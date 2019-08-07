Новости

В Ачинском районе снят режим ЧС 22:21
Росгидромет объяснил аномальную погоду "небесной механикой" 22:20
Автомобили Сталина и Николая II увидят посетители ВДНХ 10 и 11 августа 21:25
Домой вернулись 300 эвакуированных жителей Ачинска 21:19
Россия поможет Вьетнаму создать антивирус для госорганов 20:32
Спецназовец получил ранение в ходе штурма дома Атамбаева 20:20
В Совфеде прокомментировали ситуацию с экс-президентом Киргизии 20:13
Покалеченной ингушской девочке ампутировали часть руки 19:53
Компания Disney намерена "переосмыслить" "Один дома" и "Ночь в музее" 19:45
Бойцы спецназа участвуют в задержании экс-президента Киргизии 19:37
В Москве угнали машину за 4 млн рублей 19:36
Английский клуб предложил за Чалова 23 миллиона фунтов 19:35
Лукашенко расширил безвизовый режим для иностранцев 19:30
"Краснодар" и "Порту" назвали составы на матч Лиги чемпионов 19:18
Пострадавшие в Турции россияне остаются в больнице 19:16
Петербургские ученые дополнили модель Млечного Пути 19:06
Путину доложили о событиях в Киргизии 19:03
СК проверит информацию о химическом отравлении девочки нашатырем 19:00
Опасных предметов в аэропорту Кольцово не найдено 18:59
Сэдком "Атланта" продлили на четвертый сезон 18:57
Программа инновационного развития Беларуси дополнена новыми проектами 18:45
В Кремле обсудили вопросы снятия визовых ограничений для туристов 18:43
Исполнитель роли Ихтиандра ответил на комплимент Тарантино 18:40
Появилась новая информация о продолжении сериала "Табу" с Томом Харди 18:25
Экс-президента Киргизии увезли в неизвестном направлении 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как менялся климат в последние 2000 лет
Как менялся климат в последние 2000 лет
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
07.08.2019 22:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Центры, внимание!

Столичные больницы стремятся стать частью инсультной сети
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 174(7932)
Все столичные больницы похожи друг на друга. И каждая - уникальна. Вот, например, городская клиническая больница имени Ерамишанцева. Не слишком почтенного возраста - в этом году ей исполнилось всего 55 лет. А между тем именно в этой больнице действует единственный в России центр портальной гипертензии, где оперируют больных со сложными патологиями печени.
В центре портальной гипертензии идет операция. Очень серьезная, но сделают ее за 20 минут. Фото: Александр Корольков/РГ В центре портальной гипертензии идет операция. Очень серьезная, но сделают ее за 20 минут. Фото: Александр Корольков/РГ
В центре портальной гипертензии идет операция. Очень серьезная, но сделают ее за 20 минут. Фото: Александр Корольков/РГ

"Когда решался вопрос о присвоении больнице имени, у нас других вариантов даже не было - единогласно решили, что она должна носить имя Александра Константиновича Ерамишанцева", - рассказывает заведующая нефрологическим отделением Татьяна Бондаренко. Именно Александр Ерамишанцев стоял у истоков создания центра портальной гипертензии, куда сейчас приезжают лечиться пациенты со всей страны. Оперировать гипертензию, конечно, давно научились и в других больницах. Но технологии таких операций, где бы они сегодня ни применялись, все родом из одной столичной больницы. И до сих пор чуть посложнее случай - и больных отправляют "к Ерамишанцеву". "Едут отовсюду - от Калининграда до Сахалина, с Камчатки, из стран ближнего зарубежья", - добавляет руководитель центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Манукьян.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Москвичи смогут получать результаты КТ и МРТ по электронной почте

Портальная гипертензия - это, говоря простым языком, патология сосудов, отвечающих за работу печени, а также желудка и пищевода. У этих сосудов тоже бывает варикоз. И когда он случается, возникает угроза внутренних кровотечений, которые непросто распознаются, но протекают стремительно и могут привести к быстрой смерти.

