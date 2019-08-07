Комплексной системой безопасности оснастят 40 пешеходных переходов Москвы

Новые интеллектуальные системы заработают в 40 пешеходных переходов города. Об этом сообщает департамент по конкурентной политике города.

По данным департамента, оснащение "умными" системами осуществит победитель конкурса, который пройдет в ближайшее время. По данным руководителя департамента Геннадия Дегтева, новую систему победитель аукциона должен будет поставить и подключить до конца будущего года, причем из сорока переходов один наземный, остальные - подземные. Комплексная система будет включать в себя видеонаблюдение с системой опознавания лица, систему голосового и светового оповещения, а также охранную и пожарную сигнализации.

К слову, на сегодняшний день в городе порядка 300 надземных и подземных пешеходных переходов оснащены комплексной интеллектуальной системой безопасности.

- Система позволяет удаленно контролировать ситуации, в том числе и внештатные, вовремя подключая специальные службы города и правоохранительные органы, - рассказала заместитель руководителя ГБУ "Гормост" Галина Холина. - Снизилось количество происшествий. Программа рассчитана на срок до 2025 года - именно тогда почти все 600 надземных и подземных пешеходных переходов, которые существуют в столице, будут оснащены этой системой.