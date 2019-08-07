Орловские и воронежские дайверы нашли на дне Ладожского озера судно, затонувшее около 80 лет назад во время Советско-финляндской войны.

Еще в 2017 году дайверы орловского клуба подводного плавания "Диво" с коллегами из Воронежа готовились на Ладоге к поисковой операции на Карском море. В 1913 году предположительно в районе архипелага Плавниковых островов пропала полярная экспедиция их земляка Владимира Русанова, который стал прототипом капитана Татаринова из романа Вениамина Каверина "Два капитана". Русанов первым попытался пройти по маршруту Cеверного морского пути за одну навигацию. Открыл на архипелаге Шпицберген и закрепил за Россией гигантские месторождения каменного угля. Дайверы хотели найти следы пропавшей экспедиции и фрагменты экспедиционного судна "Геркулес", по которым можно было бы его идентифицировать.

К сожалению, поиски экспедиции Русанова так и не осуществились. Однако во время тренировочных погружений в Большой Никоновской бухте Валаамского архипелага, когда дайверы тестировали гидролокатор бокового обзора, они обнаружили объект, явно рукотворный, который не был обозначен ни на одной навигационной карте.

- Мы нырнули и вот он красавец, стоит на дне! Первоначальная версия - это пароход, который Валаамскому монастырю принадлежал, назывался "Сергий". Я знал, что он был затоплен финнами при отступлении. Потом выяснилось, что "Сергий" затопили в Монастырской бухте, он получил незначительные повреждения, и монахи его подняли, -рассказал капитан экспедиционного судна Одиссей-2 Михаил Чупин. - Отрабатывая различные версии, пришли к выводу, что это погибший при бомбардировке сорокового года "Валамон Луостари". Это был первый рейсовый пароход, который из Петербурга по всему побережью и на Валаам ходил. Есть версия, что Николай Лесков тоже на нем ходил, и в "Очарованном страннике" описан именно этот пароход".

Есть версия, что Николай Лесков ходил на этом пароходе и в "Очарованном страннике" описан именно он

Вот так, хотели найти следы одного земляка, а вышли на другого.

В июле 2019 года орловские и воронежские дайверы снова отправились на Ладогу. За два года они собрали много информации о пароходе, а главное - нашли в архивах точные размеры корпуса "Валамон Луостари". Удивительной оказалась история парохода.

В 1931 году Валаамский монастырь приобрел транспортное судно "Kjell", который в то время обслуживал пассажирские перевозки и курсировал по всему побережью. Судно было построено в 1862 году, в Швеции, оценено в 60 тысяч марок. На момент покупки монахами, "Kjell" был в отличном состоянии, и весной 1931 года под новым именем "Valamon luostari" ("Валаамский монастырь") стал обслуживать маршрут Валаам - Лахденпохья. Во время Зимней советско-финляндской войны 1939-40 годов пароход был мобилизован в состав транспортного отряда финской Военной флотилии.

22 января 1940 года, при налете советских бомбардировщиков СБ-2 из состава 41-й эскадрильи Ладожской флотилии "Валамон Луостари" был затоплен в Никоновской бухте на глубине 7-9 метров. И стал единственной на Ладожском озере боевой потерей флотов с обеих сторон. Никто из экипажа не погиб, из корабельного имущества удалось спасти только бортовой журнал.

"Прямым попаданием бомбы там разрушена центральная часть палубы, сбита труба. Через разрушенную палубу мы попали во внутренние помещения - это было очень интересно!" - поделился впечатлениями воронежский дайвер Александр Архипов.

"По бортам черепками все усыпано, - подхватил еще один участник экспедиции Виктор Уколов, - я борт попытался щеткой пройти, короста отвалилась, появилась буква "А", мне показалось, что синего цвета. На носу брашпиль - для подъема якорей, там два якоря - один в клюзе, другой где-то на дне. Рядом привод, на нем блестящая деталь в форме кувшинчика. В трюме машинного отделения паровая машина".

Опытные поисковики говорят, что большая удача - поднять со дна Ладоги, например, красивую посуду, простое везение - фонарь или грузовой пояс, которых здесь много. Дайверы Орловского клуба "Диво" в ходе экспедиции нашли фрагменты посуды с камбуза, карданный подвес предположительно от гирокомпаса и два навигационных фонаря. На одном сохранился "шильдик" с маркировкой и указанием фабрики изготовителя. Но главное - провели полное обследование парохода. На поверхности озера по выставленным буям определили истинный курс судна. Под водой дайверы вычислили длину корабля между штевнями по ширстреку, ширину в районе миделя и высоту борта в районе машинного отделения.

Все промеры однозначно подтверждают, что это тот самый "Валамон Луостари", бывший "Кжель". Осталось доказать, что именно он описан Николаем Лесковым в повести "Очарованный странник". А это уже интересная тема для филологов и литературоведов.

Прямая речь

Сергей Куликов, руководитель Орловского клуба подводного плавания "Диво":

- Каждый дайвер мечтает найти затонувший корабль - это непередаваемое ощущение, внутренний восторг! Надеюсь, что мы еще не раз вернемся на Ладогу. Здесь холодная вода, не очень хорошая видимость, но есть и свои преимущества - сохранность всего, что утонуло, как в музее. И пароход "Валамон Луостари", не смотря на то, что затонул почти 80 лет назад, - вполне хороший объект, который можно посмотреть. А в море он уже давно превратился бы в красивый риф.