В день, когда больницу имени Ерамишанцева посетили журналисты, в одном из операционных залов врачи останавливали пациенту кровотечение из варикозных вен пищевода. Оперативным путем "перекрыли" все участки возможных прорывов, наложив на них лигатуры. Операция заняла 20 минут - быстрее, чем журналистов облачали в стерильные одежды. Ее делали эндоскопическим методом, как и большинство операций, проводимых в этом центре. К слову, первая в России операция по пересадке печени тоже была сделана здесь.

Еще одно знаковое направление работы этой больницы - амбулаторный центр оказания помощи беременным с патологией почек. "Долгие годы женщинам с болезнями почек не разрешали беременность в принципе", - говорит Татьяна Бондаренко. Роды - сам по себе очень тяжелый и непредсказуемый процесс, и врачи просто не рисковали браться за рожениц с почечной недостаточностью. А теперь берутся, и причем еще на этапе планирования беременности. В больнице Ерамишанцева два родильных отделения, специализирующихся на патологиях почек и мочевыводящих путей, и ежегодно в них появляются на свет более восьми тысяч детей.

Первая в России пересадка печени была сделана здесь. И до сих пор чуть посложнее случай - и больных отправляют "к Ерамишанцеву"

Конечно, оказание такой сложной медицинской помощи было бы невозможно без собственной службы крови. И она здесь одна из крупнейших в Москве. "Ежегодно к нам приходят более 3,5 тысячи доноров, мы заготавливаем порядка четырех тонн крови. Это позволяет спасти 25-30 тысяч больных", - делится статистикой заведующая отделением клинической и производственной трансфузиологии Елена Хамитова. 75 процентов доноров постоянные, и среди них многие сотрудники больницы имени Ерамишанцева. Нам удалось даже поймать одну из них на выходе из кабинета переливания. "Ирина Зайцева", - представилась симпатичная девушка в белом халате. Кровь она время от времени сдавала давно, но вот уже года три является постоянным донором. А что? Спасать людей - так уж по полной программе - не только своими медицинскими знаниями и наработанным опытом, но и собственной кровью. Да и у самой Елены Хамитовой на лацкане халата красуется знак почетного донора. "Сдавать кровь к нам ходят семьями, и многие это делают безвозмездно. И даже летом недостатка в донорах у нас нет", - добавляет завотделением. К слову, половина всего сданного объема крови и компонентов уходит в реанимацию, и примерно по четверти - в хирургические и родильные отделения.

Фото: Александр Корольков/РГ
Как проверить здоровье в московских парках

А совсем скоро в этом лечебном учреждении появится еще одна особенная специализация. "Город приобретает для нас второй ангиограф, а значит, мы сможем войти в инсультную сеть", - утверждает главный врач городской клинической больницы имени А.К. Ерамишанцева Артур Габриелян.

Сосудистый центр, где спасают больных с сердечно-сосудистыми болезнями, в клинике уже есть, и помощь там оказывается на высоком профессиональном уровне. Но, чтобы стать частью усиленной инсультной сети, которая сейчас формируется в Москве, больница должна иметь как минимум два ангиографа. Это позволит развести потоки пациентов с инфарктами и инсультами по разным аппаратам. "Вы знаете, что человека с инсультом везут в ближайшую больницу и его нужно принять оперативно. Сегодня, если ангиограф у нас задействован на инфаркте, мы этого сделать не можем", - отмечает Артур Габриелян. Второй аппарат должен появиться в начале следующего года, и тогда больница Ерамишанцева будет всегда свободна для тех пациентов, которым начать оказывать помощь нужно в первые 20 минут.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал Зеленского исключить обстрелы Донбасса
В Госдуме заявили о провале кампании по делу Скрипалей
Опубликовано видео штурма резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева
Минобороны России показало видео первого полета ударного дрона
В деле об убийстве Михаила Круга появился главный подозреваемый