Киллер из 90-х осужден на 19 лет за убийство адвоката

Свой срок лишения свободы он будет отбывать в колонии строгого режима. Этот приговор суд вынес на основании вердикта присяжных заседателей, которые признали Янбухтина виновным по всем пунктам. Осужденный категорически отказался признать себя виновным в убийстве адвоката.

На основании материалов предварительного следствия и судебного расследования Янбухтин признан виновным по части 2 статьи 105 УК РФ - в убийстве, совершенном по найму, по части 1 статьи 222 УК РФ - в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, и по части 3 статьи 159.2 УК РФ - в мошенничестве при получении выплат, совершенном в крупном размере.

В апреле 2017 года киллер застрелил адвоката Вавилину в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. Вавилина представляла интересы арендаторов, ставших жертвами фирмы "Зодчий-98", одним из учредителей которой был Янбухтин. Она была председателем столичной коллегии адвокатов "Дельфи".

Установлено следствием и судом, что убийца проследовал за адвокатом в подъезд жилого дома и произвел в 40-летнюю женщину не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия, после чего скрылся. Янбухтин был задержан 29 мая 2017 года. Кроме того, установлено, что в период с августа 2011 года по ноябрь 2017 года на основании подложных документов он незаконно получал денежные средства в виде пенсионных начислений и иные социальные выплаты, общая сумма которых превысила более 500 тыс. рублей.

Известно, что на Янбухтина в производстве правоохранительных органов находится еще несколько дел об убийствах, в совершении которых он подозревается. Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал Игоря Жирноклеева, которого следователи считают лидером ОПГ и гендиректора "Зодчего-98" Григория Рабиновича по делу об организации другого убийства.