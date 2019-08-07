К 1 сентября в Подмосковье сдадут девять новых школ

Новости

В Чечне проверят видео со стреляющим из автомата мальчиком 14:50
"Кресты" проверят на предмет рукоприкладства к арестованным 14:32
Шойгу поручил за две недели отремонтировать дома в Ачинском районе 14:43
В ДНР заявили о непричастности к гибели четырех украинских силовиков 14:35
В детских лагерях Зауралья нашли многочисленные нарушения 14:33
Биатлонист Йоханнес Бе станет отцом 14:27
В Крыму продали дачу, на которой любил отдыхать Брежнев 14:26
В Подмосковье загорелась крупная промзона 14:25
В Мексике украли памятные монеты на 2,5 миллиона долларов 14:25
ЦИК подтвердил отказ Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму 14:25
В Барселоне женщинам разрешили плавать топлес в любом бассейне и водоеме 14:18
Челябинские активисты очистили от мусора популярные тропы Таганая 14:14
Стали известны места обитания клещей в Москве 14:11
Дилеры Lada будут продавать китайские автомобили 14:04
Совет ГД 19 августа может обсудить вмешательство в выборы 13:57
Расшифрован текст майя о "тотальной" древней войне 13:52
В Германии жителей предупредили о массовом отключении электричества 13:48
Водителям напомнили о запрете на выезд за границу из-за штрафов 13:35
Орловчанка отсудила за ржавчину на иномарке 1,5 миллиона рублей 13:35
Жителя Кубани арестовали за попытку убить экс-жену и дочь 13:28
На Урале осуждены организаторы незаконного канала миграции 13:27
Квентин Тарантино назвал свой любимый советский фильм 13:25
Напавшего на кондуктора в Петербурге отпустили под подписку о невыезде 13:23
В новую Москву придет "умный" газопровод 13:21
Погодный коллапс придет в четверг в Москву 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как менялся климат в последние 2000 лет
Как менялся климат в последние 2000 лет
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
07.08.2019 13:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

К 1 сентября в Подмосковье сдадут девять новых школ

Текст: Владимир Кузьмин
Власти Подмосковья к 1 сентября планируют сдать девять новых полноформатных школ. Еще 50 общеобразовательных учреждений будут построены в разных городах региона.
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым обсудил развитие инфраструктуры системы образования региона, в котором в последние годы активно прибывало население, но при этом строительство социальных объектов серьезно отставало от жилищного. В результате Подмосковье столкнулось с дефицитом дошкольных и средних учебных заведений.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Власти Москвы повысят стандарт частных школ и детсадов

Область, рассказал ее руководитель, построила много детских садов и теперь делает акцент на школы. "В этом году мы к 1 сентября сдадим 9, а всего - 15 школ, - сообщил Воробьев. - Заложили еще 50". К сентябрю 2020 года к сдаче планируется 36 школ. Это полноформатные учебные заведения, самая большая - на 1350 мест - появится в Одинцово.

"Еще одна интересная деталь: из 77 тысяч учеников после 9 класса половина - 38 тысяч - идет в колледжи", - заметил губернатор. В Подмосковье этот тренд уловили и приняли программу по модернизации колледжей и всей системы профессионального технического образования. "Инвестируем вместе с ведущими компаниями, которые открывают там совместные кафедры, - это "Шереметьево", "Домодедово", "Ростелеком", Mercedes, ряд других компаний - чтобы ребята, когда заканчивают обучение, сразу понимали, где и как они будут работать. Очень хорошая практика, и мы ее дальше развиваем", - рассказал Андрей Воробьев.

Летом в городах области активно занимались вопросами благоустройства. Проекты Подмосковья в рамках национального проекта победили в пяти номинациях соответствующего конкурса и в этом году получат финансовую поддержку от правительства. "Это небольшие, но очень важные города: Дубна, Наро-Фоминск, Верея", - перечислил глава региона.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Стал известен перечень самых популярных услуг у москвичей

Для увеличения экономических возможностей Подмосковья власти стараются привлекать в регион новых инвесторов. "Очень надеюсь, в этом году привлечем порядка 950-970 миллиардов рублей в основной капитал", - сказал Воробьев.

"Действительно очень важно, чтобы мы после окончания школы предлагали разные опции нашим выпускникам, - прокомментировал Дмитрий Медведев. - В последнее время наблюдался дефицит специалистов со средним специальным образованием по ряду профессий, в то же время - переизбыток специалистов с высшим образованием". И правильно привлекать в систему колледжей бизнес, которые, добавил премьер, должен формировать заказ на те или иные специальности.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Образование Правительство Председатель Правительства Московская область Губернатор Московской области Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде назвали отставку Хантсмана логичной
На Украине разглядели глобальный кризис и призвали к смене миропорядка
Народный банк Китая снизил курс юаня до нового минимума
СМИ: КНДР испытала новые тактические управляемые ракеты
Долг Украины перед странами СНГ составил 300 миллионов рублей