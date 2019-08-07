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7 августа 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 172(7930)

Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 311-Ф3 "О внесении изменений в статью 8 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности""

Дата подписания 2 августа 2019 г.
Опубликован 7 августа 2019 г.
Вступает в силу 13 августа 2019 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности"

Комментарии Российской Газеты

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Принят Государственной Думой 24 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года

Внести в статью 8 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 33, ст. 3349; 1999, N 2, ст. 233; 2001, N 13, ст. 1140; 2005, N 49, ст. 5128; 2007, N 31, ст. 4008; 2008, N 52, ст. 6235; 2013, N 51, ст. 6689; 2016, N 28, ст. 4558) следующие изменения:

1) дополнить новой частью седьмой следующего содержания:

"В случае получения сообщения о без вести пропавшем несовершеннолетнем и при наличии письменного согласия одного из родителей несовершеннолетнего или лиц, их заменяющих, на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, вынесенного в течение 24 часов с момента поступления сообщения о без вести пропавшем несовершеннолетнем, допускается получение информации о соединениях абонентского устройства, находящегося у несовершеннолетнего, с иными абонентами и (или) их абонентскими устройствами, иным оборудованием, а также о местоположении данного абонентского устройства путем снятия информации с технических каналов связи с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить его проведение.";

2) части седьмую - десятую считать соответственно частями восьмой - одиннадцатой.

Президент Российской Федерации В. Путин

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