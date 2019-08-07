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07.08.2019 14:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

ЦИК подтвердил отказ Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Текст: Юрий Политов

Центризбирком признал правомерным отказ Дмитрию Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму. Решение принято на заседании ЦИК в среду, 7 августа, после детального рассмотрения жалобы кандидата. Для допуска на выборы ему не хватило 298 подписей.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Представитель Дмитрия Гудкова Виталий Венидиктов, выступая на заседании, поставил под сомнение результаты почерковедческой экспертизы, проведенной окружной и городской комиссиями. "У нас собраны 244 заявления от граждан о том, что они собственноручно проставили даты и подписи в листах", - сказал Венидиктов.

Зампред ЦИК Николай Булаев при этом обратил внимание на несоответствие почерка человека в подписном листе и в сделанном позже заявлении. "Я не говорю, что таких случаев много. Я говорю о том, что они есть, - сказал Булаев. - И возникает вопрос - люди действительно хотели доказать истину?"

Представитель кандидата также заявил, что проверка по базе МВД "не позволяет достоверно проверить подпись", поскольку, по его словам, существуют ошибки как в самой базе, так и при вводе данных. В ЦИК, впрочем, проверяли ошибки ввода, специально сверяя данные, введенные в ГАС "Выборы", с оригиналами подписных листов. И те подписи, которые ранее были отбракованы по причине технической ошибки, кандидату Гудкову были возвращены, заявили в комиссии.

Суммарно достоверными у Гудкова признаны 5017 подписей, для регистрации же на выборах нужно 5315, сказал зампред ЦИК Николай Булаев. Не хватает 298 подписей. Исходя из этого, Центризбирком подтвердил правомерность решения окружной и городской избирательных комиссий об отказе Дмитрию Гудкову в допуске на выборы в столичный парламент.

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