДД) в электронном виде могут получать жители Москвы, Московской, Белгородской, Ростовской, Рязанской, Оренбургской и Ярославской областей, Красноярского края и Республики Бурятия.

Постановления о возбуждении исполнительного производства доставляются в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской и Сахалинской областях, в Карелии и Чувашии.

Также в электронном виде приходят судебные повестки мировых судей города Москвы, корреспонденция столичного департамента городского имущества, постановления административных комиссий Казани.

При отправке письма в электронном виде оно мгновенно поступает в личный кабинет адресата на сайте "Почты России". Пользователь услуги может настроить оповещения по электронной почте или СМС- уведомление о новых письмах, а также внести платеж за извещение или штраф, используя банковскую карту и реквизиты из электронного письма. Подключение к сервису платы не требует.

"Отправителям этот сервис позволяет экономить значительные средства на рассылке бумажной корреспонденции, при этом нами гарантируется ее доставка даже в случае смены получателем места жительства" - уточнил заместитель генерального директора "Почты России" по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон.

Тройное увеличение объема электронных отправлений от госорганов обеспечат несколько факторов. Первый - подключение к проекту новых регионов. Второй - увеличение числа новых отправителей и, как следствие, новых пользователей в системе. Третий фактор связан с общемировым трендом по вовлечению людей в глобальную цифровую экосистему, уточнили "РГ" в пресс-службе почты.