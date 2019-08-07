Порошенко ночью вернулся на Украину

По сообщению украинского ресурса "Страна.ua", бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в страну, причем его возвращение состоялось глубокой ночью.

Издание отмечает, что Порошенко вернулся в Киев из отпуска, который, предположительно, провел со своей семьей на Мальдивских островах. "Номер борта OH-WIK. Рейс JEF11. Он стоял видимо на Мальдивских островах. После Дубая исчез с радаров. И нигде не использовался", - цитирует ресурс неназванного источника из числа сотрудников местной пограничной службы.

Корреспондентам удалось запечатлеть маневрирование самолета Порошенко в аэропорту, а также два автомобиля известной немецкой марки, один из которых имел госномера идентичные той машине, на которой экс-президента привозили на допрос в здание Генерального бюро расследований.

Напомним, что в этот понедельник, 5 августа, в ГБР Украины против Порошенко было заведено уголовное дело, как раз из-за его поездки в отпуск. Бывшего главу государства обвиняют в использовании поддельных документов.