К 1 сентября в Подмосковье сдадут девять новых школ

Власти Подмосковья к 1 сентября планируют сдать девять новых полноформатных школ. Еще 50 общеобразовательных учреждений будут построены в разных городах региона.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым обсудил развитие инфраструктуры системы образования региона, в котором в последние годы активно прибывало население, но при этом строительство социальных объектов серьезно отставало от жилищного. В результате Подмосковье столкнулось с дефицитом дошкольных и средних учебных заведений.

Область, рассказал ее руководитель, построила много детских садов и теперь делает акцент на школы. "В этом году мы к 1 сентября сдадим 9, а всего - 15 школ, - сообщил Воробьев. - Заложили еще 50". К сентябрю 2020 года к сдаче планируется 36 школ. Это полноформатные учебные заведения, самая большая - на 1350 мест - появится в Одинцово.

"Еще одна интересная деталь: из 77 тысяч учеников после 9 класса половина - 38 тысяч - идет в колледжи", - заметил губернатор. В Подмосковье этот тренд уловили и приняли программу по модернизации колледжей и всей системы профессионального технического образования. "Инвестируем вместе с ведущими компаниями, которые открывают там совместные кафедры, - это "Шереметьево", "Домодедово", "Ростелеком", Mercedes, ряд других компаний - чтобы ребята, когда заканчивают обучение, сразу понимали, где и как они будут работать. Очень хорошая практика, и мы ее дальше развиваем", - рассказал Андрей Воробьев.

Летом в городах области активно занимались вопросами благоустройства. Проекты Подмосковья в рамках национального проекта победили в пяти номинациях соответствующего конкурса и в этом году получат финансовую поддержку от правительства. "Это небольшие, но очень важные города: Дубна, Наро-Фоминск, Верея", - перечислил глава региона.

Для увеличения экономических возможностей Подмосковья власти стараются привлекать в регион новых инвесторов. "Очень надеюсь, в этом году привлечем порядка 950-970 миллиардов рублей в основной капитал", - сказал Воробьев.

"Действительно очень важно, чтобы мы после окончания школы предлагали разные опции нашим выпускникам, - прокомментировал Дмитрий Медведев. - В последнее время наблюдался дефицит специалистов со средним специальным образованием по ряду профессий, в то же время - переизбыток специалистов с высшим образованием". И правильно привлекать в систему колледжей бизнес, которые, добавил премьер, должен формировать заказ на те или иные специальности.