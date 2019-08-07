Все столичные больницы похожи друг на друга. И каждая - уникальна. Вот, например, городская клиническая больница имени Ерамишанцева. Не слишком почтенного возраста - в этом году ей исполнилось всего 55 лет. А между тем именно в этой больнице действует единственный в России центр портальной гипертензии, где оперируют больных со сложными патологиями печени.

"Когда решался вопрос о присвоении больнице имени, у нас других вариантов даже не было - единогласно решили, что она должна носить имя Александра Константиновича Ерамишанцева", - рассказывает заведующая нефрологическим отделением Татьяна Бондаренко. Именно Александр Ерамишанцев стоял у истоков создания центра портальной гипертензии, куда сейчас приезжают лечиться пациенты со всей страны. Оперировать гипертензию, конечно, давно научились и в других больницах. Но технологии таких операций, где бы они сегодня ни применялись, все родом из одной столичной больницы. И до сих пор чуть посложнее случай - и больных отправляют "к Ерамишанцеву". "Едут отовсюду - от Калининграда до Сахалина, с Камчатки, из стран ближнего зарубежья", - добавляет руководитель центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Манукьян.

Портальная гипертензия - это, говоря простым языком, патология сосудов, отвечающих за работу печени, а также желудка и пищевода. У этих сосудов тоже бывает варикоз. И когда он случается, возникает угроза внутренних кровотечений, которые непросто распознаются, но протекают стремительно и могут привести к быстрой смерти.

В день, когда больницу имени Ерамишанцева посетили журналисты, в одном из операционных залов врачи останавливали пациенту кровотечение из варикозных вен пищевода. Оперативным путем "перекрыли" все участки возможных прорывов, наложив на них лигатуры. Операция заняла 20 минут - быстрее, чем журналистов облачали в стерильные одежды. Ее делали эндоскопическим методом, как и большинство операций, проводимых в этом центре. К слову, первая в России операция по пересадке печени тоже была сделана здесь.

Еще одно знаковое направление работы этой больницы - амбулаторный центр оказания помощи беременным с патологией почек. "Долгие годы женщинам с болезнями почек не разрешали беременность в принципе", - говорит Татьяна Бондаренко. Роды - сам по себе очень тяжелый и непредсказуемый процесс, и врачи просто не рисковали браться за рожениц с почечной недостаточностью. А теперь берутся, и причем еще на этапе планирования беременности. В больнице Ерамишанцева два родильных отделения, специализирующихся на патологиях почек и мочевыводящих путей, и ежегодно в них появляются на свет более восьми тысяч детей.

Первая в России пересадка печени была сделана здесь. И до сих пор чуть посложнее случай - и больных отправляют "к Ерамишанцеву"

Конечно, оказание такой сложной медицинской помощи было бы невозможно без собственной службы крови. И она здесь одна из крупнейших в Москве. "Ежегодно к нам приходят более 3,5 тысячи доноров, мы заготавливаем порядка четырех тонн крови. Это позволяет спасти 25-30 тысяч больных", - делится статистикой заведующая отделением клинической и производственной трансфузиологии Елена Хамитова. 75 процентов доноров постоянные, и среди них многие сотрудники больницы имени Ерамишанцева. Нам удалось даже поймать одну из них на выходе из кабинета переливания. "Ирина Зайцева", - представилась симпатичная девушка в белом халате. Кровь она время от времени сдавала давно, но вот уже года три является постоянным донором. А что? Спасать людей - так уж по полной программе - не только своими медицинскими знаниями и наработанным опытом, но и собственной кровью. Да и у самой Елены Хамитовой на лацкане халата красуется знак почетного донора. "Сдавать кровь к нам ходят семьями, и многие это делают безвозмездно. И даже летом недостатка в донорах у нас нет", - добавляет завотделением. К слову, половина всего сданного объема крови и компонентов уходит в реанимацию, и примерно по четверти - в хирургические и родильные отделения.

А совсем скоро в этом лечебном учреждении появится еще одна особенная специализация. "Город приобретает для нас второй ангиограф, а значит, мы сможем войти в инсультную сеть", - утверждает главный врач городской клинической больницы имени А.К. Ерамишанцева Артур Габриелян.

Сосудистый центр, где спасают больных с сердечно-сосудистыми болезнями, в клинике уже есть, и помощь там оказывается на высоком профессиональном уровне. Но, чтобы стать частью усиленной инсультной сети, которая сейчас формируется в Москве, больница должна иметь как минимум два ангиографа. Это позволит развести потоки пациентов с инфарктами и инсультами по разным аппаратам. "Вы знаете, что человека с инсультом везут в ближайшую больницу и его нужно принять оперативно. Сегодня, если ангиограф у нас задействован на инфаркте, мы этого сделать не можем", - отмечает Артур Габриелян. Второй аппарат должен появиться в начале следующего года, и тогда больница Ерамишанцева будет всегда свободна для тех пациентов, которым начать оказывать помощь нужно в первые 20 минут.