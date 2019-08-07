Новости

В Томске создали программу для прогнозов урожая дикоросов 13:00
Найден самый большой в мире попугай ростом с ребенка 12:54
В Московском зоопарке поселился первый "кошачий медведь" 12:45
В Сальвадоре вокалиста рок-группы застрелили во время концерта 12:44
Астероид размером с небоскреб пролетит рядом с Землей 10 августа 12:43
Пермские предприниматели собрали помощь для пострадавших в Тулуне 12:41
Стал известен перечень самых популярных услуг у москвичей 12:41
В Магнитогорске завели дело по факту подрыва машины с водителем 12:35
Мединский подарил Тарантино сборник стихов Пастернака 12:25
В Череповце задержанный за пьяную езду водитель попытался съесть права 12:22
Комплексной системой безопасности оснастят 40 пешеходных переходов Москвы 12:21
Автотуристы выбрали самые качественные дороги в России 12:21
Телеведущий BBC посоветовал полным людям умирать для сохранения планеты 12:16
Hyundai показала хэтчбек с X-образной стойкой 12:11
ЕС заинтересован развивать сотрудничество с Беларусью во всех сферах 12:11
Заключен под стражу организатор свалки в нижегородском СНТ "Родник" 12:08
Коллега госпитализированного Гафта рассказал о его состоянии 12:08
СК начал проверку после гибели людей под автобусом в Долгопрудном 12:05
Неизвестный подменил руль и сиденья в машине каршеринга в Москве 12:05
В аэропорту Шереметьево установят контейнеры для сбора батареек 11:55
В Хакасии ревнивый мужчина убил сожительницу метлой 11:48
Минэкономразвития ожидает дефляцию в августе 11:45
В Копенгагене произошел взрыв у здания налоговой инспекции 11:40
Супруга Валентина Гафта опровергла информацию об инсульте артиста 11:39
Илон Маск и пикап Tesla призовут к сексуальной революции 11:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как менялся климат в последние 2000 лет
Как менялся климат в последние 2000 лет
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
07.08.2019 12:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Комплексной системой безопасности оснастят 40 пешеходных переходов Москвы

Текст: Ирина Огилько

Новые интеллектуальные системы заработают в 40 пешеходных переходов города. Об этом сообщает департамент по конкурентной политике города.

Фото: iStock
Водителей без ОСАГО начали вычислять в Москве с помощью камер

По данным департамента, оснащение "умными" системами осуществит победитель конкурса, который пройдет в ближайшее время. По данным руководителя департамента Геннадия Дегтева, новую систему победитель аукциона должен будет поставить и подключить до конца будущего года, причем из сорока переходов один наземный, остальные - подземные. Комплексная система будет включать в себя видеонаблюдение с системой опознавания лица, систему голосового и светового оповещения, а также охранную и пожарную сигнализации.

К слову, на сегодняшний день в городе порядка 300 надземных и подземных пешеходных переходов оснащены комплексной интеллектуальной системой безопасности.

- Система позволяет удаленно контролировать ситуации, в том числе и внештатные, вовремя подключая специальные службы города и правоохранительные органы, - рассказала заместитель руководителя ГБУ "Гормост" Галина Холина. - Снизилось количество происшествий. Программа рассчитана на срок до 2025 года - именно тогда почти все 600 надземных и подземных пешеходных переходов, которые существуют в столице, будут оснащены этой системой.

Экономика Транспорт Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде назвали отставку Хантсмана логичной
На Украине разглядели глобальный кризис и призвали к смене миропорядка
Народный банк Китая снизил курс юаня до нового минимума
СМИ: КНДР испытала новые тактические управляемые ракеты
Долг Украины перед странами СНГ составил 300 миллионов рублей