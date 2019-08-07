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07.08.2019 17:46
Рубрика: Общество

Пользователи Twitter придумали новый способ знакомств через SMS

Текст: Диана Ковалева
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Пользователи Twitter придумали новый способ знакомств под названием "сосед по номеру". Все, что вам нужно сделать, чтобы быть в тренде - это изменить последнюю цифру своего мобильного телефона, отправить на полученный номер SMS с текстом: "Привет, сосед, давай дружить!" и ждать ответа. Да, он не всегда будет позитивным, но не отчаивайтесь - раз на раз не приходится.

Фото: Антон Благовещенский/РГ
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Новый способ "знакомств вслепую" сначала стал весьма популярным в США, а потом перебрался в Европу и особенно понравился французам. По словам психологов, главной причиной такого интереса к поиску "соседей по номеру" стало простое стремление к чему-то новому. Это же самое стремление когда-то вознесло на Олимп интернет-популярности видео-чаты, где собеседники выбираются рандомно одним кликом мыши.

Помимо этого, специалисты считают, что почти одинаковый номер телефона - это то же самое, что одинаковая дата рождения. Обе эти цифры создают у некоторых людей чувство братства. Однако не все бывают рады незнакомцам, которые вдруг ни с того ни с сего предлагают им пообщаться: многие интернет-пользователи не раз публиковали скриншоты переписок с равнодушными или даже агрессивными ответами. И в то же время немало находится тех, кто уже успел по-настоящему подружиться со своим "соседом".

Общество СМИ и соцсети Компании Информационные технологии Twitter
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