Район Линьган ждет инвестиций

Согласно плану, новый район ПЗСТ в Шанхае будет работать на базе самых высококонкурентных стандартов, которые зарекомендовали себя в других высокоэффективных зонах свободной торговли в разных странах и регионах мира. В новом районе будут проводиться политика реформ и открытости и высокой конкурентоспособности на международном рынке. Акцент будет делаться на привлечении зарубежных инвестиций, капитала и финансовых специалистов высокого класса, а также свободном товарообороте.

К 2025 году в новом районе ПЗСТ в Шанхае будет полностью сформирована зрелая институциональная система инвестиций и либерализации торговли. К 2035 году он станет специальной экономической функциональной зоной с глобальным влиянием и конкурентоспособностью на международном рынке, а также выступит ключевой платформой осуществления Китаем глубокой интеграции в глобальные экономические процессы.