Продажи подделок одежды класса люкс в интернете теснят легальный рынок

В ближайшие годы будут расти онлайн-продажи подделок одежды и обуви класса люкс, утверждают участники рынка торговли.

По данным исследования компании BrandMonitor, на онлайн-торговлю контрафактным люксом в России приходится около 84 миллиардов рублей. Из них 25 миллиардов - продажи через соцсети и маркетплейсы. Рынок поддельных товаров класса люкс в России уже превысил легальный. Его объем - 280 миллиардов рублей. И на онлайн-торговлю приходится треть общего ущерба компаниям, производящим оригиналы.

Условия использования соцсетей не допускают размещения материалов, нарушающих права на интеллектуальную собственность третьих лиц, включая авторские права и товарные знаки. Однако это не пугает молодых "бизнесменов", заказавших партию одежды из Китая, поскольку администраторы не спешат удалять страницы, продающие подделки.

По словам Руслана Кривулина, гендиректора компании BrandSecurity, общее количество таких аккаунтов - десятки тысяч. "Инстаграм" используется для продвижения мелких продаж. "ВКонтакте" работают крупные оптовики. Продавцы понимают, что нарушают закон, и нередко замазывают на фотографиях логотип бренда. Но ответственность это не снимает.

"Возможны два варианта наказания. Если продавец предупреждает покупателя, что торгует подделками, то речь идет о незаконном использовании чужого товарного знака. Штрафы могут быть от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Другой вариант, когда продают подделку под видом оригинального товара и покупатель уверен, что покупает фирменную вещь. В этом случае продавец фактически совершает мошеннические действия", - рассказал глава московской коллегии адвокатов "Карабанов и Партнеры" Александр Карабанов. А это может быть уже уголовное наказание.

Стоит ужесточить ответственность соцсетей, уверены эксперты. Тогда администраторы будут активнее удалять страницы, продающие подделки

От брендов борьбу с предпринимателями в соцсетях ведут посредники - компании, которые собирают информацию о преступных аккаунтах и уведомляют соцсеть, после чего происходит блокировка. "Так, за год было заблокировано 140 тысяч объявлений, продающих подделки итальянского бренда. Из них 70-80 процентов - это аккаунты в соцсетях. В день в среднем блокируется несколько сотен аккаунтов", - отметил Руслан Кривулин.

По мнению экспертов, надо ужесточать ответственность для соцсетей, чтобы те активнее удаляли из Сети нарушителей.

На запрос "РГ", как бренды сами защищают себя, откликнулись в центральном офисе компании Prada. "В последние годы компания участвовала в важных международных операциях, координируемых Интерполом и Европолом, обмениваясь информацией на сотнях веб-сайтов и тысячах учетных записей в соцсетях, которые незаконно рекламируют продажу контрафактной продукции пользователям. Благодаря этому в 2018 году на глобальном уровне было удалено 130 тысяч несанкционированных рекламных объявлений, деактивировано более 5400 сайтов с нелегальным контентом и удалено более 44 тысяч записей в соцсетях", - рассказали в компании.

Взаимодействие брендов с госструктурами способно существенно сократить ввоз подделок в страну. В первом полугодии 2019 года Федеральная таможенная служба предотвратила ущерб, который мог быть нанесен правообладателям интеллектуальной собственности, на сумму 4,9 миллиарда рублей. "Таможня во Владивостоке не пропустила свыше 100 тысяч жестяных банок с чужими товарными знаками, а Балтийская таможня - две партии (300 тысяч) этикеток с известными брендами", - отметил начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России Сергей Шкляев.

Еще одна из действенных мер - просветительская работа. В сознании потребителей сосуществуют два представления о неоригинальной продукции. "Контрафакт" и "подделки" кажутся потребителям нелегальной, некачественной и дешевой продукцией, а определения "копии" и "реплики" ассоциируются с легальной, качественной, ничем не уступающей оригиналам. На самом деле и копии, и реплики, и контрафакт - одинаково незаконный товар, за распространение которого в России предусмотрена ответственность", - отметил Юрий Вопилов, генеральный директор BrandMonitor.